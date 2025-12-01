Топ 5 новогодних подарков в год Лошади для самых близких

Поргину экстренно госпитализировали Тесты Лолита стала идеальной партнершей для известного певца Игры Сонник

Топ новостей недели

Расставшаяся с Авербухом Арзамасова расцвела в объятиях другогоРасставшаяся с Авербухом Арзамасова расцвела в объятиях другого Найдено копеечное средство от бессонницы: оно продается в каждом магазине и работает лучше дорогих таблетокНайдено копеечное средство от бессонницы: оно продается в каждом магазине и работает лучше дорогих таблеток "Помогают только они": врач Мясников назвал два препарата, способных повлиять на вирус гриппа"Помогают только они": врач Мясников назвал два препарата, способных повлиять на вирус гриппа Принято решение о продаже и сносе недвижимости Пугачевой в Подмосковье Принято решение о продаже и сносе недвижимости Пугачевой в Подмосковье

Лента новостей

Понедельник 1 декабря

13:59Как быстро уснуть после внезапного пробуждения – врач-сомнолог дал действенный совет 13:35Топ 5 новогодних подарков в год Лошади для самых близких 12:54 Сенаторы проконтролировали ход реализации строительства объектов обращения с отходами 12:53В Москве подписали соглашение о намерениях в сфере экологии в рамках сотрудничества России и Вьетнама 12:15Прилюдная драка и угрозы: имя Филиппа Киркорова втянули в громкий инцидент 10:05Пересильд впервые открыто высказалась об отношениях дочери с молодым певцом 08:4077-летнюю Поргину экстренно госпитализировали в прединсультном состоянии 06:38Эксперт по безопасности дал россиянам советы по защите квартиры от воров в Новый год 03:245 уютных детективов с интригующим сюжетом 00:57Гастроэнтеролог назвал идеальный продукт для укрепления здоровья – включите его в свой рацион 16:072026 – год Красной Огненной Лошади: главные символы и приметы, которые сулят перемены 14:35Что делать, если вы опаздываете на самолет – эксперты назвали точный порядок действий 12:0762-летнюю Лолиту назвали идеальной партнершей для Джигана: Самойлова номер два 10:11Кардиолог назвала опасные последствия употребления нескольких чашек кофе в день 06:57Не злите Огненную Лошадь: как правильно готовиться встречать Новый 2026 год, чтобы привлечь удачу 03:16Кардиолог назвал видимые на лице признаки высокого уровня холестерина 00:29Поцелуи стимулируют выработку слюны и защищают от кариеса – стоматолог 16:48Бородина рассекретила доходы Сердюкова: Альфонс в глазах общества 14:36Адвокат предупредил об ответственности и наказании за неправильные гирлянды 12:23Россияне полюбили встречать день рождения в самолетах и поездах в 2025 году – исследование 10:06Репутация Долиной пострадала из-за резонансного дела с квартирой – адвокат Жорин 06:12Врач раскрыла специю за 20 рублей, которая заменит половину аптечки 03:14Елка не на том месте: как украсить дом к 2026 году, чтобы впустить в него счастье и достаток 00:04Деньги потекут рекой: что нужно сделать 29 ноября, чтобы кошелек стал полным 20:07Певица Слава резко раскритиковала Долину из-за нашумевшей ситуации с квартирой 19:50В Индии трибунал объявил о безопасности асбестоцемента при контролируемом использовании 19:49В Подмосковье завершен пилотный этап проекта "Цифровая котельная" 18:31Суд обязал Марата Башарова выплачивать алименты на ребенка от третьей жены 16:35Егор Кончаловский подробно рассказал о работе над фильмом "Авиатор" 16:10Лучшие новогодние шоу в Москве: представления на любой вкус для всей семьи 14:09Звезда турецких сериалов сделала громкое заявление о России 13:22Почему папилломы возвращаются снова и снова – ответ вас удивит 12:47Найдено копеечное средство от бессонницы: оно продается в каждом магазине и работает лучше дорогих таблеток 12:21В Подмосковье заработало новое родильное отделение 11:26Выбросите это немедленно: от каких 8 вещей нужно избавиться до Нового года, чтобы впустить в дом удачу 09:29"Продукт, который я не куплю никогда": врач объяснила, почему популярный полуфабрикат опасен для всей семьи 08:25Лариса Долина опять оказалась замешана в скандальную историю с продажей квартиры: новая жертва 06:57Тест: Насколько хорошо вы помните советский быт? 03:2120 миллионов за 45 минут: раскрыт прайс-лист Аллегровой, Басты и "Ленинграда" на Новый год 00:50Деньги утекут, а беды прилипнут: что строго-настрого запрещено делать 28 ноября 20:40Киркоров впервые откровенно рассказал об ухажерах дочери: Блондины в основном 19:07Успенская заговорила о роскошных подарках: Дорогих украшений, курортов и хороших тачек 17:58Осужденной Аглае Тарасовой поступило предложение сняться в турецком сериале 16:51Родившая невеста Тимати заявила о проблемах со здоровьем: Пропало молоко и выпадают волосы 16:07Принято решение о продаже и сносе недвижимости Пугачевой в Подмосковье 15:19Руководителем Комитета по развитию туризма Казани назначен Александр Шавлиашвили 13:36Воробьев: 80% выпускников предпрофессиональных классов Подмосковья поступают на бюджет 13:17"Помогают только они": врач Мясников назвал два препарата, способных повлиять на вирус гриппа 12:25У Тимура Батрутдинова отбирают московскую недвижимость: что натворил главный холостяк Comedy Club? 11:25Утренние зарядки будут проводить зимой на катке ВДНХ
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Топ 5 новогодних подарков в год Лошади для самых близких

