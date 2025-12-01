Как быстро уснуть после внезапного пробуждения – врач-сомнолог дал действенный совет

Поргину экстренно госпитализировали Тесты Лолита стала идеальной партнершей для известного певца Игры Сонник

Расставшаяся с Авербухом Арзамасова расцвела в объятиях другого
Принято решение о продаже и сносе недвижимости Пугачевой в Подмосковье
Лариса Долина опять оказалась замешана в скандальную историю с продажей квартиры: новая жертва
"Это уже повреждение мозга": врач-нарколог вынес жесткий вердикт Волочковой

Понедельник 1 декабря

13:59Как быстро уснуть после внезапного пробуждения – врач-сомнолог дал действенный совет 13:35Топ 5 новогодних подарков в год Лошади для самых близких 12:54 Сенаторы проконтролировали ход реализации строительства объектов обращения с отходами 12:53В Москве подписали соглашение о намерениях в сфере экологии в рамках сотрудничества России и Вьетнама 12:15Прилюдная драка и угрозы: имя Филиппа Киркорова втянули в громкий инцидент 10:05Пересильд впервые открыто высказалась об отношениях дочери с молодым певцом 08:4077-летнюю Поргину экстренно госпитализировали в прединсультном состоянии 06:38Эксперт по безопасности дал россиянам советы по защите квартиры от воров в Новый год 03:245 уютных детективов с интригующим сюжетом 00:57Гастроэнтеролог назвал идеальный продукт для укрепления здоровья – включите его в свой рацион 16:072026 – год Красной Огненной Лошади: главные символы и приметы, которые сулят перемены 14:35Что делать, если вы опаздываете на самолет – эксперты назвали точный порядок действий 12:0762-летнюю Лолиту назвали идеальной партнершей для Джигана: Самойлова номер два 10:11Кардиолог назвала опасные последствия употребления нескольких чашек кофе в день 06:57Не злите Огненную Лошадь: как правильно готовиться встречать Новый 2026 год, чтобы привлечь удачу 03:16Кардиолог назвал видимые на лице признаки высокого уровня холестерина 00:29Поцелуи стимулируют выработку слюны и защищают от кариеса – стоматолог 16:48Бородина рассекретила доходы Сердюкова: Альфонс в глазах общества 14:36Адвокат предупредил об ответственности и наказании за неправильные гирлянды 12:23Россияне полюбили встречать день рождения в самолетах и поездах в 2025 году – исследование 10:06Репутация Долиной пострадала из-за резонансного дела с квартирой – адвокат Жорин 06:12Врач раскрыла специю за 20 рублей, которая заменит половину аптечки 03:14Елка не на том месте: как украсить дом к 2026 году, чтобы впустить в него счастье и достаток 00:04Деньги потекут рекой: что нужно сделать 29 ноября, чтобы кошелек стал полным 20:07Певица Слава резко раскритиковала Долину из-за нашумевшей ситуации с квартирой 19:50В Индии трибунал объявил о безопасности асбестоцемента при контролируемом использовании 19:49В Подмосковье завершен пилотный этап проекта "Цифровая котельная" 18:31Суд обязал Марата Башарова выплачивать алименты на ребенка от третьей жены 16:35Егор Кончаловский подробно рассказал о работе над фильмом "Авиатор" 16:10Лучшие новогодние шоу в Москве: представления на любой вкус для всей семьи 14:09Звезда турецких сериалов сделала громкое заявление о России 13:22Почему папилломы возвращаются снова и снова – ответ вас удивит 12:47Найдено копеечное средство от бессонницы: оно продается в каждом магазине и работает лучше дорогих таблеток 12:21В Подмосковье заработало новое родильное отделение 11:26Выбросите это немедленно: от каких 8 вещей нужно избавиться до Нового года, чтобы впустить в дом удачу 09:29"Продукт, который я не куплю никогда": врач объяснила, почему популярный полуфабрикат опасен для всей семьи 08:25Лариса Долина опять оказалась замешана в скандальную историю с продажей квартиры: новая жертва 06:57Тест: Насколько хорошо вы помните советский быт? 03:2120 миллионов за 45 минут: раскрыт прайс-лист Аллегровой, Басты и "Ленинграда" на Новый год 00:50Деньги утекут, а беды прилипнут: что строго-настрого запрещено делать 28 ноября 20:40Киркоров впервые откровенно рассказал об ухажерах дочери: Блондины в основном 19:07Успенская заговорила о роскошных подарках: Дорогих украшений, курортов и хороших тачек 17:58Осужденной Аглае Тарасовой поступило предложение сняться в турецком сериале 16:51Родившая невеста Тимати заявила о проблемах со здоровьем: Пропало молоко и выпадают волосы 16:07Принято решение о продаже и сносе недвижимости Пугачевой в Подмосковье 15:19Руководителем Комитета по развитию туризма Казани назначен Александр Шавлиашвили 13:36Воробьев: 80% выпускников предпрофессиональных классов Подмосковья поступают на бюджет 13:17"Помогают только они": врач Мясников назвал два препарата, способных повлиять на вирус гриппа 12:25У Тимура Батрутдинова отбирают московскую недвижимость: что натворил главный холостяк Comedy Club? 11:25Утренние зарядки будут проводить зимой на катке ВДНХ
Как быстро уснуть после внезапного пробуждения – врач-сомнолог дал действенный совет

Как быстро уснуть после внезапного пробуждения – врач-сомнолог дал действенный совет
137

Внезапные пробуждения среди ночи могут стать настоящим испытанием для многих людей.

