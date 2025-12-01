Борющаяся с онкологией Симоньян впервые появилась на публике: "Волосы выпали"

Недавно Маргарита Симоньян сообщила о своем диагнозе.



В начале сентября Маргарита Симоньян ошарашила поклонников новостью о своем диагнозе: главный редактор телеканала RT борется с раком груди. В рамках срочной и необходимой медицинской помощи ей была проведена операция, после которой врачами назначен курс химиотерапии. Несмотря на тяжесть лечения, журналистка не прекращает профессиональную деятельность и продолжает снимать новые выпуски шоу "Ч.Т.Д." на телеканале НТВ.

Симоньян объяснила, что ее программа заменила в сетке вещания"Международную Пилораму" ее покойного мужа Тиграна Кеосаяна. По словам редактора, она чувствует обязанность доснять все выпуски шоу в первую очередь в память о супруге и в интересах зрителей, которым привыкла доверять.

Общество следит за новостями о состоянии здоровья журналистки. В своем Telegram-канале Маргарита отметила, что химиотерапия заметно повлияла на ее внешний вид и состояние кожи, что не мешает ей продолжать работу и держать аудиторию в курсе событий.

"Если я там и красавица, то это в последний раз. Волосы выпали. Следующие выпуски буду записывать в парике", – подчеркнула Симоньян.

Такую смелую позицию она закрепила в недавнем посте.

В новом выпуске "Ч.Т.Д.", который вышел накануне, Симоньян впервые предстала зрителям в черном парике. Журналистка выбрала парик с длинными темными волосами, максимально близкими к ее натуральной линии. Это решение вызвало уважение и поддержку со стороны аудитории: комментарии зрителей отличаются теплом и пожеланиями скорейшего выздоровления.

"Вы прекрасно выглядите! Дай Вам Бог здоровья и здоровья! Вы очень нужны семье, деткам и России!", "Маргарита, здоровья вам!", "Вижу изменения, но знайте, моя родная, это пройдет. Вылечитесь, пожалуйста!".

Публичная позиция Симоньян демонстрирует, как личные испытания могут сочетаться с профессиональной жизнью. Она продолжает работать и держать связь со зрителями, при этом открыто делится трудностями, с которыми сталкивается на пути к выздоровлению. Это подтверждает ее стремление не останавливаться перед лицом болезни и оставаться верной своей миссии в медийном пространстве, поддерживая и информируя общество в трудные времена.