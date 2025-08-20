7 неочевидных признаков лжи, которые выдают человека с головой: №4 вы используете каждый день

Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Топ новостей недели

Елена Воробей попала в тюрьмуЕлена Воробей попала в тюрьму Пенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле ПугачевойПенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле Пугачевой Правило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в деньПравило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в день "Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду"Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду

Лента новостей

Понедельник 20 октября

18:43Косметолог предупредила о скрытой опасности самого популярного средства от морщин 17:21"Тайное оружие против гастрита": Мясников назвал продукт, который все боятся есть при проблемах с желудком 16:32Звездный джекпот: 4 знака зодиака, которых ждет невероятная удача с 20 по 26 октября 2025 года 15:26Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой 14:48Сергей Собянин: В ближайшие три года в Москве будет построено 283 км дорог 14:42Собянин: В 2029 году Коммунарку и Троицк соединит новый участок Троицкой линии 14:3275-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера 13:36В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу 11:38Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений 11:13Бывший муж публично обвинил Дженнифер Лопес в измене и лицемерии 09:37Употребление кешью улучшает показатели здоровья у подростков с ожирением – исследование 08:56Эксперт по финансам спрогнозировал удешевление вторичных квартир в России осенью 05:08Энергия без кофеина: почему холодный душ по утрам работает лучше, чем чашка кофе 00:10Запреты 20 октября: что категорически нельзя делать в День Сергия Печерского, чтобы не потерять деньги и здоровье 18:43Неудобно, зато свое: почему наши бабушки в СССР были благодарны за проходные комнаты 15:32Урок Конфуция: почему старик, пожертвовавший всем ради детей, почувствовал себя "лишним" в их доме 12:46Неожиданный "энергогигант": духовка "съедает" электричество как 65 холодильников 08:59Что категорически нельзя делать 19 октября: день Фомы неверного, который может обернуться голодом и нищетой 19:466 бытовых привычек, от которых стоит отказаться после 40 лет ради счастья и свободы 15:25Измена, самогон и три колоска: за какие "преступления" в СССР можно было получить 15 лет лагерей 12:16Опасный удар по почкам: доктор Мясников назвал лекарства, которые могут вызвать почечную недостаточность 08:27Что нельзя делать 18 октября: запреты и приметы дня Харитины-первохолстинки 19:28Одна ошибка, которая "убивает" всю пользу орехов. Проверьте, не совершаете ли вы ее каждый день? 17:34Правило Натальи Бехтеревой: почему только после 50 лет мы обретаем настоящих друзей 15:58Доктор Мясников назвал самое опасное лекарство в российских аптечках: "Оно убивает больше всех" 14:14Забыть о сне: 10 российских мини-сериалов, которые вы посмотрите залпом 12:56Список на выброс: 3 типа вещей, которые делают ваш дом некомфортным 11:31Юлия Барановская экстренно госпитализирована на фоне иска от Андрея Аршавина 10:30Мэр Москвы: Цифровые технологии помогают снижать энергопотребление 10:20Собянин подвел итоги благоустройства в Хорошево-Мневниках и Куркино 05:43Защитник печени: назван один овощ, который мощно очищает организм от токсинов 00:14Мистический и опасный день: почему нельзя стирать и давать обещания 17 октября 19:13Горькая мудрость Омара Хайяма: почему чем больше жертвуешь собой, тем меньше это ценится 17:57Вот когда на самом деле начинается старение: ученые назвали критический возраст 16:46"Делать только то, что хочется": 6 правил счастливой жизни Михаила Лабковского 14:33"Она стояла в детской с ножом": бывший муж Бритни Спирс выпустил шокирующие мемуары о жизни с певицей 12:50Никогда не поздно: ученые доказали, что отказ от курения в любом возрасте замедляет старение мозга и снижает риск деменции 11:40Искусство идеального дуэта: как подобрать гармоничные имена для детей и влюбленных пар 10:32Пармезан, кунжут и сардины: назван неочевидный топ продуктов с максимальным содержанием кальция 06:14Доктор Мясников назвал продукты, в которых содержится смертельная доза соли 00:54 День Дениса Позимнего, 16 октября: 7 "нельзя", которые привлекут в дом "трясовицу" 19:42Не пейте это: вся правда о микропластике в бутылках, который нашли в крови и грудном молоке 18:10"Зарабатывает" миллионы в России: стало известно, как Алла Пугачева выводит деньги за границу 16:39Фейки из нейросетей станут наказуемы: в России готовят штрафы до 5000 рублей за поддельный "шок-контент" 16:20Шоурум Московской недели моды: пять брендов, которые стоит взять на заметку 15:50Сергей Собянин: экономика Москвы сохранит высокую устойчивость и опережающие темпы роста до 2028 года 14:19Натуральный против экомеха: что на самом деле теплее, долговечнее и выгоднее? 13:19Коломенский кремль готовят к масштабной реставрации к 850-летию города 12:53Ожирение "старит" легкие: ученые выяснили, почему люди с лишним весом страдают одышкой 11:52Всю жизнь пили и боялись зря: доктор Мясников назвал кофе спасением для диабетиков и "больного сердца"
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

