Какое солнцезащитное средство лучшее на рынке? Клео.ру запустил народные рейтинги – выбираем вместе

Можно ли в эпоху потребления выбрать лучший товар среди прочих, не ориентируясь за заманчивую рекламу? Женский журнал Клео.ру запустил проект народных рейтингов, где последнее слово остается за покупателем.

На этот раз вам предстоит выбрать самое качественное солнцезащитное средство из тех, что представлены на рынке. Солнцезащита — это не просто вопрос выбора крема с высоким SPF, это важный вклад в здоровье и красоту вашей кожи на долгие годы.

Каждый из нас понимает, насколько критично защищать свою кожу от вредного воздействия солнечных лучей, однако найти идеальное солнцезащитное средство, которое станет частью вашего ежедневного ритуала и не вызовет дискомфорта, — настоящая задача. Клео.ру собрали в своем новом рейтинге номинантов среди солнцезащитных средств в ценовом диапазоне от 1500 до 3000 рублей и приглашают вас стать частью жюри. Проголосуйте за санскрин, который действительно работает и оправдывает ваши ожидания.

Клео.ру предлагает не просто список популярных товаров, а реальную картину народных предпочтений. Рейтинги формируются на основе живого голосования, в котором участвуют тысячи пользователей, таких же, как и вы. Теперь не придется полагаться на субъективные мнения экспертов; каждый может высказать свое мнение и проголосовать за свой любимый продукт.

Сегодня покупатели сталкиваются с несколькими основными проблемами при выборе товаров, огромный выбор, недоверие к отзывам, а также разрыв между популярностью и качеством. Клео.ру объединяет мнение реальных пользователей.

Проголосовать может любой желающий. Есть возможность выбрать одну, две или даже три позиции в каждой категории и тем самым выразить свои предпочтения. Зайдите в раздел "Рейтинги" на сайте Клео.ру или в телеграм-канал. Выбирайте интересующую вас категорию и голосуйте за своих фаворитов. Это займет всего несколько секунд, но ваш голос будет учтен.