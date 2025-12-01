Прилюдная драка и угрозы: имя Филиппа Киркорова втянули в громкий инцидент

Поргину экстренно госпитализировали Тесты Лолита стала идеальной партнершей для известного певца Игры Сонник

Понедельник 1 декабря

12:15Прилюдная драка и угрозы: имя Филиппа Киркорова втянули в громкий инцидент 10:05Пересильд впервые открыто высказалась об отношениях дочери с молодым певцом 08:4077-летнюю Поргину экстренно госпитализировали в прединсультном состоянии 06:38Эксперт по безопасности дал россиянам советы по защите квартиры от воров в Новый год 03:245 уютных детективов с интригующим сюжетом 00:57Гастроэнтеролог назвал идеальный продукт для укрепления здоровья – включите его в свой рацион 16:072026 – год Красной Огненной Лошади: главные символы и приметы, которые сулят перемены 14:35Что делать, если вы опаздываете на самолет – эксперты назвали точный порядок действий 12:0762-летнюю Лолиту назвали идеальной партнершей для Джигана: Самойлова номер два 10:11Кардиолог назвала опасные последствия употребления нескольких чашек кофе в день 06:57Не злите Огненную Лошадь: как правильно готовиться встречать Новый 2026 год, чтобы привлечь удачу 03:16Кардиолог назвал видимые на лице признаки высокого уровня холестерина 00:29Поцелуи стимулируют выработку слюны и защищают от кариеса – стоматолог 16:48Бородина рассекретила доходы Сердюкова: Альфонс в глазах общества 14:36Адвокат предупредил об ответственности и наказании за неправильные гирлянды 12:23Россияне полюбили встречать день рождения в самолетах и поездах в 2025 году – исследование 10:06Репутация Долиной пострадала из-за резонансного дела с квартирой – адвокат Жорин 06:12Врач раскрыла специю за 20 рублей, которая заменит половину аптечки 03:14Елка не на том месте: как украсить дом к 2026 году, чтобы впустить в него счастье и достаток 00:04Деньги потекут рекой: что нужно сделать 29 ноября, чтобы кошелек стал полным 20:07Певица Слава резко раскритиковала Долину из-за нашумевшей ситуации с квартирой 19:50В Индии трибунал объявил о безопасности асбестоцемента при контролируемом использовании 19:49В Подмосковье завершен пилотный этап проекта "Цифровая котельная" 18:31Суд обязал Марата Башарова выплачивать алименты на ребенка от третьей жены 16:35Егор Кончаловский подробно рассказал о работе над фильмом "Авиатор" 16:10Лучшие новогодние шоу в Москве: представления на любой вкус для всей семьи 14:09Звезда турецких сериалов сделала громкое заявление о России 13:22Почему папилломы возвращаются снова и снова – ответ вас удивит 12:47Найдено копеечное средство от бессонницы: оно продается в каждом магазине и работает лучше дорогих таблеток 12:21В Подмосковье заработало новое родильное отделение 11:26Выбросите это немедленно: от каких 8 вещей нужно избавиться до Нового года, чтобы впустить в дом удачу 09:29"Продукт, который я не куплю никогда": врач объяснила, почему популярный полуфабрикат опасен для всей семьи 08:25Лариса Долина опять оказалась замешана в скандальную историю с продажей квартиры: новая жертва 06:57Тест: Насколько хорошо вы помните советский быт? 03:2120 миллионов за 45 минут: раскрыт прайс-лист Аллегровой, Басты и "Ленинграда" на Новый год 00:50Деньги утекут, а беды прилипнут: что строго-настрого запрещено делать 28 ноября 20:40Киркоров впервые откровенно рассказал об ухажерах дочери: Блондины в основном 19:07Успенская заговорила о роскошных подарках: Дорогих украшений, курортов и хороших тачек 17:58Осужденной Аглае Тарасовой поступило предложение сняться в турецком сериале 16:51Родившая невеста Тимати заявила о проблемах со здоровьем: Пропало молоко и выпадают волосы 16:07Принято решение о продаже и сносе недвижимости Пугачевой в Подмосковье 15:19Руководителем Комитета по развитию туризма Казани назначен Александр Шавлиашвили 13:36Воробьев: 80% выпускников предпрофессиональных классов Подмосковья поступают на бюджет 13:17"Помогают только они": врач Мясников назвал два препарата, способных повлиять на вирус гриппа 12:25У Тимура Батрутдинова отбирают московскую недвижимость: что натворил главный холостяк Comedy Club? 11:25Утренние зарядки будут проводить зимой на катке ВДНХ 10:34Назван один утренний напиток, способный управлять нашим организмом 09:33Долина открыла ящик Пандоры: как пенсионеры отбирают квартиры у честных покупателей 08:19Что будет с нашим телом, если пропускать один прием пищи – эксперты дали ответ 03:23Доктор Мясников назвал 5 главных ошибок в новогоднюю ночь
Прилюдная драка и угрозы: имя Филиппа Киркорова втянули в громкий инцидент

Прилюдная драка и угрозы: имя Филиппа Киркорова втянули в громкий инцидент
44

Имя Филиппа Киркорова снова мелькает в громких заголовках СМИ. На этот раз певец даже не имеет прямого отношения к случившемуся.