7 неочевидных признаков лжи, которые выдают человека с головой: №4 вы используете каждый день

7 неочевидных признаков лжи, которые выдают человека с головой: №4 вы используете каждый день
1288

Мы все хотим знать правду. И хотя не существует волшебной кнопки или одного универсального жеста, который безошибочно выдаст лжеца, существуют тонкие, подсознательные сигналы. Они мелькают в словах, интонациях и даже в наших повседневных привычках, о которых мы не задумываемся.

Забудьте о стереотипах вроде "бегающих глаз" — это лишь мифы. Настоящие признаки лжи гораздо хитрее и часто проявляются на уровне несоответствий и подсознательных защитных реакций. Если вы научитесь их замечать, то сможете лучше понимать людей вокруг.

Вот 7 неочевидных признаков, которые могут указывать на неискренность

1. Несоответствие между словами и телом (неконгруэнтность)
Человек говорит "нет", но его голова едва заметно кивает "да". Или он утверждает, что спокоен, но при этом скрещивает руки на груди, будто защищаясь. Тело часто выдает правду раньше, чем разум успевает ее скрыть. Ищите такие "разрывы" между вербальным и невербальным общением.

2. Чрезмерно детальное отрицание
Вместо простого "Я этого не делал", лжец может начать давать избыточные, ненужные детали: "Я этого не делал, потому что в это время я был дома, на кухне, готовил омлет с помидорами, и я точно помню, что смотрел сериал по телевизору, а потом мне позвонил Петя…" Такая перегрузка деталями часто является попыткой убедить вас (и себя), создавая "плотность" вымышленной реальности.

3. Резкие изменения в манере речи
Обратите внимание на то, как человек говорит в обычной ситуации, это его "базовая линия". Если вдруг его речь становится слишком быстрой или, наоборот, замедленной, голос меняет тембр (становится выше или ниже), появляются необычные паузы или, наоборот, исчезает привычная размеренность — это повод насторожиться. Такие сбои указывают на когнитивную нагрузку, ведь врать сложнее, чем говорить правду.

4. Повторение вопроса или обилие слов-паразитов (тот самый, что вы используете каждый день)
Когда человеку задают прямой вопрос, а он начинает его повторять: "Что я сделал? Что я сделал… ну, я…". Или использует много слов-паразитов ("ну", "как бы", "типа", "вот", "эээ…") необычно для себя. Это может быть подсознательная попытка выиграть время, чтобы придумать ответ или отшлифовать ложь. Мы часто делаем это и в обычной жизни, чтобы собраться с мыслями, но у лжеца это проявляется гораздо чаще и в ключевые моменты.

5. Отвлечение на мелочи и уход от сути
Если вы задаете конкретный вопрос, а человек начинает рассуждать о чем-то постороннем, переводит тему на незначительные детали, которые не имеют отношения к делу, или ищет возможности "увести" разговор в сторону, это может быть попыткой избежать прямого ответа. Он может даже обвинить вас в чем-то, чтобы сменить фокус.

6. "Блокирующие" или защитные жесты
При разговоре человек может подносить руку ко рту, касаться носа, тереть шею или затылок, как будто пытаясь "заблокировать" слова или мысли. Эти подсознательные движения могут говорить о дискомфорте, внутреннем конфликте и попытке скрыть правду.

