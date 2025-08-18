Это не упрямство, а рождение личности: в каком возрасте у ребенка появляется свое мнение

Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Топ новостей недели

Елена Воробей попала в тюрьмуЕлена Воробей попала в тюрьму Пенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле ПугачевойПенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле Пугачевой Правило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в деньПравило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в день "Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду"Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду

Лента новостей

Понедельник 20 октября

18:43Косметолог предупредила о скрытой опасности самого популярного средства от морщин 17:21"Тайное оружие против гастрита": Мясников назвал продукт, который все боятся есть при проблемах с желудком 16:32Звездный джекпот: 4 знака зодиака, которых ждет невероятная удача с 20 по 26 октября 2025 года 15:26Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой 14:48Сергей Собянин: В ближайшие три года в Москве будет построено 283 км дорог 14:42Собянин: В 2029 году Коммунарку и Троицк соединит новый участок Троицкой линии 14:3275-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера 13:36В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу 11:38Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений 11:13Бывший муж публично обвинил Дженнифер Лопес в измене и лицемерии 09:37Употребление кешью улучшает показатели здоровья у подростков с ожирением – исследование 08:56Эксперт по финансам спрогнозировал удешевление вторичных квартир в России осенью 05:08Энергия без кофеина: почему холодный душ по утрам работает лучше, чем чашка кофе 00:10Запреты 20 октября: что категорически нельзя делать в День Сергия Печерского, чтобы не потерять деньги и здоровье 18:43Неудобно, зато свое: почему наши бабушки в СССР были благодарны за проходные комнаты 15:32Урок Конфуция: почему старик, пожертвовавший всем ради детей, почувствовал себя "лишним" в их доме 12:46Неожиданный "энергогигант": духовка "съедает" электричество как 65 холодильников 08:59Что категорически нельзя делать 19 октября: день Фомы неверного, который может обернуться голодом и нищетой 19:466 бытовых привычек, от которых стоит отказаться после 40 лет ради счастья и свободы 15:25Измена, самогон и три колоска: за какие "преступления" в СССР можно было получить 15 лет лагерей 12:16Опасный удар по почкам: доктор Мясников назвал лекарства, которые могут вызвать почечную недостаточность 08:27Что нельзя делать 18 октября: запреты и приметы дня Харитины-первохолстинки 19:28Одна ошибка, которая "убивает" всю пользу орехов. Проверьте, не совершаете ли вы ее каждый день? 17:34Правило Натальи Бехтеревой: почему только после 50 лет мы обретаем настоящих друзей 15:58Доктор Мясников назвал самое опасное лекарство в российских аптечках: "Оно убивает больше всех" 14:14Забыть о сне: 10 российских мини-сериалов, которые вы посмотрите залпом 12:56Список на выброс: 3 типа вещей, которые делают ваш дом некомфортным 11:31Юлия Барановская экстренно госпитализирована на фоне иска от Андрея Аршавина 10:30Мэр Москвы: Цифровые технологии помогают снижать энергопотребление 10:20Собянин подвел итоги благоустройства в Хорошево-Мневниках и Куркино 05:43Защитник печени: назван один овощ, который мощно очищает организм от токсинов 00:14Мистический и опасный день: почему нельзя стирать и давать обещания 17 октября 19:13Горькая мудрость Омара Хайяма: почему чем больше жертвуешь собой, тем меньше это ценится 17:57Вот когда на самом деле начинается старение: ученые назвали критический возраст 16:46"Делать только то, что хочется": 6 правил счастливой жизни Михаила Лабковского 14:33"Она стояла в детской с ножом": бывший муж Бритни Спирс выпустил шокирующие мемуары о жизни с певицей 12:50Никогда не поздно: ученые доказали, что отказ от курения в любом возрасте замедляет старение мозга и снижает риск деменции 11:40Искусство идеального дуэта: как подобрать гармоничные имена для детей и влюбленных пар 10:32Пармезан, кунжут и сардины: назван неочевидный топ продуктов с максимальным содержанием кальция 06:14Доктор Мясников назвал продукты, в которых содержится смертельная доза соли 00:54 День Дениса Позимнего, 16 октября: 7 "нельзя", которые привлекут в дом "трясовицу" 19:42Не пейте это: вся правда о микропластике в бутылках, который нашли в крови и грудном молоке 18:10"Зарабатывает" миллионы в России: стало известно, как Алла Пугачева выводит деньги за границу 16:39Фейки из нейросетей станут наказуемы: в России готовят штрафы до 5000 рублей за поддельный "шок-контент" 16:20Шоурум Московской недели моды: пять брендов, которые стоит взять на заметку 15:50Сергей Собянин: экономика Москвы сохранит высокую устойчивость и опережающие темпы роста до 2028 года 14:19Натуральный против экомеха: что на самом деле теплее, долговечнее и выгоднее? 13:19Коломенский кремль готовят к масштабной реставрации к 850-летию города 12:53Ожирение "старит" легкие: ученые выяснили, почему люди с лишним весом страдают одышкой 11:52Всю жизнь пили и боялись зря: доктор Мясников назвал кофе спасением для диабетиков и "больного сердца"
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Это не упрямство, а рождение личности: в каком возрасте у ребенка появляется свое мнение

