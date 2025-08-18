Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Забыли день рождения жены – штраф: 7 самых абсурдных законов мира, которые до сих пор действуют

Забыли день рождения жены – штраф: 7 самых абсурдных законов мира, которые до сих пор действуют
922

Мы привыкли думать о законах как о чем-то серьезном, строгом и нерушимом. Но в юридических кодексах разных стран затерялись настоящие жемчужины абсурда. Это не просто исторические байки – многие из этих нелепых правил формально так и не были отменены. Так что в следующий раз, когда отправитесь в путешествие, будьте осторожны. Вдруг вы случайно нарушите закон, запрещающий носить мороженое в кармане?

7 действующих законов со всего мира, которые заставят вас сначала рассмеяться, а потом задуматься

1. Самоа: незаконно забывать день рождения своей жены

Да, вы все правильно прочитали. В этом островном государстве в Океании муж, забывший поздравить супругу с днем рождения, нарушает закон.

Конечно, вряд ли за это сажают в тюрьму, но сам факт существования такого правила впечатляет. Вероятно, этот закон был придуман как способ напомнить о важности семейных ценностей. Хотя, возможно, его пролоббировали местные производители цветов и открыток.

2. Великобритания: запрещено умирать в здании Парламента

Это один из самых знаменитых британских законов. Причина его появления до смешного логична: здание Парламента имеет статус королевского дворца. А любой, кто умирает в королевском дворце, имеет право на государственные похороны за счет короны.

Чтобы избежать лишних трат и сложностей, власти просто решили… запретить там умирать. Что происходит, если кому-то стало плохо, закон умалчивает. Вероятно, его срочно пытаются вынести за дверь.

3. Италия, Милан: вы обязаны улыбаться. Всегда

Если вы приехали в Милан, забудьте про хмурое лицо. Местный закон обязывает всех жителей и гостей города улыбаться постоянно. Исключения делаются только для похорон и посещения больниц.

Этот закон остался еще со времен Австро-Венгерской империи и никогда не был отменен. Конечно, "полиция улыбок" за вами гоняться не будет, но это отличный повод для хорошего настроения.

4. Франция: нельзя называть свинью "Наполеон"

Этот закон — прямое наследие эпохи Наполеона Бонапарта. Император настолько заботился о своем величии, что законодательно запретил называть свиней его именем, чтобы избежать насмешек. Прошло больше 200 лет, империя давно пала, а закон все еще в силе. Так что если вы французский фермер, для вашей любимой хрюшки придется придумать другое имя.

5. США, штат Джорджия: курицам запрещено переходить дорогу

В городе Куитман, штат Джорджия, действует закон, который буквально запрещает курицам переходить дорогу. Он был принят для того, чтобы обязать владельцев птиц лучше следить за своим хозяйством и не позволять им разгуливать где попало, создавая хаос на улицах. По сути, закон направлен на людей, но сформулирован так, будто виновата сама курица.

6. Швейцария: запрещено смывать в туалете после 22:00

В стране, известной своим порядком, забота о тишине и покое соседей доведена до абсолюта. Во многих многоквартирных домах запрещено смывать воду в туалете после десяти часов вечера, так как это может потревожить спящих. Как жители выходят из положения — загадка. Но этот закон идеально иллюстрирует швейцарский менталитет.

7. Великобритания: незаконно обращаться с лососем при подозрительных обстоятельствах

И снова британцы. "Закон о лососе" 1986 года гласит, что "обращение с лососем при подозрительных обстоятельствах" является уголовным преступлением. Что именно считается "подозрительным", закон не уточняет.

Вероятно, он был направлен против браконьеров, но формулировка получилась шедевральной. Так что если вы в Лондоне и вам захотелось пожонглировать рыбой на углу улицы — лучше не стоит. Это может показаться подозрительным.

18 августа 2025, 17:09
Фото сгенерировано в Шедеврум
