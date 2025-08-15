Что нельзя делать 15 августа, в день Степана Сеновала, чтобы не обеднеть

Этот день традиционно связан с завершением сенокоса на Руси и наполнен множеством примет и обычаев, которые наши предки соблюдали для привлечения удачи и защиты от неприятностей.
Хорошие приметы: что можно делать
В этот день предки выходили в поля собирать травы и цветы. Из них плели Степанов венок, который состоял из двенадцати видов трав, таких как:
• Клевер
• Ромашка
• Мята
• Полынь
• Тысячелистник
Венок приносили домой и вешали в углу рядом с иконами. Он не только украшал дом, но и защищал домочадцев от болезней.
Приготовление серебряной воды
Еще одной традицией было приготовление серебряной воды. Для этого в воду опускали монетку и оставляли настаиваться. Затем эту воду пили сами и давали лошадям, чтобы защитить их от болезней.
Забота о здоровье
Если кто-то из домашних заболевал, от венка отрывали травы и заваривали их в настой, чтобы помочь больному.
Плохие приметы: что нельзя делать
1. Не брать и не давать деньги в долг — это может привести к бедности.
2. Не оставлять монеты на столе — это может грозить потерей счастья.
Запреты на общение
• Не прощаться на лестнице перед поездкой — это может привести к проблемам в дороге.
• Не говорить о себе плохо — негативные мысли могут привлечь неудачи.
• Не знакомиться с новыми людьми — новые знакомства могут принести беду.
Забота о животных
• Запрещено обижать и бить животных — это может отвернуть удачу.
• Не ходить на охоту и не расставлять ловушки — даже для мышей.
Эмоциональное состояние
• Не ругаться с людьми — конфликты могут лишь усугубить негативные обстоятельства.
• Не думать о плохом — негативные мысли могут увеличить количество неприятностей.
Приметы о погоде
• Какая погода сегодня — такой будет сентябрь.
• Если кошка скребет стену — к непогоде.
• Если домашний скот днем спит — жди дождя.
• Скворцы пасутся в траве стаей — установится ясная погода.
• Дождь предвещает богатый урожай картофеля.
• Утром сухая погода обещает шесть недель хорошей погоды.
• Северо-восточный ветер сулит плохой урожай зерна.
• Если паук плетет маленькую паутину — готовься к сильному ветру.
Именинники
В этот день именинники: Кирилл, Роман, Федор, Василий, Иван, Степан, Тарас и Платон. Поздравьте их с этим особенным днем.