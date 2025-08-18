Исключила из рациона всего два продукта: 44-летняя Борщева раскрыла секрет стройности

В третий раз в Москве состоялась регата Radio Monte Carlo. Самое заметное светское событие конца лета собрало немало звезд. Среди них была актриса театра, кино и телевидения Елена Борщева.

Елене Борщевой идет 45-й год. Но кажется. время не имеет над ней власти – она такая же стройная, красивая, гибкая, как на заре карьеры.

"Я свой день начинаю со стакана воды комнатной температуры, – рассказала Елена. – Далее следуют зарядка, массаж лица, и только потом уже – полезный завтрак. Он всегда разный, но в нем обязательно сочетаются белок и углеводы. Например, овсянка с яйцами, или сырники, но только без масла и без муки".

Рассказала Борщева и о двух продуктах, которые исключила из своего рациона. В этом – один из главных секретов ее формы!

"Я не ем белый сахар и продукты, которые содержат дрожжи", – сообщила звезда.

Не полнеть актрисе помогает и ее супруг – тренер по фитнесу Валерий Юшкевич. Они вместе уже 21 год, и все это время супруг тщательно следит за формой Елены Борщевой, держит ее в ежовых рукавицах. "Он мотивирует меня тем, что постоянно находится в классной форме и в тренировочном процессе, – улыбается актриса. – Я просыпаюсь, и уже штанга на плечах – куда деваться (смеется)".