7. Чрезмерная эмпатия или преувеличенные извинения
Иногда лжец, пытаясь выглядеть искренним, начинает проявлять необычно сильную эмпатию или извиняться за то, за что обычно не извинялся бы. "Мне так жаль, что это произошло, я так переживаю за тебя, что даже не могу сосредоточиться…" Это может быть попыткой отвлечь вас от сути и вызвать сочувствие, чтобы вы перестали задавать острые вопросы.

Важное предупреждение

Помните, что ни один из этих признаков не является стопроцентной гарантией лжи. Эти сигналы лишь указывают на несоответствие или стресс, которые могут быть вызваны множеством причин: нервозностью, смущением, страхом наказания (даже если человек не виноват) или просто особенностями характера.

Всегда сравнивайте наблюдаемое поведение с обычной манерой человека. Использование этих знаний требует осторожности и такта, а не повода для обвинений. Они дают вам лишь инструмент для более глубокого понимания ситуации и человеческой психологии.

Шоу-бизнес в Telegram

20 августа 2025, 20:14
Фото сгенерировано в Шедеврум
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

По теме

Мудрейший Омар Хайям дал ценный совет лжецам – покажите это своим завравшимся знакомым

То самое чувство, когда вам 50: Пушкин описал его 200 лет назад в одном стихотворении

То самое чувство, когда вам 50: Пушкин описал его 200 лет назад в одном стихотворении
Между 40 и 60 годами в жизни многих наступает особый период – время большой внутренней инвентаризации. Этот этап, известный как кризис среднего возраста, затрагивает даже самых убежденных оптимистов.

Косметолог предупредила о скрытой опасности самого популярного средства от морщин

Косметолог предупредила о скрытой опасности самого популярного средства от морщин
Врач-косметолог Марият Мухина объяснила, почему популярное средство от морщин ретинол нельзя использовать без консультации со специалистом и сдачи анализов. Ретинол — настоящая звезда в мире косметики против старения.

"Тайное оружие против гастрита": Мясников назвал продукт, который все боятся есть при проблемах с желудком

"Тайное оружие против гастрита": Мясников назвал продукт, который все боятся есть при проблемах с желудком
В эфире программы "О самом главном" известный врач и телеведущий Александр Мясников развеял популярный миф о питании при гастрите и назвал продукт, который, вопреки всем стереотипам, может стать настоящим спасением для желудка. Услышав диагноз "гастрит", большинство людей тут же исключают из рациона все острое, соленое и пряное.

Звездный джекпот: 4 знака зодиака, которых ждет невероятная удача с 20 по 26 октября 2025 года

Звездный джекпот: 4 знака зодиака, которых ждет невероятная удача с 20 по 26 октября 2025 года
Последняя декада октября обещает быть не просто красивой, но и судьбоносной. Неделя с 20 по 26 октября 2025 года пройдет под влиянием сразу нескольких мощных астрологических событий, которые откроют одним знакам двери в новую жизнь, а другим — помогут завершить старые дела и обрести гармонию.

Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой

Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой
Продюсерский центр "Седьмая Радуга" – настоящие волшебники, которые уже почти три десятилетия создают самые масштабные елки страны, – представят грандиозное шоу "История игрушек" в концертном зале "Москва" на "Острове Мечты". Этой зимой в Москве состоится событие, которое обещает стать главным новогодним чудом для всей семьи.

75-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера

75-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера
На недавней встрече с поклонниками в театре имени Ленсовета 75-летний Михаил Боярский сделал неожиданное заявление о завершении своей карьеры драматического актера. Этот момент стал важным событием для его поклонников и всей театральной общественности.

Выбор читателей

18/10Сбт6 бытовых привычек, от которых стоит отказаться после 40 лет ради счастья и свободы 19/10ВскНеудобно, зато свое: почему наши бабушки в СССР были благодарны за проходные комнаты 19/10ВскЧто категорически нельзя делать 19 октября: день Фомы неверного, который может обернуться голодом и нищетой 19/10ВскУрок Конфуция: почему старик, пожертвовавший всем ради детей, почувствовал себя "лишним" в их доме 20/10ПндЗапреты 20 октября: что категорически нельзя делать в День Сергия Печерского, чтобы не потерять деньги и здоровье 19/10ВскНеожиданный "энергогигант": духовка "съедает" электричество как 65 холодильников