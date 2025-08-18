Тест на успех: узнайте, что мешает вам процветать

1. Вы считаете, что большие деньги могут испортить человека и сделать его менее человечным?
2. В детстве вам говорили, что "деньги – это не главное, главное – быть хорошим человеком"?
3. Вы чувствуете, что успех приходит только к тем, кто идет по головам?
4. Вам кажется, что богатство и счастье редко уживаются вместе?
5. Вы избегаете новых возможностей, потому что боитесь провала или осуждения?
6. Вам когда-нибудь казалось, что вы не заслуживаете большего, чем у вас есть сейчас?
7. Вы часто оправдываете свои неудачи внешними обстоятельствами (нет связей, возможностей, времени)?
8. Вам трудно принимать комплименты или признание ваших достижений без чувства неловкости?
9. Вы считаете, что для достижения успеха нужно жертвовать личной жизнью или здоровьем?
10. Вас привлекают истории о людях, которые, несмотря на богатство, несчастны или одиноки?
Подсчет результатов
Подсчитайте количество ответов "да".
- 0–2 ответа "да": У вас сильная установка на процветание. Вы уверены в своих силах, открыты новым возможностям и понимаете, как воплощать свои желания. Продолжайте в том же духе!
- 3–5 ответов "да": У вас есть потенциал для успеха, но подсознательные барьеры могут сдерживать вас. Возможно, вы боитесь выйти из зоны комфорта или следуете устаревшим убеждениям. Попробуйте переосмыслить свои цели и желания.
- 6–8 ответов "да": Вы склонны к самоуспокоенности и можете недооценивать свои возможности. Ваши достижения и неудачи сбалансированы, но вам не хватает мотивации для больших перемен. Пора задуматься, чего вы действительно хотите.
- 9–10 ответов "да": Ваши установки могут серьезно ограничивать ваш потенциал. Негативные убеждения из прошлого или страх перемен создают замкнутый круг. Начните с малого: определите одну негативную установку и замените ее позитивной, чтобы изменить свою жизнь.