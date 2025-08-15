Что нельзя делать 15 августа, в день Степана Сеновала, чтобы не обеднеть

15 августа в народном календаре отмечается как день Степана Сеновала.

Этот день традиционно связан с завершением сенокоса на Руси и наполнен множеством примет и обычаев, которые наши предки соблюдали для привлечения удачи и защиты от неприятностей.

Хорошие приметы: что можно делать

В этот день предки выходили в поля собирать травы и цветы. Из них плели Степанов венок, который состоял из двенадцати видов трав, таких как:

• Клевер

• Ромашка

• Мята

• Полынь

• Тысячелистник

Венок приносили домой и вешали в углу рядом с иконами. Он не только украшал дом, но и защищал домочадцев от болезней.

Приготовление серебряной воды

Еще одной традицией было приготовление серебряной воды. Для этого в воду опускали монетку и оставляли настаиваться. Затем эту воду пили сами и давали лошадям, чтобы защитить их от болезней.

Забота о здоровье

Если кто-то из домашних заболевал, от венка отрывали травы и заваривали их в настой, чтобы помочь больному.

Плохие приметы: что нельзя делать

1. Не брать и не давать деньги в долг — это может привести к бедности.

2. Не оставлять монеты на столе — это может грозить потерей счастья.

Запреты на общение

• Не прощаться на лестнице перед поездкой — это может привести к проблемам в дороге.

• Не говорить о себе плохо — негативные мысли могут привлечь неудачи.

• Не знакомиться с новыми людьми — новые знакомства могут принести беду.

Забота о животных

• Запрещено обижать и бить животных — это может отвернуть удачу.

• Не ходить на охоту и не расставлять ловушки — даже для мышей.

Эмоциональное состояние

• Не ругаться с людьми — конфликты могут лишь усугубить негативные обстоятельства.

• Не думать о плохом — негативные мысли могут увеличить количество неприятностей.

Приметы о погоде

• Какая погода сегодня — такой будет сентябрь.

• Если кошка скребет стену — к непогоде.

• Если домашний скот днем спит — жди дождя.

• Скворцы пасутся в траве стаей — установится ясная погода.

• Дождь предвещает богатый урожай картофеля.

• Утром сухая погода обещает шесть недель хорошей погоды.

• Северо-восточный ветер сулит плохой урожай зерна.

• Если паук плетет маленькую паутину — готовься к сильному ветру.

Именинники

В этот день именинники: Кирилл, Роман, Федор, Василий, Иван, Степан, Тарас и Платон. Поздравьте их с этим особенным днем.



