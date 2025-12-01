Топ 5 новогодних подарков в год Лошади для самых близких

Новый год волшебный праздник и самые заветные мечты должны сбываться.

Для выбора новогодних подарков пока еще достаточно времени, чтобы основательно и без спешки подготовить для своих самых близких полезные и желанные презенты.

Мы сделали подборку небанальных вариантов, которые требуют особо тщательного подхода.

1. Сноуборд, коньки или лыжи

В год Лошади такой подарок будет актуальным, ведь она любит активность, скорость, движение.

Катков в большинстве городов открывается в зимний сезон множество. Покататься можно в любой день, даже после работы. Это отличный драйв и положительные эмоции.

Лыжи и сноуборд также не будут лежать на антресолях. Если не получается поехать на горнолыжные курорты, то рядом с городом всегда можно выбрать место, где есть возможность покататься.

2. Смартфон

Игровой смартфон Infinix GT 30 со специальными настройками для виртуальных баталий справится без перегрева с любыми играми. Яркий дисплей, производительный процессор, быстрая зарядка, улучшенная система охлаждения, точное и удобное управления — киберспортсмены будут довольны преимуществами, которые окажутся в их распоряжении по сравнению с оппонентами.

Картинка яркая и кристально четкая, цвета насыщенные. Максимальная яркость дает возможность комфортно пользоваться смартфоном даже на открытом солнечном свете, а благодаря качественной защите от пыли и влаги — снимать на GT 30 будет комфортно в любых погодных условиях. Защита зрения минимизирует нагрузку на глаза. Функции ИИ и специальная подсветка дают возможность в играх создавать дополнительные визуальные эффекты.

Снимки GT 30 на основную 64 Мп получаются достойные — сочные, яркие, с хорошей детализацией, благодаря цифровой стабилизации изображения и автофокусу. Есть селфи-камера 13 Мп.

Привлекает особый дизайн и приятная эргономика — тонкий корпус из полупрозрачного пластика с рельефом, напоминающим микросхему, монохромная подсветка, управляемая ИИ, с возможностью настройки.

Емкий аккумулятор и быстрая зарядка гарантируют длительную автономность работы.

Объем памяти достаточный для работы с большим количеством ресурсоемких приложений одновременно.

3. Отдых в Глэмпинге

В этот раз новогодние каникулы будут особенно длинными. Превосходный вариант разнообразить досуг — выбраться из суеты на природу и насладиться отдыхом.

Глэмпинг Стрелка в Тверской области идеально подойдет, чтобы расслабиться и насладиться тишиной, спокойствием и восстановить гармонию чувств.

В уютных благоустроенных домиках есть абсолютно все необходимое до мелочей для комфортной жизни. Можно ни о чем не заботиться и замечательно провести время с семьей или друзьями. Чудесный вид из панорамных окон добавит впечатлений — красоты природы, закаты и рассветы, звездное небо и яркое солнце. Свобода и яркие зимние развлечения — пешие, лыжные, а также конные прогулки, баня, шашлыки. Рядом мини-ферма и ресторан.

Удобный вариант, если не хотите расставаться с домашними питомцами – сюда можно приехать вместе с ними.

Релакс, тишина и покой после городского шума — это сказочный отдых в новогодние каникулы.

4. Обувь

На новогодней вечеринке должно быть комфортно, чтобы веселиться и танцевать всю ночь. Новогодняя коллекция праздничной обуви RIO FIORE — роскошь, магнетизм, таинственность, женственность.

Атласные слингбеки RIO FIORE — восхитительный объект желания для этого Нового года. Их знаковая изогнутая шпилька — воплощение современного дизайна. В ансамбле с глубоким фиолетовым атласом —нечто большее, чем просто обувь. Это сочетание архитектурной мысли и утонченной роскоши, элегантный шаг в актуальный тренд. Идеальный выбор для тех, кто ценит индивидуальность и стремится к безупречному стилю. Особенный презент, который подарит вдохновение на весь следующий год.

Красиво упакуйте подарки в подарочную коробку или стильный пакет.

Небольшая записка с пожеланиями добавит личный тёплый акцент к подарку и сделает его запоминающимся.

5. Прогулки на теплоходе по Москве -реке

Навигация по рекам России уже завершена, но по Москве-реке на речном теплоходе можно совершить многочасовую прогулку в любое время года. Впечатления будут восторженные – всегда приятно полюбоваться на новогоднюю Москву за чашкой кофе или вкусным обедом всей семьей или с компанией друзей. Гиды расскажут много интересного по маршруту, а аниматоры развлекут и добавят веселья.

Красиво упакуйте подарки в подарочную коробку или стильный пакет, чтобы создать праздничное настроение.

Небольшая записка с личными пожеланиями добавит теплоты к подарку.