"Молитесь": отпевавший Ивана Краско священник сообщил о неблагочестивых делах покойного актера

Исполнилось 9 дней со дня смерти Ивана Краско. Народный артист России упокоился на Комаровском мемориальном кладбище в Ленинградской области. Корреспондент "Дни.ру" побывал на могиле знаменитого актера театра и кино и вспомнил сказанные тут на похоронах слова священнослужителя.

Согласно православным представлениям, с 9 по 40 день разлученной с телом душе новопреставленного Ивана предстоит спуститься в ад. В это время начинаются так называемые мытарства, когда душа получает наказание за все земные грехи. По описанию блаженной Феодоры, всего существует двадцать таких мытарств. Предполагают, что в этот период нужно усиленно молиться о покойном и вспоминать девять ангельских чинов — к ним однажды может причислиться дух человека.

"Я призываю молиться о душе раба Божьего Иоанна, – сказал у гроба легендарного актера священнослужитель. – Потому что по нашим молитвам Господь может даже изменить решение своего суда. Для этого мы собираемся в храмах, поем на панихидах и просим, чтобы Господь не забыл всего его благочестивые дела. Ведь те неблагочестивые дела, которые делал покойный при жизни, будут тормозить восхождение его души к Богу. Ангел-хранитель, его Святой угодник и молитвы помогут душе преодолеть последние мытарства".

Напомним, Иван Краско скончался в больнице Санкт-Петербурга 9 августа 2025 года от осложнений, вызванных инсультом и онкологическим заболеванием желудочно-кишечного тракта. До своего 95-летия он не дожил всего полтора месяца...