Топ 5 новогодних подарков в год Лошади для самых близких
206

Новый год волшебный праздник и самые заветные мечты должны сбываться.

Для выбора новогодних подарков пока еще достаточно времени, чтобы основательно и без спешки подготовить для своих самых близких полезные и желанные презенты.

Мы сделали подборку небанальных вариантов, которые требуют особо тщательного подхода.

1. Сноуборд, коньки или лыжи

В год Лошади такой подарок будет актуальным, ведь она любит активность, скорость, движение.

Катков в большинстве городов открывается в зимний сезон множество. Покататься можно в любой день, даже после работы. Это отличный драйв и положительные эмоции.

Лыжи и сноуборд также не будут лежать на антресолях. Если не получается поехать на горнолыжные курорты, то рядом с городом всегда можно выбрать место, где есть возможность покататься.

2. Смартфон

Игровой смартфон Infinix GT 30 со специальными настройками для виртуальных баталий справится без перегрева с любыми играми. Яркий дисплей, производительный процессор, быстрая зарядка, улучшенная система охлаждения, точное и удобное управления — киберспортсмены будут довольны преимуществами, которые окажутся в их распоряжении по сравнению с оппонентами.

Картинка яркая и кристально четкая, цвета насыщенные. Максимальная яркость дает возможность комфортно пользоваться смартфоном даже на открытом солнечном свете, а благодаря качественной защите от пыли и влаги — снимать на GT 30 будет комфортно в любых погодных условиях. Защита зрения минимизирует нагрузку на глаза. Функции ИИ и специальная подсветка дают возможность в играх создавать дополнительные визуальные эффекты.

Снимки GT 30 на основную 64 Мп получаются достойные — сочные, яркие, с хорошей детализацией, благодаря цифровой стабилизации изображения и автофокусу. Есть селфи-камера 13 Мп.

Привлекает особый дизайн и приятная эргономика — тонкий корпус из полупрозрачного пластика с рельефом, напоминающим микросхему, монохромная подсветка, управляемая ИИ, с возможностью настройки.

Емкий аккумулятор и быстрая зарядка гарантируют длительную автономность работы.

Объем памяти достаточный для работы с большим количеством ресурсоемких приложений одновременно.

3. Отдых в Глэмпинге

В этот раз новогодние каникулы будут особенно длинными. Превосходный вариант разнообразить досуг — выбраться из суеты на природу и насладиться отдыхом.

Глэмпинг Стрелка в Тверской области идеально подойдет, чтобы расслабиться и насладиться тишиной, спокойствием и восстановить гармонию чувств.

В уютных благоустроенных домиках есть абсолютно все необходимое до мелочей для комфортной жизни. Можно ни о чем не заботиться и замечательно провести время с семьей или друзьями. Чудесный вид из панорамных окон добавит впечатлений — красоты природы, закаты и рассветы, звездное небо и яркое солнце. Свобода и яркие зимние развлечения — пешие, лыжные, а также конные прогулки, баня, шашлыки. Рядом мини-ферма и ресторан.

Удобный вариант, если не хотите расставаться с домашними питомцами – сюда можно приехать вместе с ними.

