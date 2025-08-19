Тест: Как хорошо вы помните советскую киноклассику?

В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу

В Ленинградской области произошло трогательное спасение синицы, оказавшейся в сложной ситуации. Инцидент произошел в Волосовском районе, где фельдшеры местной подстанции продемонстрировали не только профессионализм, но и заботу о природе. В телеграм-канале "Скорая помощь Ленобласти" была опубликована информация о том, как маленькая птица попала в бедственное положение.