Тест на успех: узнайте, что мешает вам процветать

Успех и процветание во многом зависят от установок, заложенных в детстве. Наши убеждения о деньгах, счастье и возможностях формируют жизненный путь. Пройдите этот тест из 10 вопросов, чтобы узнать, настроены ли вы на успех или подсознательные барьеры мешают вам раскрыть свой потенциал. Отвечайте честно "да" или "нет", и вы сможете заглянуть вглубь своих убеждений.

1. Вы считаете, что большие деньги могут испортить человека и сделать его менее человечным?

2. В детстве вам говорили, что "деньги – это не главное, главное – быть хорошим человеком"?

3. Вы чувствуете, что успех приходит только к тем, кто идет по головам?

4. Вам кажется, что богатство и счастье редко уживаются вместе?

5. Вы избегаете новых возможностей, потому что боитесь провала или осуждения?

6. Вам когда-нибудь казалось, что вы не заслуживаете большего, чем у вас есть сейчас?

7. Вы часто оправдываете свои неудачи внешними обстоятельствами (нет связей, возможностей, времени)?

8. Вам трудно принимать комплименты или признание ваших достижений без чувства неловкости?

9. Вы считаете, что для достижения успеха нужно жертвовать личной жизнью или здоровьем?

10. Вас привлекают истории о людях, которые, несмотря на богатство, несчастны или одиноки?





Подсчет результатов

Подсчитайте количество ответов "да".