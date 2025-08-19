Бывшие тесть и теща Баскова задолжали свыше 17 миллиардов рублей

Финансовые обязательства могут стать тяжелым бременем даже для тех, кто связан с известными личностями. История Евгении и Бориса Шпигелей, бывших тестя и тещи певца Николая Баскова, привлекла внимание общественности из-за астрономической суммы долгов, превышающей 17 миллиардов рублей.

Масштаб задолженности

Общая сумма долгов Евгении и Бориса Шпигелей составляет более 17,1 миллиарда рублей. Основная часть этой суммы — свыше 16,2 миллиарда рублей — связана с взысканиями по иску Генеральной прокуратуры. Остальные обязательства, превышающие 900 миллионов рублей, включают задолженности по налогам, коммунальным платежам и другим имущественным взысканиям.

Евгения Шпигель должна около 1 миллиона рублей по налогам и коммунальным платежам. Также с февраля 2025 года с нее взыскивают более 202,6 миллиона рублей по имущественным обязательствам в пользу физических и юридических лиц, а также 149,7 миллиона рублей в качестве уголовного штрафа.

Борис Шпигель задолжал 370,5 тысячи рублей по налогам и коммунальным платежам. С мая 2025 года с него пытаются взыскать 400 тысяч рублей процессуальных издержек в доход государства и уголовный штраф в размере 449,7 миллиона рублей.

Взысканием этих сумм занимаются не только московские судебные приставы, но и Главное межрегиональное управление Федеральной службы судебных приставов, которое курирует особо важные исполнительные производства.

Судебные разбирательства и их последствия

История долгов Шпигелей тесно связана с судебными процессами. В 2024 году Измайловский суд Москвы приговорил Бориса Шпигеля к 11 годам лишения свободы за дачу взяток бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Позже Шпигель был освобожден от отбывания оставшегося срока по состоянию здоровья, но обязанность выплатить штраф в размере 450 миллионов рублей осталась.

Кроме того, суд в Пензе принял решение о взыскании с Шпигеля, Белозерцева, их соучастников и ряда компаний почти 8,2 миллиарда рублей в доход государства. Генеральная прокуратура изначально требовала 9,9 миллиарда рублей, что подчеркивает масштаб финансовых претензий. Эти судебные решения стали ключевым фактором, сформировавшим значительную часть задолженности.

Кто занимается взысканием?

Процесс взыскания долгов Шпигелей — сложная задача, требующая координации на высоком уровне. За этим процессом следят не только столичные судебные приставы, но и Главное межрегиональное управление ФССП. Это управление специализируется на особо важных делах, что указывает на значимость и сложность данного производства.

Ситуация с долгами Шпигелей вызывает интерес не только из-за их связи с Николаем Басковым, но и из-за масштаба задолженности и ее структуры. Основная часть обязательств связана с иском Генеральной прокуратуры, что наводит на мысли о сложных юридических и финансовых схемах, которые привели к таким суммам. Долги по налогам и коммунальным платежам, хотя и составляют меньшую часть, также подчеркивают, что проблемы с финансами затронули разные аспекты жизни должников.