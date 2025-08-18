Не дай бог крошка упадет: 5 строгих запретов на Евстигнея-Житника, 18 августа

Следом за Авдотьей-Малиновкой приходит еще один важный для наших предков день – 18 августа. В народном календаре он носит имя Евстигней-Житник. Название говорит само за себя: "жито" – это зерно, основа жизни и будущего хлеба. Этот день был посвящен завершению жатвы и почитанию земли-кормилицы.

Считалось, что 18 августа на землю спускается особый "хлебный дух", и от того, как человек проведет этот день, зависит его благополучие и сытость на весь предстоящий год. Чтобы не разгневать высшие силы и не лишиться достатка, существовал ряд строгих правил, которые нельзя было нарушать ни при каких обстоятельствах.

5 главных запретов на 18 августа

Вот что, по поверьям, категорически нельзя было делать в день Евстигнея-Житника.

1. Неуважительно обращаться с хлебом

Это самый главный и строгий запрет дня. Хлеб сегодня — не просто еда, а символ жизни, труда и будущего богатства. Категорически нельзя было:

Бросать или выбрасывать хлебные остатки (их скармливали птицам или скотине).

Есть хлеб одной рукой или на ходу.

Оставлять на столе надкусанный кусок.

Считалось, что неуважение к хлебу в этот день приведет к голоду и нищете. Даже крошки, упавшие со стола, собирали и не сметали на пол.

2. Петь песни и веселиться в поле

Жатва — это тяжелый и почти священный труд. В день Евстигнея в поле должна была царить сосредоточенная тишина. Песни, смех и праздные разговоры считались неуважением к земле-матушке и могли навлечь неурожай на следующий год. Веселиться и петь можно было только дома, за столом, после завершения всех работ.

3. Оставлять рабочие инструменты в поле на ночь

Наши предки верили, что после захода солнца в поле выходит нечистая сила. Если оставить там серп, косу или грабли, нечисть могла «испортить» инструмент или даже вселиться в него, чтобы потом принести в дом болезни и несчастья. Весь инвентарь обязательно уносили под крышу.

4. Есть или готовить блюда из прошлогодней муки

Если в доме уже был первый урожай зерна нового сезона, использовать старую муку считалось дурной приметой. Это было знаком неуважения к новому урожаю и могло привести к тому, что запасы быстро закончатся. В этот день старались испечь хотя бы маленькую лепешку из свежесмолотой муки.

5. Вести пустые разговоры за работой

Этот запрет перекликается с запретом на пение. Считалось, что пустая болтовня не только отнимает силы и время, но и привлекает злых духов, которые могут "сглазить" урожай. Все разговоры во время работы должны были быть только по делу.

Что нужно было сделать на Евстигнея, чтобы привлечь богатство

Для обеспечения благополучия в этот день было принято:

Испечь первый хлеб из муки нового урожая: этот каравай был символом достатка и здоровья на весь год.

Съесть лук с хлебом, солью и квасом: к этому времени поспевал и лук. Такая простая еда, по поверьям, давала человеку силу и здоровье на всю зиму.

Произнести заговор на урожай: выходя в поле, крестьяне произносили специальные слова, обращаясь к земле с благодарностью и просьбой о помощи.

День Евстигнея-Житника учит нас главному: уважению к труду, к пище и к земле, которая нас кормит. И эта мудрость не теряет своей ценности даже спустя столетия.