Релакс, тишина и покой после городского шума — это сказочный отдых в новогодние каникулы.

4. Обувь

На новогодней вечеринке должно быть комфортно, чтобы веселиться и танцевать всю ночь. Новогодняя коллекция праздничной обуви RIO FIORE — роскошь, магнетизм, таинственность, женственность.

Атласные слингбеки RIO FIORE — восхитительный объект желания для этого Нового года. Их знаковая изогнутая шпилька — воплощение современного дизайна. В ансамбле с глубоким фиолетовым атласом —нечто большее, чем просто обувь. Это сочетание архитектурной мысли и утонченной роскоши, элегантный шаг в актуальный тренд. Идеальный выбор для тех, кто ценит индивидуальность и стремится к безупречному стилю. Особенный презент, который подарит вдохновение на весь следующий год.

Красиво упакуйте подарки в подарочную коробку или стильный пакет.

Небольшая записка с пожеланиями добавит личный тёплый акцент к подарку и сделает его запоминающимся.

5. Прогулки на теплоходе по Москве -реке

Навигация по рекам России уже завершена, но по Москве-реке на речном теплоходе можно совершить многочасовую прогулку в любое время года. Впечатления будут восторженные – всегда приятно полюбоваться на новогоднюю Москву за чашкой кофе или вкусным обедом всей семьей или с компанией друзей. Гиды расскажут много интересного по маршруту, а аниматоры развлекут и добавят веселья.

Красиво упакуйте подарки в подарочную коробку или стильный пакет, чтобы создать праздничное настроение.

Небольшая записка с личными пожеланиями добавит теплоты к подарку.

Шоу-бизнес в Telegram

1 декабря 2025, 13:35
Фото: Freepik
Дни.ру✓ Надежный источник

Как быстро уснуть после внезапного пробуждения – врач-сомнолог дал действенный совет

Как быстро уснуть после внезапного пробуждения – врач-сомнолог дал действенный совет
Внезапные пробуждения среди ночи могут стать настоящим испытанием для многих людей. Нередко, когда часы показывают три часа утра, мысли начинают кружиться в голове, и уснуть снова становится практически невозможно.

Прилюдная драка и угрозы: имя Филиппа Киркорова втянули в громкий инцидент

Прилюдная драка и угрозы: имя Филиппа Киркорова втянули в громкий инцидент
Имя Филиппа Киркорова снова мелькает в громких заголовках СМИ. На этот раз певец даже не имеет прямого отношения к случившемуся. Речь идет об инциденте, который произошел вчера в центре Москвы на открытии ГУМ-катка.

Пересильд впервые открыто высказалась об отношениях дочери с молодым певцом

Пересильд впервые открыто высказалась об отношениях дочери с молодым певцом
Актриса Юлия Пересильд поделилась своими мыслями о романтических отношениях своей дочери Анны с музыкантом Ваней Дмитриенко. Отношения, которые изначально были в тени, теперь стали предметом обсуждения в СМИ и среди поклонников.

77-летнюю Поргину экстренно госпитализировали в прединсультном состоянии

77-летнюю Поргину экстренно госпитализировали в прединсультном состоянии
Людмила Поргина была экстренно госпитализирована в связи с серьезным ухудшением здоровья. 77-летняя известная российская актриса обратилась за медицинской помощью после того, как почувствовала сильное головокружение и онемение ног.

Эксперт по безопасности дал россиянам советы по защите квартиры от воров в Новый год

Эксперт по безопасности дал россиянам советы по защите квартиры от воров в Новый год
С приближением новогодних праздников многие россияне задумываются о безопасности своих квартир. Профессор кафедры безопасности Московского педагогического государственного университета Сергей Петров, полковник в отставке, делится ценными советами, как защитить свое жилье от непрошеных гостей в этот праздничный период.

Выбор читателей

29/11СбтБородина рассекретила доходы Сердюкова: Альфонс в глазах общества 30/11ВскКардиолог назвал видимые на лице признаки высокого уровня холестерина 29/11СбтАдвокат предупредил об ответственности и наказании за неправильные гирлянды 30/11ВскПоцелуи стимулируют выработку слюны и защищают от кариеса – стоматолог 30/11ВскНе злите Огненную Лошадь: как правильно готовиться встречать Новый 2026 год, чтобы привлечь удачу 30/11ВскКардиолог назвала опасные последствия употребления нескольких чашек кофе в день