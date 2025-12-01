ЭКО не поможет: доктор Мясников назвал идеальный возраст женщин для беременности и родов

Известный врач и телеведущий Александр Мясников высказал мнение о лучшем возрасте для материнства женщин. По его мнению, откладывание беременности на поздний срок связано с низким уровнем осознанности современных молодых девушек относительно физиологических особенностей своего организма.
До какого возраста реально забеременеть естественным путем?
Александр Мясников объяснил, почему важно задуматься о детях до определенного возраста. Сегодня многие молодые девушки предпочитают строить карьеру и путешествовать, считая беременность делом будущего. Однако доктор предупреждает, что такая позиция может привести к серьезным проблемам в будущем.
"До 30 лет женщины способны быстро и легко беременеть", – уверен врач.
Но вот после достижения тридцатилетнего рубежа ситуация меняется кардинально: "После 30 вероятность снижается вдвое". А в период ближе к сорока годам, продолжает врач, наступление естественной беременности практически невозможно.
Это связано с несколькими факторами:
- Количество здоровых яйцеклеток уменьшается.
- Качество оставшихся ухудшается.
- Вероятность возникновения генетических отклонений значительно возрастает.
Именно поэтому врачи рекомендуют планировать рождение первенца именно до наступления критического периода.
ЭКО — спасение или иллюзия надежды?
Многие современные пары рассчитывают на помощь репродуктивных технологий. Однако даже они имеют ограничения эффективности.
"Вероятность успешного ЭКО стремительно падает с возрастом матери," – подчеркивает Мясников.
Для сравнения:
- У женщин младше 35 лет успех процедуры составляет около 40%.
- Уже после 38-40 лет этот показатель сокращается до 20-25%, причем риск осложнений существенно повышается.
Кроме того, остается высокий процент неудачных попыток даже при условии обращения к высококвалифицированным специалистам.
Как правильно выбрать время для беременности?
Оптимальным временем для зачатия ребенка является промежуток от двадцати пяти до тридцати лет. Именно тогда организм находится в лучшей форме, снижены риски патологий плода и легче переносится сама беременность.
Однако самое главное, утверждает доктор, — осознанность и ответственность каждой молодой женщины перед своим будущим ребенком.
Важно понимать, что каждый случай индивидуален, и решение о рождении ребенка должно приниматься совместно с врачом, учитывая состояние здоровья конкретной женщины.