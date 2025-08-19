Эту загадочную радиостанцию слышно по всему миру уже 40 лет, но никто не знает, кто и зачем ее транслирует

Представьте себе радиосигнал, который вещает без остановки с конца 1970-х годов. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. В основном он передает монотонное, гипнотизирующее жужжание. Но иногда жужжание прерывается, и бесстрастный мужской или женский голос зачитывает в эфир странные кодовые слова и наборы цифр: "БРОМАЛ", "АГРОНОМ", "180 08"… А затем снова – тишина и жужжание.

Это не сценарий шпионского фильма. Это реальность радиостанции, известной среди энтузиастов по всему миру как "Жужжалка" (The Buzzer) или по ее бывшему позывному — УВБ-76.

На коротковолновой частоте 4625 кГц она вещает уже более 40 лет. Ее слышат радиолюбители от Бразилии до Японии. Но до сих пор никто со стопроцентной уверенностью не может сказать, кто ее передает и, главное, — зачем.

Что мы знаем наверняка?

Немного. Сигнал идет с территории России. С помощью триангуляции энтузиастам удалось отследить источник до нескольких точек. Изначально это был военный городок Поварово под Москвой. В 2010 году передатчик "переехал" и теперь, предположительно, вещает из нескольких точек в районе Санкт-Петербурга и Пскова, что только добавило загадочности.

Сигнал состоит из короткого жужжащего звука, повторяющегося около 25 раз в минуту. Но самое интересное — это редкие голосовые сообщения. Они всегда следуют строгому формату: позывной (например, МДЖБ), а затем набор цифр и кодовых слов, часто произносимых по буквам в фонетическом алфавите ("Анна, Дмитрий, Женя, Борис…").

За десятилетия наблюдений было зафиксировано множество странных событий в эфире: далекие разговоры на заднем плане, отрывки из "Лебединого озера", случайные технические звуки. Все это лишь подогревает интерес к главной тайне: для чего все это нужно?

Теории: от ядерной войны до забытого оборудования

Существует несколько основных версий, каждая из которых достойна отдельного романа.

Теория №1: Система "Мёртвая рука"

Самая пугающая и популярная теория. Согласно ей, "Жужжалка" — это часть российской системы ядерного сдерживания, известной как "Периметр" или "Мертвая рука". Идея проста: пока сигнал идет, система знает, что командование в порядке.

Если жужжание прекратится на определенное время (что будет означать, что командные пункты уничтожены первым ударом), автоматически будет запущена процедура ответного ядерного удара по противнику. В этой версии монотонный гул — это пульс ядерного апокалипсиса.

Теория №2: Связь для военных округов

Более приземленная и правдоподобная версия. Станция может служить для передачи кодированных сообщений военным частям в пределах Западного военного округа России. Постоянный маркер-жужжание показывает, что частота занята и готова к приему в любой момент. Когда нужно передать приказ, жужжание отключают и зачитывают шифровку. Местоположение передатчиков косвенно подтверждает эту теорию.

Теория №3: Шпионская "номерная" станция

Во времена Холодной войны (и, как многие считают, до сих пор) спецслужбы по всему миру использовали коротковолновые "номерные станции" для связи со своими агентами за рубежом.

Агент в любой точке мира мог включить обычный радиоприемник в условленное время, услышать набор цифр и расшифровать его с помощью одноразового блокнота. Формат сообщений УВБ-76 очень похож на классическую номерную станцию.

Теория №4: Научный эксперимент или просто старый хлам

Некоторые исследователи полагают, что станция может использоваться для изучения ионосферы — верхних слоев атмосферы. По тому, как сигнал отражается и искажается, ученые могут делать выводы о состоянии ионосферы.

Самая же скучная версия гласит, что это просто старое, давно забытое оборудование, которое работает по инерции, а редкие сообщения — это плановые проверки, об истинном назначении которых уже никто и не помнит.

Какая бы теория ни была верной, "Жужжалка" остается одним из самых интригующих артефактов Холодной войны, который продолжает жить в нашем цифровом мире. Она напоминает о том, что даже в эпоху интернета и спутников где-то в эфире все еще существуют тайны, скрытые за монотонным жужжанием.