Нередко, когда часы показывают три часа утра, мысли начинают кружиться в голове, и уснуть снова становится практически невозможно. Доктор Элли Хейр, консультант по сну и сооснователь Grace Sleep, предлагает несколько эффективных методов, которые помогут справиться с бессонницей в такие моменты.

Первое, что советует доктор Хейр, это не паниковать. Если вы лежите в постели без сна более 20 минут, лучше встать. Это поможет избежать ассоциации кровати с беспокойством и разочарованием. Вместо того чтобы продолжать пытаться заснуть, постарайтесь переключить свое внимание на что-то другое. Важно избегать экранов — яркий свет от телефонов и планшетов может только ухудшить ситуацию.

Один из методов, который использует доктор Хейр, — это когнитивные стратегии отвлечения. Например, она рекомендует "считать вниз" от 1000 с интервалом в семь. Эта техника помогает успокоить ум и отвлечься от тревожных мыслей. Также можно представить себе детали какого-либо процесса или воспоминания, например, как вы готовите любимое блюдо или вспоминаете о местах из детства. Цель этих упражнений — отвлечь сознание от стресса и помочь расслабиться, сообщает RidLife.

Доктор Нил Стэнли, независимый эксперт по сну, подчеркивает, что стресс и разочарование являются врагами здорового сна. Если методы отвлечения не помогают, доктор Хейр рекомендует встать с постели и заняться чем-то спокойным. Чтение книги или прослушивание музыки в течение 20-30 минут может помочь успокоить ум и подготовить вас к повторной попытке заснуть.

Важно помнить, что одна беспокойная ночь не должна разрушать ваш привычный ритм жизни. Даже если вы не выспались, старайтесь вставать в обычное время и получать удовольствие от солнечного света утром. Это поможет минимизировать чувство усталости и поддерживать нормальный режим дня.

Сон — важная часть нашей жизни, и его недостаток может негативно сказаться на здоровье и самочувствии. Поэтому стоит обратить внимание на советы экспертов и разработать собственные стратегии для борьбы с бессонницей. Используя методы отвлечения и сохраняя спокойствие, вы сможете справляться с внезапными пробуждениями и улучшить качество своего сна.

Шоу-бизнес в Telegram

1 декабря 2025, 13:59
Фото: Freepik
HuffPost✓ Надежный источник

Топ 5 новогодних подарков в год Лошади для самых близких

Топ 5 новогодних подарков в год Лошади для самых близких
Новый год волшебный праздник и самые заветные мечты должны сбываться. Для выбора новогодних подарков пока еще достаточно времени, чтобы основательно и без спешки подготовить для своих самых близких полезные и желанные презенты.

Прилюдная драка и угрозы: имя Филиппа Киркорова втянули в громкий инцидент

Прилюдная драка и угрозы: имя Филиппа Киркорова втянули в громкий инцидент
Имя Филиппа Киркорова снова мелькает в громких заголовках СМИ. На этот раз певец даже не имеет прямого отношения к случившемуся. Речь идет об инциденте, который произошел вчера в центре Москвы на открытии ГУМ-катка.

Пересильд впервые открыто высказалась об отношениях дочери с молодым певцом

Пересильд впервые открыто высказалась об отношениях дочери с молодым певцом
Актриса Юлия Пересильд поделилась своими мыслями о романтических отношениях своей дочери Анны с музыкантом Ваней Дмитриенко. Отношения, которые изначально были в тени, теперь стали предметом обсуждения в СМИ и среди поклонников.

77-летнюю Поргину экстренно госпитализировали в прединсультном состоянии

77-летнюю Поргину экстренно госпитализировали в прединсультном состоянии
Людмила Поргина была экстренно госпитализирована в связи с серьезным ухудшением здоровья. 77-летняя известная российская актриса обратилась за медицинской помощью после того, как почувствовала сильное головокружение и онемение ног.

Эксперт по безопасности дал россиянам советы по защите квартиры от воров в Новый год

Эксперт по безопасности дал россиянам советы по защите квартиры от воров в Новый год
С приближением новогодних праздников многие россияне задумываются о безопасности своих квартир. Профессор кафедры безопасности Московского педагогического государственного университета Сергей Петров, полковник в отставке, делится ценными советами, как защитить свое жилье от непрошеных гостей в этот праздничный период.

