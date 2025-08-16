Готовимся к 1 сентября: полный чек-лист, с которым вы ничего не забудете

Август для родителей – это не только последний месяц лета, но и начало ежегодного квеста под названием "Собери ребенка в школу". Десятки пунктов в списке покупок, беготня по магазинам и страх упустить что-то важное могут превратить подготовку в настоящий стресс.

Чтобы избавить вас от хаоса и лишних трат, мы составили исчерпывающий чек-лист. С ним вы сможете спокойно, шаг за шагом, подготовить все необходимое и встретить учебный год во всеоружии. Просто отмечайте выполненные пункты.

Этап 1: Канцелярия — основа основ

Это самая объемная категория покупок. Чтобы не запутаться, мы разбили ее на несколько подгрупп.

Для письма и учебы:

Тетради в клетку (12, 18 и 24 листа) — по 10 шт.

Тетради в косую/узкую линейку (для младших классов) — 10 шт.

Тетради в широкую линейку (для средних и старших классов) — 10 шт.

Обложки для тетрадей и учебников (лучше купить после получения книг, чтобы угадать с размером).

Пенал.

Ручки синие — 5-7 шт.

Ручки зеленая, черная, красная — по 1 шт.

Простые карандаши (твердость HB) — 5 шт.

Ластик — 2 шт.

Точилка (лучше с контейнером).

Линейка (15-20 см).

Текстовыделители (2-3 разных цвета).

Дневник (если требуется в вашей школе).

Папка для тетрадей.

Для творчества (уроки труда и ИЗО):

Альбом для рисования или папка с листами для акварели.

Цветные карандаши (набор 12-24 цвета).

Фломастеры (набор 12 цветов).

Краски (акварель и гуашь).

Кисточки разного размера (тонкая, средняя, толстая).

Стакан-непроливайка для воды.

Палитра.

Цветная бумага и картон (набор).

Белый картон (несколько листов отдельно).

Ножницы с закругленными концами.

Клей-карандаш и клей ПВА.

Пластилин и доска для лепки.

Фартук и нарукавники для защиты одежды.

Папка для трудов.

Совет! Не скупайте сразу всю канцелярию в одном месте. Сравните цены в разных магазинах и на онлайн-площадках. Часто закупка заранее, а не в последнюю неделю августа, помогает сэкономить до 20-30% бюджета.

Этап 2: Рюкзак и одежда

Здесь главный критерий — удобство и соответствие требованиям школы.

Снаряжение:

Школьный рюкзак. Главные требования: ортопедическая спинка, легкий вес (до 1 кг), широкие лямки и светоотражающие элементы.

Мешок для сменной обуви.

Одежда и обувь:

Школьная форма. Уточните требования вашей школы (цвет, фасон). Базовый набор: 2-3 рубашки/блузки, сарафан/юбка для девочек, 2 пары брюк для мальчиков, жилет или пиджак.

Повседневная одежда. Несколько футболок, водолазок, колготок/носков.

Спортивная форма. Спортивный костюм (штаны и олимпийка), 2-3 футболки, шорты.

Сменная обувь для школы (легкая и удобная).

Спортивная обувь (кеды или кроссовки для зала и улицы).

Нарядная одежда для 1 сентября и праздников (белая рубашка/блузка).

Этап 3: Организация рабочего места дома

Правильно организованное пространство помогает ребенку настроиться на учебу.

Удобный письменный стол.

Стул, регулируемый по высоте.

Настольная лампа (свет должен падать слева для правшей и справа для левшей).

Подставка для книг.

Органайзеры для ручек и карандашей.

Полки или ящики для хранения учебников и тетрадей.

Этап 4: Важные мелочи и подготовка

Эти пункты часто забывают в предпраздничной суете, но они не менее важны.

Ланч-бокс для перекусов.

Бутылка для воды.

Антисептик для рук и влажные салфетки.

Пройти медицинский осмотр и получить справку для школы (если требуется).

Обсудить с ребенком режим дня: время подъема, выполнения уроков, отдыха.

Создать позитивный настрой: поговорите о встрече с друзьями, о новых интересных предметах, а не только об оценках и обязанностях.

Подготовка к школе — это не просто марафон по магазинам, а важный этап, который помогает ребенку плавно войти в учебный ритм. Привлекайте его к сборам: позвольте самостоятельно выбрать пенал или рюкзак. Так вы не только снимете с себя часть нагрузки, но и поможете ему почувствовать свою ответственность и взрослость.

Следуйте нашему чек-листу, и сборы пройдут легко и без нервов.