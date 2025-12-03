Ваше тело пахнет уксусом или ацетоном? Врач объяснила, о каких болезнях кричит кожа

Мы привыкли маскировать запах пота дезодорантами, считая его досадным гигиеническим недостатком. Но, как утверждает врач Ирина Баранова, пот – это зеркало нашего метаболизма.



Сама по себе жидкость, которую выделяют наши потовые железы, почти не пахнет. Неприятный запах появляется, когда кожные бактерии начинают активно расщеплять органические соединения, содержащиеся в поте.

Врач Ирина Баранова, специалист по интегративной медицине, подчеркивает: состав этого "субстрата" напрямую зависит от того, что происходит внутри нас — от работы печени, кишечника, гормонов и даже микробиома. Тело говорит с нами через симптомы, и необычный запах пота — один из самых красноречивых.

1. Резкий, кислый или "уксусный" запах: проблемы с сахаром

Если ваш пот стал пахнуть резко, словно уксус или прокисшая капуста, это может быть связано с нарушением баланса в кишечнике или проблемами с усвоением углеводов.

Возможные причины:

Кишечник "протекает". Дисбактериоз или повышенная проницаемость кишечника (так называемый "дырявый кишечник") заставляют бактерии выделять летучие жирные кислоты, которые и дают кислый запах.

Нарушение обмена веществ. Это может быть ранним признаком инсулинорезистентности или преддиабета. Изменение pH пота — следствие этих сбоев.

Слишком много сахара. Чрезмерное употребление рафинированных углеводов и сладостей создает идеальную питательную среду для патогенных бактерий на коже.

Что делать: срочно проверьте уровень глюкозы и гликированного гемоглобина (HbA1c). Сократите простые углеводы и обратите внимание на здоровье микробиома.

2. Запах аммиака ("мочевины"): когда тело "ест" себя

Этот резкий, химический запах часто появляется, когда организм начинает расщеплять белок для получения энергии.

Возможные причины:

Низкоуглеводная диета. Если вы сидите на строгой кето-диете или резко сократили углеводы, тело переходит на режим сжигания белка, что приводит к образованию аммиака.

Перегрузка "фильтров". Печень и почки не справляются с утилизацией азотистых соединений.

Обезвоживание. Если вы пьете мало воды, концентрация мочевины в поте резко повышается.

Что делать: если вы на кето, попробуйте добавить в рацион немного сложных углеводов (например, тыкву или овощи). Обязательно увеличьте потребление чистой воды.

3. Сладковатый, "фруктовый" или ацетоновый запах: сигнал тревоги

Это самый тревожный сигнал из всех. Сладкий или ацетоновый запах — не признак "вкусного" метаболизма, а потенциально опасное состояние.

Возможная причина:

Кетоацидоз. Это состояние, которое возникает при тяжелом течении диабета 1-го или 2-го типа. Организм, не имея возможности использовать глюкозу, начинает активно расщеплять жиры, выделяя кетоновые тела (в том числе ацетон), которые выводятся через кожу и дыхание.

Что делать: если вы или ваш близкий чувствуете запах ацетона, особенно на фоне сильной жажды, слабости или тошноты, немедленно измерьте уровень глюкозы и обратитесь за медицинской помощью.

4. Запах плесени или "мышиный": редкие, но серьезные сбои

Этот запах встречается редко, но он может указывать на серьезные нарушения метаболизма.

Возможные причины:

Нарушение функций печени. Тяжелая дисфункция печени, которая не справляется с переработкой токсинов.

Интоксикация. Хроническое воспаление или интоксикация тяжелыми металлами.

Что делать: если этот запах стойкий, необходимо провести функциональную диагностику печени и, возможно, аминокислотный профиль.

А что насчет "металла" и "чеснока"?

Иногда причина запаха проще и не связана с тяжелыми болезнями:

"Металлический" запах: может появиться после интенсивной тренировки или стресса. Часто это связано с окислительным стрессом или высоким уровнем железа.

Обычный "телесный" запах: усиливается из-за несбалансированной диеты (много чеснока, красного мяса, алкоголя), гормональных колебаний (ПМС, менопауза) или приема некоторых лекарств.

Что делать, если запах изменился?

Врач Баранова призывает: не маскируйте, а ищите причину.

Проведите ревизию здоровья: проверьте функцию печени, почек, уровень сахара и гормонов щитовидной железы. Настройте "детокс-системы": убедитесь, что вы пьете достаточно воды, получаете клетчатку и достаточно двигаетесь. Оцените питание: сократите потребление сахара и алкоголя.

Пот — это не просто влага. Это зеркало метаболизма. И если его запах изменился надолго, это повод не стесняться, а прислушаться к телу и разобраться в корне проблемы.