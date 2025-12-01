ЭКО не поможет: доктор Мясников назвал идеальный возраст женщин для беременности и родов

Александр Мясников дал конкретные рекомендации для планирующих пополнение.

Известный врач и телеведущий Александр Мясников высказал мнение о лучшем возрасте для материнства женщин. По его мнению, откладывание беременности на поздний срок связано с низким уровнем осознанности современных молодых девушек относительно физиологических особенностей своего организма.

До какого возраста реально забеременеть естественным путем?

Александр Мясников объяснил, почему важно задуматься о детях до определенного возраста. Сегодня многие молодые девушки предпочитают строить карьеру и путешествовать, считая беременность делом будущего. Однако доктор предупреждает, что такая позиция может привести к серьезным проблемам в будущем.

"До 30 лет женщины способны быстро и легко беременеть", – уверен врач.

Но вот после достижения тридцатилетнего рубежа ситуация меняется кардинально: "После 30 вероятность снижается вдвое". А в период ближе к сорока годам, продолжает врач, наступление естественной беременности практически невозможно.

Это связано с несколькими факторами:

Количество здоровых яйцеклеток уменьшается.

Качество оставшихся ухудшается.

Вероятность возникновения генетических отклонений значительно возрастает.

Именно поэтому врачи рекомендуют планировать рождение первенца именно до наступления критического периода.

ЭКО — спасение или иллюзия надежды?

Многие современные пары рассчитывают на помощь репродуктивных технологий. Однако даже они имеют ограничения эффективности.

"Вероятность успешного ЭКО стремительно падает с возрастом матери," – подчеркивает Мясников.

Для сравнения:

У женщин младше 35 лет успех процедуры составляет около 40%.

Уже после 38-40 лет этот показатель сокращается до 20-25%, причем риск осложнений существенно повышается.

Кроме того, остается высокий процент неудачных попыток даже при условии обращения к высококвалифицированным специалистам.

Как правильно выбрать время для беременности?

Оптимальным временем для зачатия ребенка является промежуток от двадцати пяти до тридцати лет. Именно тогда организм находится в лучшей форме, снижены риски патологий плода и легче переносится сама беременность.

Однако самое главное, утверждает доктор, — осознанность и ответственность каждой молодой женщины перед своим будущим ребенком.

Важно понимать, что каждый случай индивидуален, и решение о рождении ребенка должно приниматься совместно с врачом, учитывая состояние здоровья конкретной женщины.

