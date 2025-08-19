"Непростое решение": жена Никиты Преснякова шокировала решением о разводе

27 июля 2017 года Никита Пресняков женился на Алене Романовне Красновой. 19 августа 2025 года стало известно об их разводе. Красивая сказка закончилась...

"Мы были вместе почти десятилетие, – рассказала 27-летняя Алена Краснова. – Встретились очень рано, когда еще учились только понимать себя и этот мир. И все эти годы были наполнены разным – светом, радостью, ошибками, трудностями, но самое главное, они были наполнены опытом".

Напомним, молодые поселились в квартире, подаренной им Аллой Пугачевой. Никита вместе с тестем занимается продажей спортивных тренажеров. Теперь это – уже история.

"Сегодня мы понимаем, что наши взгляды на жизнь и будущее очень разные, – объяснила жена старшего внука Аллы Пугачевой решение развестись. – Мы по-разному видим семью, роли в отношениях и то, каким должен быть следующий этап. Мы выросли в разные стороны".

Алена Краснова подчеркивает:

"Это решение далось непросто. Но мы выбираем честность и благородство. Мы уважаем все, что прожили вместе, и остаемся людьми, которые желает друг другу только счастья".

34-летний Никита Пресняков прокомментировал новость о разводе лаконично: "Мы остались в хороших отношениях!"