Как быстро уснуть после внезапного пробуждения – врач-сомнолог дал действенный совет

Внезапные пробуждения среди ночи могут стать настоящим испытанием для многих людей.

Нередко, когда часы показывают три часа утра, мысли начинают кружиться в голове, и уснуть снова становится практически невозможно. Доктор Элли Хейр, консультант по сну и сооснователь Grace Sleep, предлагает несколько эффективных методов, которые помогут справиться с бессонницей в такие моменты.

Первое, что советует доктор Хейр, это не паниковать. Если вы лежите в постели без сна более 20 минут, лучше встать. Это поможет избежать ассоциации кровати с беспокойством и разочарованием. Вместо того чтобы продолжать пытаться заснуть, постарайтесь переключить свое внимание на что-то другое. Важно избегать экранов — яркий свет от телефонов и планшетов может только ухудшить ситуацию.

Один из методов, который использует доктор Хейр, — это когнитивные стратегии отвлечения. Например, она рекомендует "считать вниз" от 1000 с интервалом в семь. Эта техника помогает успокоить ум и отвлечься от тревожных мыслей. Также можно представить себе детали какого-либо процесса или воспоминания, например, как вы готовите любимое блюдо или вспоминаете о местах из детства. Цель этих упражнений — отвлечь сознание от стресса и помочь расслабиться, сообщает RidLife.

Доктор Нил Стэнли, независимый эксперт по сну, подчеркивает, что стресс и разочарование являются врагами здорового сна. Если методы отвлечения не помогают, доктор Хейр рекомендует встать с постели и заняться чем-то спокойным. Чтение книги или прослушивание музыки в течение 20-30 минут может помочь успокоить ум и подготовить вас к повторной попытке заснуть.

Важно помнить, что одна беспокойная ночь не должна разрушать ваш привычный ритм жизни. Даже если вы не выспались, старайтесь вставать в обычное время и получать удовольствие от солнечного света утром. Это поможет минимизировать чувство усталости и поддерживать нормальный режим дня.

Сон — важная часть нашей жизни, и его недостаток может негативно сказаться на здоровье и самочувствии. Поэтому стоит обратить внимание на советы экспертов и разработать собственные стратегии для борьбы с бессонницей. Используя методы отвлечения и сохраняя спокойствие, вы сможете справляться с внезапными пробуждениями и улучшить качество своего сна.