Невосполнимая утрата для российского телевидения: ушел гений, чья камера сохранила историю

Мир прощается с выдающимся мастером, чья работа за кадром оставила значительный след в истории российского кино и телевидения. Его камера запечатлела ключевые моменты эпохи, от спортивных триумфов до повседневной жизни страны, позволяя зрителям увидеть мир через призму искусства и правды.

От семейной традиции к профессии

Виктор Алексеевич Семин родился 29 октября 1953 года в Москве в семье, где кино было делом жизни. Его отец, Алексей Георгиевич Семин, был фронтовым кинооператором Великой Отечественной войны, что стало для Виктора источником вдохновения и профессиональной гордости. В 1975 году он окончил операторский факультет ВГИКа, обучаясь в мастерской Бориса Волчека. Этот выбор определил его дальнейший путь, связанный с документальным кино.

Работа в документальном кино

Сразу после окончания ВГИКа Виктор Семин начал работать на Центральной студии документальных фильмов (ЦСДФ). Его камера стала свидетелем значимых событий, отражая жизнь страны во всех ее проявлениях. Особое место в его творчестве занимали съемки спортивных событий. В 1980 году он участвовал в работе над хроникой XXII Летних Олимпийских игр в Москве, запечатлев моменты, которые вошли в историю. Среди его работ.

"Волжские раздумья" (1975, режиссер Г. Красков);

"За 20 минут до аварии" (1978, режиссер О. Уралов);

"Содружество равных" (1981, режиссер А. Микриков);

"Строители" (1982, режиссер А. Микриков);

"Это наша земля" (1985, режиссер Г. Овчаренко);

"Полесье – будни одного района" (1987, режиссер Г. Овчаренко);

"Репетиция" (1991, режиссер А. Гелейн).

Каждый из этих фильмов отражал уникальный взгляд оператора, его умение находить красоту и смысл в обыденном, передавая атмосферу времени.

Переход на телевидение

В 1992 году Виктор Семин начал новый этап карьеры, перейдя на телевидение. Он стал оператором Дирекции информационных программ "Первого канала". Работа на телевидении позволила ему расширить горизонты, охватывая широкий спектр тем — от новостей до репортажей. Его профессионализм и внимание к деталям сделали каждый сюжет запоминающимся, а кадры — живыми и выразительными.

Наследие мастера

Творчество Виктора Семина отличалось глубиной и искренностью. Он умел видеть не только событие, но и его суть, передавая эмоции и контекст через объектив камеры. Его работы в документальном кино и на телевидении стали частью культурного наследия, позволяя поколениям зрителей прикоснуться к истории. Уход мастера стал утратой для коллег и всех, кто ценит искусство операторской работы.