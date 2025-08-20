Тест: Продолжите стихотворение Сергея Александровича Есенина

1. Из стихотворения "Береза": "Белая береза под моим окном..."
А. "Принакрылась снегом, точно серебром"
Б. "Засияла светом в небе голубом"
В. "Тихо шелестела в сумраке ночном"
2. Из стихотворения "Гой ты, Русь, моя родная": "Гой ты, Русь, моя родная..."
А. "Хаты – в ризах образа"
Б. "Поле, в зелени простор"
В. "Степь, в тумане и росе"
3. Из стихотворения "Письмо к матери": "Ты одна мне помощь и отрада..."
А. "Ты одна мне свет в ночи кромешной"
Б. " Ты одна мне несказанный свет "
В. "Ты одна мне в жизни неоценима"
4. Из стихотворения "Песнь о собаке": "Утром в ржаном закуте..."
А. "Где златится солома в лучах"
Б. " Где златятся рогожи в ряд "
В. "Тихо пела метель в тишине"
5. Из стихотворения "Не жалею, не зову, не плачу...": "Не жалею, не зову, не плачу..."
А. " Все пройдет, как с белых яблонь дым "
Б. "Жизнь моя, как в поле ветер"
В. "Свет души в глазах угас"
6. Из стихотворения "Клен ты мой опавший": "Клен ты мой опавший, клен заледенелый..."
А. "Что стоишь, качаясь, в стуже белоснежной"
Б. "Где ты, юность, где мой сад цветущий"
В. " Что стоишь нагнувшись под метелью белой? "
Правильные ответы
- 1. А. "Принакрылась снегом, точно серебром"
- 2. А. "Хаты – в ризах образа"
- 3. Б. "Ты одна мне несказанный свет"
- 4. Б. " Где златятся рогожи в ряд "
- 5. А. " Все пройдет, как с белых яблонь дым "
- 6. В. " Что стоишь нагнувшись под метелью белой? "
Результаты
- 6 правильных ответов – Вы настоящий знаток Есенина! Его поэзия течет в ваших венах!
- 4–5 правильных ответов – Прекрасный результат! Вы чувствуете душу есенинских строк.
- 3 и меньше – Самое время перечитать Есенина и вдохновиться его лирикой заново!