Готовимся к 1 сентября: полный чек-лист, с которым вы ничего не забудете

Чтобы избавить вас от хаоса и лишних трат, мы составили исчерпывающий чек-лист. С ним вы сможете спокойно, шаг за шагом, подготовить все необходимое и встретить учебный год во всеоружии. Просто отмечайте выполненные пункты.
Этап 1: Канцелярия — основа основ
Это самая объемная категория покупок. Чтобы не запутаться, мы разбили ее на несколько подгрупп.
Для письма и учебы:
- Тетради в клетку (12, 18 и 24 листа) — по 10 шт.
- Тетради в косую/узкую линейку (для младших классов) — 10 шт.
- Тетради в широкую линейку (для средних и старших классов) — 10 шт.
- Обложки для тетрадей и учебников (лучше купить после получения книг, чтобы угадать с размером).
- Пенал.
- Ручки синие — 5-7 шт.
- Ручки зеленая, черная, красная — по 1 шт.
- Простые карандаши (твердость HB) — 5 шт.
- Ластик — 2 шт.
- Точилка (лучше с контейнером).
- Линейка (15-20 см).
- Текстовыделители (2-3 разных цвета).
- Дневник (если требуется в вашей школе).
- Папка для тетрадей.
Для творчества (уроки труда и ИЗО):
- Альбом для рисования или папка с листами для акварели.
- Цветные карандаши (набор 12-24 цвета).
- Фломастеры (набор 12 цветов).
- Краски (акварель и гуашь).
- Кисточки разного размера (тонкая, средняя, толстая).
- Стакан-непроливайка для воды.
- Палитра.
- Цветная бумага и картон (набор).
- Белый картон (несколько листов отдельно).
- Ножницы с закругленными концами.
- Клей-карандаш и клей ПВА.
- Пластилин и доска для лепки.
- Фартук и нарукавники для защиты одежды.
- Папка для трудов.
Совет! Не скупайте сразу всю канцелярию в одном месте. Сравните цены в разных магазинах и на онлайн-площадках. Часто закупка заранее, а не в последнюю неделю августа, помогает сэкономить до 20-30% бюджета.
Этап 2: Рюкзак и одежда
Здесь главный критерий — удобство и соответствие требованиям школы.
Снаряжение:
- Школьный рюкзак. Главные требования: ортопедическая спинка, легкий вес (до 1 кг), широкие лямки и светоотражающие элементы.
- Мешок для сменной обуви.
Одежда и обувь:
- Школьная форма. Уточните требования вашей школы (цвет, фасон). Базовый набор: 2-3 рубашки/блузки, сарафан/юбка для девочек, 2 пары брюк для мальчиков, жилет или пиджак.
- Повседневная одежда. Несколько футболок, водолазок, колготок/носков.
- Спортивная форма. Спортивный костюм (штаны и олимпийка), 2-3 футболки, шорты.
- Сменная обувь для школы (легкая и удобная).
- Спортивная обувь (кеды или кроссовки для зала и улицы).
- Нарядная одежда для 1 сентября и праздников (белая рубашка/блузка).
Этап 3: Организация рабочего места дома
Правильно организованное пространство помогает ребенку настроиться на учебу.
- Удобный письменный стол.
- Стул, регулируемый по высоте.
- Настольная лампа (свет должен падать слева для правшей и справа для левшей).
- Подставка для книг.
- Органайзеры для ручек и карандашей.
- Полки или ящики для хранения учебников и тетрадей.
Этап 4: Важные мелочи и подготовка
Эти пункты часто забывают в предпраздничной суете, но они не менее важны.
- Ланч-бокс для перекусов.
- Бутылка для воды.
- Антисептик для рук и влажные салфетки.
- Пройти медицинский осмотр и получить справку для школы (если требуется).
- Обсудить с ребенком режим дня: время подъема, выполнения уроков, отдыха.
- Создать позитивный настрой: поговорите о встрече с друзьями, о новых интересных предметах, а не только об оценках и обязанностях.
Подготовка к школе — это не просто марафон по магазинам, а важный этап, который помогает ребенку плавно войти в учебный ритм. Привлекайте его к сборам: позвольте самостоятельно выбрать пенал или рюкзак. Так вы не только снимете с себя часть нагрузки, но и поможете ему почувствовать свою ответственность и взрослость.
Следуйте нашему чек-листу, и сборы пройдут легко и без нервов.