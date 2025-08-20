Нанореволюция в стоматологии: ученые научились бороться с чувствительностью зубов

Гиперчувствительность зубов – проблема, знакомая многим. Холодная вода, горячий кофе или сладкий десерт нередко вызывают резкую боль, которая мешает наслаждаться повседневной жизнью. Ученые из Индии предложили инновационное решение: нанороботы, способные устранять причину дискомфорта. Разработка, получившая название CalBot, обещает изменить подход к лечению зубной чувствительности, обеспечивая долговременную защиту.

Почему зубы становятся чувствительными?

Основная причина гиперчувствительности кроется в структуре зуба. Под твердой эмалью находится слой дентина, пронизанный микроскопическими канальцами. Эти канальцы соединяют внешнюю поверхность зуба с нервными окончаниями внутри. Когда эмаль истончается или повреждается из-за кариеса, эрозии или механического воздействия, канальцы остаются открытыми. Через них раздражающие вещества — холод, тепло, кислота или сахар — достигают нервов, вызывая острую боль. Смещение жидкости внутри канальцев только усиливает неприятные ощущения.

Традиционные методы борьбы с чувствительностью, такие как специальные зубные пасты, дают лишь временный эффект. Они создают защитный слой на поверхности зуба, но не устраняют главную проблему — уязвимость открытых канальцев. Индийские ученые решили подойти к вопросу иначе, предложив технологию, которая работает на уровне микроструктур зуба.

Что такое нанороботы CalBot?

Команда Центра нанонауки и инженерии Индийского института науки (CeNSE) разработала уникальные наночастицы, названные CalBot. Несмотря на громкое название, каждый «наноробот» представляет собой магнитную частицу оксида железа размером всего 400 нанометров — это примерно в 200 раз меньше толщины человеческого волоса. Частицы покрыты биокерамическим материалом на основе силиката кальция, который уже давно применяется в стоматологии для восстановления зубных тканей благодаря своей безопасности и биосовместимости.

Особенность CalBot заключается в их способности управляться внешним магнитным полем. После нанесения на поверхность зуба наночастицы под действием магнита направляются прямо в дентинные канальцы. Там они формируют цепочки, которые превращаются в прочные цементоподобные пробки. Эти пробки проникают на глубину от 300 до 500 микрометров, эффективно перекрывая канальцы и предотвращая доступ раздражающих веществ к нервам.

Как работает технология?

Процесс применения CalBot выглядит следующим образом.

Наночастицы наносятся на поверхность зуба в виде геля или раствора.

Внешнее магнитное поле активируется, направляя частицы в дентинные канальцы.

В течение 20 минут наночастицы формируют прочный защитный барьер, который действует как искусственная эмаль.

Образовавшиеся пробки блокируют движение жидкости в канальцах, устраняя причину боли.

Испытания показали, что уже через 20 минут после применения CalBot чувствительность зубов значительно снижается. Созданный барьер остается стабильным, обеспечивая долговременную защиту от внешних раздражителей. Результаты исследования, опубликованные в журнале Advanced Science, подтверждают высокую эффективность технологии.

Перспективы и значение открытия

Разработка индийских ученых открывает новые горизонты в стоматологии. В отличие от традиционных методов, которые требуют регулярного применения паст или процедур в кабинете стоматолога, CalBot предлагает решение, способное устранить проблему гиперчувствительности на длительный срок. Технология также может найти применение в профилактике кариеса и восстановлении поврежденной эмали.

Но перед массовым внедрением необходимы дополнительные исследования. Ученые планируют провести клинические испытания на большей выборке пациентов и оценить долговременную устойчивость защитных пробок. В будущем нанороботы CalBot могут стать частью стандартного ухода за зубами, делая визиты к стоматологу менее частыми.