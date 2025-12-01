Прилюдная драка и угрозы: имя Филиппа Киркорова втянули в громкий инцидент

Имя Филиппа Киркорова снова мелькает в громких заголовках СМИ. На этот раз певец даже не имеет прямого отношения к случившемуся.

Речь идет об инциденте, который произошел вчера в центре Москвы на открытии ГУМ-катка. Известный блогер Суад Муратович оказался вовлечен в конфликт с Максимом Ситником, директором Киркорова.

Как утверждают журналисты, все началось с неудачного комплимента, который Суад адресовал Киркорову. В результате словесной перепалки между мужчинами завязалась драка.

Ситник, по всей видимости, не оценил шутку блогера, и это привело к физическому столкновению. После инцидента Суад заявил о полученных увечьях и о том, что ему стали поступать угрозы.

"Мне позвонил незнакомец и сказал, чтобы я улетал из страны на несколько недель, пока все не уляжется. Мне реально угрожают? Люди, которые стоят за этими угрозами, очень влиятельные, и с ними нельзя бороться ни в правовом поле, ни в медиа", — поделился он своими переживаниями с прессой.

Несмотря на угрозы, Муратович не собирается уходить в тень. "Я не собираюсь молчать или бежать куда-то. Оставьте свои угрозы — это вызывает лишь смех", — уверенно подчеркнул он.

Блогер также отметил, что готов встретиться с каждым, кто его оскорбил, и обсудить ситуацию. Он выразил готовность извиниться перед Киркоровым, если его слова были восприняты неправильно.

Многие пользователи социальных сетей поддержали Суада, считая его потерпевшим в данной ситуации. Некоторые комментаторы призвали блогера обратиться в правоохранительные органы и зафиксировать инцидент.

"Как можно ожидать адекватного диалога от таких людей? Только через суд и юристов", — написал один из юзеров. Другие пользователи также отметили, что физическое насилие недопустимо и что такие действия должны быть наказаны.

Тем не менее, Суад пока не решился на обращение в полицию. Он считает, что не стоит поддаваться на провокации и реагировать на угрозы. "Я скину вам свой адрес, можете наблюдать за моей жизнью", — резюмировал он с долей иронии.