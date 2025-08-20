"Шрамы украшают мужчину": Киркоров рассказал о состоянии обгоревшей весной руки

21 августа стартует конкурс молодых исполнителей "Новая волна". В этом году он впервые проходит в Казани, но, по традиции, собирает не только начинающих артистов, но маститых звезд. Разумеется, этот праздник музыки немыслим без Филиппа Киркорова, который привез 12 чемоданов нарядов и несколько песенных премьер.

"Я люблю Казань настолько, что за четыре десятилетия моей карьеры был тут с концертами раз пятьдесят, – улыбается Филипп. – Что же касается "Новой волны, то для меня это всегда экзамен. Я целый год готовлю наряды, песни, чтобы дать людям возможность меня обсудить! Вся информация, как известно, хороша, кроме некролога!"

Киркоров рассказал, что сейчас, помимо репетиций на "Новой волне", которая проходит в Казани при поддержке TASSAY и ЦУМ, занимается подготовкой своих сольных концертов. Они состоятся 27 и 28 февраля будущего года в самом большом зале Москвы Live Арена.

К этому времени певец надеется окончательно излечиться после ожога, который получил в апреле на сольнике в Петербурге весной.

"Рука все никак не пройдет, но ничего – шрамы украшают мужчину", – сообщил Народный артист России в эксклюзивном интервью "Дни.ру".

Только что Филипп вернулся из Греции, где не только лечил руку, отдыхал со своими детьми, но и занимался своим любимым шопингом. "Я работаю звездой, как иначе?!" – пояснил исполнитель. И похвастался новой брендовой сумочкой!