По какой причине иллюминаторы в самолетах круглые, а не квадратные? Ответ связан с трагедией, которая навсегда изменила авиацию

Смотря в окно самолета на проплывающие внизу облака, вы когда-нибудь задумывались, почему оно круглое или овальное, а не привычной нам квадратной формы? Кажется, что прямоугольные окна дали бы лучший обзор. Но эта форма – не прихоть дизайнеров и не дань моде. Это суровый урок безопасности, написанный в небе ценой человеческих жизней.

Чтобы понять причину, нам нужно вернуться в начало 1950-х — в золотой век реактивной авиации.

Самолет-мечта: de Havilland Comet

В 1952 году британская компания de Havilland выпустила на рынок чудо инженерной мысли — Comet 1. Это был первый в мире коммерческий реактивный лайнер. Он летал выше и в два раза быстрее винтовых самолетов того времени, а его салон был герметичным, что позволяло пассажирам путешествовать в беспрецедентном комфорте. "Комета" была символом роскоши, скорости и технологического прорыва. Казалось, будущее наступило.

Пассажиры были в восторге, билеты раскупались на месяцы вперед. Но эйфория длилась недолго.

Когда небо рухнуло

Меньше чем через год после начала эксплуатации произошла серия катастроф. В 1954 году два самолета Comet 1, выполнявшие рейсы из Рима, развалились на части прямо в воздухе на большой высоте. Без предупреждения, без сигналов бедствия. Просто исчезли с радаров.

Авиационный мир был в шоке. Что могло погубить самый современный и, казалось бы, надежный лайнер в мире? Британское правительство развернуло одну из самых масштабных и дорогих поисковых операций в истории, поднимая со дна Средиземного моря тысячи обломков. Началось сложнейшее расследование.

Расследование: виновниками оказались… квадратные окна

Инженеры собрали обломки, как гигантский пазл, и подвергли фюзеляж другого самолета Comet изнурительным испытаниям в специальном водном резервуаре, имитируя циклы взлета и посадки. Истина оказалась шокирующей и простой одновременно.

Проблема крылась в двух вещах: герметизации салона и квадратной форме окон.

Давление. На высоте 10 км, где летала "Комета", воздух очень разрежен. Чтобы пассажиры могли нормально дышать, внутри самолета искусственно поддерживается высокое давление. Из-за этой разницы давлений фюзеляж во время полета буквально "надувается", как воздушный шарик. При снижении он "сдувается".

Концентрация напряжения. А теперь представьте, что вы надуваете квадратный воздушный шарик. Где он лопнет в первую очередь? Правильно, в углах. В углах квадратных окон "Кометы" металлическая обшивка испытывала колоссальную нагрузку, в 2-3 раза превышающую нагрузку на ровных участках.

Усталость металла. Каждый полет был одним циклом "надувания" и "сдувания". Это как многократно сгибать и разгибать проволоку в одном и том же месте — рано или поздно она сломается. В углах оконных рам из-за постоянного напряжения образовывались микроскопические трещины. Они росли с каждым полетом, пока в один роковой момент не достигали критической точки. Фюзеляж просто разрывало на части взрывной декомпрессией.

Урок, который усвоил весь мир

Трагедия "Кометы" стала жестоким, но бесценным уроком для всей мировой авиации. Инженеры поняли: в герметичном фюзеляже, подверженном циклическим нагрузкам, не должно быть острых углов.

Круглая или овальная форма равномерно распределяет напряжение по всей своей поверхности. У нее нет слабых точек, где мог бы концентрироваться стресс. После этого расследования круглые и скругленные иллюминаторы стали не просто рекомендацией, а железным стандартом безопасности для всех самолетов в мире.

Так что в следующий раз, когда вы будете сидеть у иллюминатора, знайте: его плавная форма — это не просто дизайн. Это гениальное инженерное решение и молчаливый памятник трагедии, которая навсегда изменила авиацию и сделала полеты в разы безопаснее для всех нас.