Названы самые востребованные у россиян страны для отдыха в декабре

В декабре 2025 года россияне активно выбирают для отдыха три главные страны: Египет, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Эти направления вновь стали самыми популярными среди российских туристов, как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Несмотря на небольшое снижение бронирований в Египте, который потерял четыре процента по сравнению с предыдущим годом, страна по-прежнему сохраняет свои позиции в числе фаворитов.

Египет традиционно привлекает путешественников своими солнечными пляжами и богатой историей. Туристы могут насладиться не только отдыхом на побережье Красного моря, но и экскурсиями к знаменитым памятникам древности, таким как пирамиды Гизы и храмы Луксора. В этом году, несмотря на снижение интереса, Египет продолжает оставаться любимым местом для зимнего отдыха.

Таиланд также не теряет своей привлекательности. Это направление славится экзотической природой, разнообразием культурных мероприятий и возможностью погрузиться в атмосферу тропического рая. Пляжи Пхукета и Краби, а также уникальная кухня и дружелюбие местных жителей делают Таиланд идеальным местом для отдыха в декабре. Российские туристы все чаще выбирают это направление, желая насладиться теплым климатом и разнообразными развлечениями.

Объединенные Арабские Эмираты, в частности Дубай и Абу-Даби, также находятся на пике популярности. Уникальные архитектурные достижения, роскошные отели и развлекательные комплексы привлекают туристов со всего мира. В декабре в ОАЭ проходят различные фестивали и мероприятия, что делает отдых еще более привлекательным. Кроме того, возможность шопинга в крупных торговых центрах и рынках добавляет интереса к этому направлению.

Не менее важно отметить, что в этом году Вьетнам также стал популярным среди российских путешественников. Эта страна предлагает уникальное сочетание культуры, природы и комфорта. Вьетнамские курорты привлекают своим теплым климатом и разнообразием активностей, от пляжного отдыха до экскурсионных программ.

На пятом месте по популярности находится отдых в России. Несмотря на разнообразие зарубежных направлений, внутренний туризм продолжает развиваться. Многие россияне выбирают путешествия по родным регионам, наслаждаясь красотой природы и культурным наследием своей страны.