Речь идет об инциденте, который произошел вчера в центре Москвы на открытии ГУМ-катка. Известный блогер Суад Муратович оказался вовлечен в конфликт с Максимом Ситником, директором Киркорова.

Как утверждают журналисты, все началось с неудачного комплимента, который Суад адресовал Киркорову. В результате словесной перепалки между мужчинами завязалась драка.

Ситник, по всей видимости, не оценил шутку блогера, и это привело к физическому столкновению. После инцидента Суад заявил о полученных увечьях и о том, что ему стали поступать угрозы.

"Мне позвонил незнакомец и сказал, чтобы я улетал из страны на несколько недель, пока все не уляжется. Мне реально угрожают? Люди, которые стоят за этими угрозами, очень влиятельные, и с ними нельзя бороться ни в правовом поле, ни в медиа", — поделился он своими переживаниями с прессой.

Несмотря на угрозы, Муратович не собирается уходить в тень. "Я не собираюсь молчать или бежать куда-то. Оставьте свои угрозы — это вызывает лишь смех", — уверенно подчеркнул он.

Блогер также отметил, что готов встретиться с каждым, кто его оскорбил, и обсудить ситуацию. Он выразил готовность извиниться перед Киркоровым, если его слова были восприняты неправильно.

Многие пользователи социальных сетей поддержали Суада, считая его потерпевшим в данной ситуации. Некоторые комментаторы призвали блогера обратиться в правоохранительные органы и зафиксировать инцидент.

"Как можно ожидать адекватного диалога от таких людей? Только через суд и юристов", — написал один из юзеров. Другие пользователи также отметили, что физическое насилие недопустимо и что такие действия должны быть наказаны.

Тем не менее, Суад пока не решился на обращение в полицию. Он считает, что не стоит поддаваться на провокации и реагировать на угрозы. "Я скину вам свой адрес, можете наблюдать за моей жизнью", — резюмировал он с долей иронии.

1 декабря 2025, 12:15
Филипп Киркоров. Кадр: YouTube-канал "Fametime TV"
Пересильд впервые открыто высказалась об отношениях дочери с молодым певцом

Пересильд впервые открыто высказалась об отношениях дочери с молодым певцом
Актриса Юлия Пересильд поделилась своими мыслями о романтических отношениях своей дочери Анны с музыкантом Ваней Дмитриенко. Отношения, которые изначально были в тени, теперь стали предметом обсуждения в СМИ и среди поклонников.

77-летнюю Поргину экстренно госпитализировали в прединсультном состоянии

77-летнюю Поргину экстренно госпитализировали в прединсультном состоянии
Людмила Поргина была экстренно госпитализирована в связи с серьезным ухудшением здоровья. 77-летняя известная российская актриса обратилась за медицинской помощью после того, как почувствовала сильное головокружение и онемение ног.

Эксперт по безопасности дал россиянам советы по защите квартиры от воров в Новый год

Эксперт по безопасности дал россиянам советы по защите квартиры от воров в Новый год
С приближением новогодних праздников многие россияне задумываются о безопасности своих квартир. Профессор кафедры безопасности Московского педагогического государственного университета Сергей Петров, полковник в отставке, делится ценными советами, как защитить свое жилье от непрошеных гостей в этот праздничный период.

Гастроэнтеролог назвал идеальный продукт для укрепления здоровья – включите его в свой рацион

Гастроэнтеролог назвал идеальный продукт для укрепления здоровья – включите его в свой рацион
Россиянам назвали идеальный продукт для укрепления здоровья, и это – творог. Гастроэнтеролог Сергей Вялов поделился своими рекомендациями и полезными свойствами этого продукта в своем телеграм-канале, подчеркнув его важность для поддержания здоровья.

2026 – год Красной Огненной Лошади: главные символы и приметы, которые сулят перемены

2026 – год Красной Огненной Лошади: главные символы и приметы, которые сулят перемены
Согласно восточному календарю, год Красной Огненной Лошади начнется 17 февраля 2026 года. При этом в России его традиционно встречают в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января. Лошадь олицетворяет динамику, амбиции и перемены, а огненная стихия усиливает эти качества, придавая им дополнительную силу и энергию.

