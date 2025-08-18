Звезда сериала "Мажор" Анна Цуканова-Котт вышла замуж во второй раз

Актриса Анна Цуканова-Котт приняла важное решение, которое стало предметом обсуждений в СМИ и среди поклонников.

После 18 лет совместной жизни с режиссером Александром Коттом, актриса развелась и вскоре нашла счастье с новым партнером — продюсером Михаилом Врубелем. Их свадьба прошла в камерной обстановке, что только добавило романтики в этот важный момент.

Свадьба в камерной обстановке

Свадебная церемония Анны и Михаила была организована без лишнего пафоса, отмечает женский журнал Клео.ру.

Особенности церемонии

• Минимализм: Праздник прошел без пышных залов и толпы гостей.

• Отсутствие свидетелей: Молодожены решили обойтись без традиционных свидетелей.

• Личное пространство: Это позволило им сосредоточиться на своих чувствах и друг на друге.

Анна поделилась своими впечатлениями от дня свадьбы в личном блоге, опубликовав первые фотографии с церемонии.

Выбор свадебного платья

Одним из интересных моментов стало выбор свадебного наряда.

Как проходил выбор:

• Быстрый процесс: По словам актрисы, поиск идеального платья занял всего несколько минут.

• Третье платье: Именно третье платье, которое она примерила в салоне, оказалось идеальным.

• Рекордная скорость: Анна отметила, что ей сказали, что она — самая быстрая невеста, которую они когда-либо видели.

На снимках с церемонии актриса светится улыбкой, что подчеркивает ее счастье в этот важный день.

Личная жизнь Анны Цукановой-Котт

Несмотря на радостное событие, личная жизнь Анны долгое время была предметом обсуждений.

Основные моменты:

• Развод с Александром Коттом: В начале года стало известно о разводе с режиссером после 18 лет совместной жизни.

• Дети: У пары двое детей — сын Михаил и дочь Лея. Анна подчеркивает, что с экс-супругом сохранились теплые отношения ради детей.

• Роман с Владимиром Епифанцевым: В прошлом актрисе приписывали роман с актером Владимиром Епифанцевым, который также оставил след в ее жизни.

Мнения о прошлом

Владимир Епифанцев называл Анну "ангелом" и признавался, что ее присутствие стало для него настоящим спасением. Эта история до сих пор вызывает интерес у публики и обсуждается в СМИ.

Поздравления от поклонников

Свадьба Анны и Михаила вызвала волну поздравлений от поклонников.

Реакция общественности:

• Позитивные комментарии: Фанаты активно поздравляют молодоженов, желая им счастья и любви.

• Поддержка: Многие отмечают, что несмотря на сложности в личной жизни, Анна всегда оставалась сильной и целеустремленной.