Это не упрямство, а рождение личности: в каком возрасте у ребенка появляется свое мнение
1403

Каждый родитель рано или поздно сталкивается с ураганом отрицания. Первая реакция – раздражение. Кажется, что еще вчера у вас был милый, покладистый малыш, а сегодня – маленький упрямец, который делает все наперекор.

Психологи в один голос говорят: радуйтесь! То, что вы принимаете за вредность и упрямство, на самом деле — один из важнейших моментов в развитии человека. Это первые ростки собственного мнения, рождение независимой личности.

Так в каком же возрасте это происходит и, главное, как родителям правильно на это реагировать, чтобы не подавить в ребенке будущего лидера, а воспитать думающую личность?

Короткий ответ: это не возраст, а процесс

Если вы ждете волшебную цифру, то ее нет. Формирование собственного мнения — это не выключатель, который щелкает в один день. Это долгий и многоэтапный процесс. Но есть несколько ключевых периодов, когда происходят самые яркие скачки.

Первые проблески: 1.5 – 2 года.

  • "Я сам!" — первый кризис: 2 – 4 года.
  • "А почему?" — логические основы: 4 – 6 лет.
  • "А я считаю иначе" — формирование позиции: 7+ лет.

Давайте разберем каждый этап подробнее.

Этап 1: "Я существую!" (до 2 лет)

Фундамент закладывается еще в младенчестве. Когда ребенок отличает свою руку от маминой, когда понимает, что может сам дотянуться до игрушки, он начинает осознавать себя как отдельное существо.

Собственное мнение на этом этапе — это базовые предпочтения: эта каша вкусная, а эта — нет. Эта игрушка нравится, а эта — не очень. Оно выражается не словами, а действиями: малыш отворачивается от нелюбимой еды или тянется к яркому предмету. Это еще не осознанная позиция, а проявление базовых желаний.

Этап 2: "Я сам!" (2-4 года)

Вот он, знаменитый кризис трех лет. Ребенок вдруг осознает, что его желания могут не совпадать с желаниями родителей. И для него это — колоссальное открытие!

Главное слово этого периода — "НЕТ". Важно понимать: часто ребенок говорит "нет" не потому, что он действительно против чего-то, а чтобы утвердить свое право на собственное решение. Он пробует на прочность границы мира и свои собственные возможности.

Пример: вы предлагаете красную футболку, он требует синюю. Дело не в цвете. Дело в том, что он выбрал, а не вы.

Это самый сложный для родителей, но и самый важный этап для становления самостоятельности.

Этап 3: "А почему?" (4-6 лет)

Период упрямого отрицания сменяется эпохой любопытства. Ребенок уже понял, что может иметь свое мнение, и теперь пытается подвести под него логическую базу. Он задает сотни вопросов "почему?", чтобы понять, как устроен мир.

Его мнение начинает строиться на основе справедливости ("Это нечестно, ему дали больше конфет!"), на правилах, которые он усвоил ("Мама говорила, что дорогу нужно переходить на зеленый свет"), и на собственном, пусть и небольшом, опыте.

Этап 4: "А я считаю иначе" (7+ лет)

С приходом в школу мир ребенка расширяется. Появляются новые авторитеты (учителя) и, что самое важное, — мнение сверстников. Он впервые осознает, что по одному и тому же вопросу может быть несколько разных, и даже противоположных, мнений.

Он учится спорить, приводить аргументы (пусть пока и детские), отстаивать свою точку зрения не просто криком, а словами. Именно в этом возрасте закладывается основа для будущего критического мышления.

