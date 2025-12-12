Зимние выходные в парках Москвы: творчество, спорт и волшебство

Столичные парки подготовили увлекательные мероприятия для гостей "Зимы в Москве" на 13–14 декабря.

Городские парки приглашают москвичей и туристов провести ближайшие выходные ярко и с пользой. В рамках проекта «Зима в Москве» подготовлена насыщенная программа: от исторических лекций и спортивных забегов до мастер-классов и иммерсивных спектаклей. Все мероприятия — бесплатные.

Программа на субботу, 13 декабря:

В парке «Фили» в 13:00 начнется лекция о славянской мифологии — гости погрузятся в мир древних героев и мифических существ. Встреча пройдет в «Фили Холл», мероприятие доступно для участников от шести лет.

В ландшафтном парке «Митино» с 16:00 до 18:00 в павильоне «Лекторий» запланирован урок мужества: посетители узнают о казачьем быте, а затем попробуют себя в фланкировке.

Измайловский парк в 16:00 откроет двери выставочного павильона «Арт‑парк» для лекции филолога и кинокритика Артема Гаспарова об отечественной поэзии XX века.

В парке Олимпийской Деревни с 09:00 до 11:00 состоится спортивный забег на пять и десять километров для участников от 12 лет.

В лектории «Терлецкой дубравы» с 11:00 до 14:00 пройдет мастер‑класс «Праздничная елка»: гости создадут геометрические рисунки красками.

Лианозовский парк в 12:00 приглашает на урок нейрографики — арт‑терапию для взрослых от 18 лет.

Оранжереи пяти парков проекта «Сады и огороды» (парки 50‑летия Октября, «Ходынское поле», Таганский, Измайловский, музей‑заповедник «Царицыно») с 13:00 до 17:00 проведут серию мастер‑классов по созданию подарочных коробок, елочных игрушек, рождественских венков и ангелов.

В «Ходынском поле» с 14:00 до 17:00 ждут на мастер‑классы по лепке из глины, созданию новогодних гномов и тапочек из фетра, а в 17:00 — на квартирник «Песни нашего двора».

Программа на воскресенье, 14 декабря:

В ландшафтном парке «Митино» на катке «Льдинка» с 11:00 до 12:00 пройдет мастер‑класс по фигурному катанию для москвичей от пяти лет.

Парк «Северное Тушино» в 13:00 организуют мастер‑класс по созданию экообложки для паспорта, а в 14:00 — прогулку‑беседу «Юный эколог» об Арктике.

В парке «Москворецкий» с 14:00 развернется программа с спортивными играми, творческой зоной и «Школой помощников Деда Мороза».

Лианозовский парк в 14:00 представит научное шоу «Пробуждение зимы», в 15:00 — мастер‑класс «Снежные шары», а с 16:00 до 18:00 продолжит программу играми и «Школой помощников Деда Мороза».

Более полная программа – на сайте проекта.