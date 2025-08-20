"Шрамы украшают мужчину": Киркоров рассказал о состоянии обгоревшей весной руки

"Я люблю Казань настолько, что за четыре десятилетия моей карьеры был тут с концертами раз пятьдесят, – улыбается Филипп. – Что же касается "Новой волны, то для меня это всегда экзамен. Я целый год готовлю наряды, песни, чтобы дать людям возможность меня обсудить! Вся информация, как известно, хороша, кроме некролога!"
Киркоров рассказал, что сейчас, помимо репетиций на "Новой волне", которая проходит в Казани при поддержке TASSAY и ЦУМ, занимается подготовкой своих сольных концертов. Они состоятся 27 и 28 февраля будущего года в самом большом зале Москвы Live Арена.
К этому времени певец надеется окончательно излечиться после ожога, который получил в апреле на сольнике в Петербурге весной.
"Рука все никак не пройдет, но ничего – шрамы украшают мужчину", – сообщил Народный артист России в эксклюзивном интервью "Дни.ру".
Только что Филипп вернулся из Греции, где не только лечил руку, отдыхал со своими детьми, но и занимался своим любимым шопингом. "Я работаю звездой, как иначе?!" – пояснил исполнитель. И похвастался новой брендовой сумочкой!