Что делать родителям? 5 главных правил

Подавить формирующееся мнение — значит вырастить человека, который всегда будет зависеть от чужой воли. Поддержать — значит воспитать уверенную в себе личность. Вот как это сделать:

  • Давайте выбор (даже иллюзорный). Вместо "Надень шапку!" спросите: "Ты наденешь синюю шапку или зеленую?". Ребенок чувствует, что решение принял он сам, а вы добились своей цели.
  • Слушайте, не перебивая. Даже если вам кажется, что ребенок говорит глупости, дайте ему высказаться. Так вы показываете, что его мнение ценно и имеет право на существование.
  • Спрашивайте "Почему ты так думаешь?". Этот простой вопрос учит ребенка анализировать свои желания, искать аргументы и развивать логическое мышление.
  • Разрешайте безопасные ошибки. Если ребенок в не очень холодную погоду настаивает на легкой куртке, позвольте ему. Слегка замерзнув, он на собственном опыте поймет, почему вы были правы. Этот опыт ценнее ста нотаций.
  • Показывайте пример. Обсуждайте разные темы в семье, уважительно спорьте друг с другом, показывая, что иметь разное мнение — это нормально.

Главное, что нужно помнить: ребенок, который спорит с вами, — это не плохой ребенок. Это ребенок, который учится думать. И ваша задача — стать для него мудрым наставником на этом пути, а не надзирателем.

Шоу-бизнес в Telegram

18 августа 2025, 21:35
Фото сгенерировано в Шедеврум
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

По теме

Как с пользой провести последние недели лета с ребенком – 5 лучших идей для всей семьи

Косметолог предупредила о скрытой опасности самого популярного средства от морщин

Косметолог предупредила о скрытой опасности самого популярного средства от морщин
Врач-косметолог Марият Мухина объяснила, почему популярное средство от морщин ретинол нельзя использовать без консультации со специалистом и сдачи анализов. Ретинол — настоящая звезда в мире косметики против старения.

"Тайное оружие против гастрита": Мясников назвал продукт, который все боятся есть при проблемах с желудком

"Тайное оружие против гастрита": Мясников назвал продукт, который все боятся есть при проблемах с желудком
В эфире программы "О самом главном" известный врач и телеведущий Александр Мясников развеял популярный миф о питании при гастрите и назвал продукт, который, вопреки всем стереотипам, может стать настоящим спасением для желудка. Услышав диагноз "гастрит", большинство людей тут же исключают из рациона все острое, соленое и пряное.

Звездный джекпот: 4 знака зодиака, которых ждет невероятная удача с 20 по 26 октября 2025 года

Звездный джекпот: 4 знака зодиака, которых ждет невероятная удача с 20 по 26 октября 2025 года
Последняя декада октября обещает быть не просто красивой, но и судьбоносной. Неделя с 20 по 26 октября 2025 года пройдет под влиянием сразу нескольких мощных астрологических событий, которые откроют одним знакам двери в новую жизнь, а другим — помогут завершить старые дела и обрести гармонию.

Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой

Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой
Продюсерский центр "Седьмая Радуга" – настоящие волшебники, которые уже почти три десятилетия создают самые масштабные елки страны, – представят грандиозное шоу "История игрушек" в концертном зале "Москва" на "Острове Мечты". Этой зимой в Москве состоится событие, которое обещает стать главным новогодним чудом для всей семьи.

75-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера

75-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера
На недавней встрече с поклонниками в театре имени Ленсовета 75-летний Михаил Боярский сделал неожиданное заявление о завершении своей карьеры драматического актера. Этот момент стал важным событием для его поклонников и всей театральной общественности.

В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу

В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу
В Ленинградской области произошло трогательное спасение синицы, оказавшейся в сложной ситуации. Инцидент произошел в Волосовском районе, где фельдшеры местной подстанции продемонстрировали не только профессионализм, но и заботу о природе. В телеграм-канале "Скорая помощь Ленобласти" была опубликована информация о том, как маленькая птица попала в бедственное положение.

Выбор читателей

18/10Сбт6 бытовых привычек, от которых стоит отказаться после 40 лет ради счастья и свободы 19/10ВскНеудобно, зато свое: почему наши бабушки в СССР были благодарны за проходные комнаты 19/10ВскЧто категорически нельзя делать 19 октября: день Фомы неверного, который может обернуться голодом и нищетой 19/10ВскУрок Конфуция: почему старик, пожертвовавший всем ради детей, почувствовал себя "лишним" в их доме 20/10ПндЗапреты 20 октября: что категорически нельзя делать в День Сергия Печерского, чтобы не потерять деньги и здоровье 19/10ВскНеожиданный "энергогигант": духовка "съедает" электричество как 65 холодильников