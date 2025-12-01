Поргину экстренно госпитализировали Тесты Лолита стала идеальной партнершей для известного певца Игры Сонник

Пересильд впервые открыто высказалась об отношениях дочери с молодым певцом

Пересильд впервые открыто высказалась об отношениях дочери с молодым певцом
264

Актриса Юлия Пересильд поделилась своими мыслями о романтических отношениях своей дочери Анны с музыкантом Ваней Дмитриенко.

Отношения, которые изначально были в тени, теперь стали предметом обсуждения в СМИ и среди поклонников. В беседе с журналистами Юлия подчеркнула, что не собирается вмешиваться в личную жизнь своей дочери и уважает ее выбор.

По словам Пересильд, между Анной и Ваней существует особая связь, которая со временем трансформировалась из дружбы в творческое сотрудничество, а затем и в романтические отношения. Юлия отметила, что еще до того, как ее дочь начала встречаться с Дмитриенко, она уже обратила внимание на его яркий характер и талант к эмоциональному выражению. Музыкальные хиты Вани давно стали любимыми для актрисы, и она с интересом наблюдала за его карьерным ростом и изменениями в образе, отмечает женский журнал Клео.ру.

Слухи о романе Анны и Вани начали циркулировать весной прошлого года, когда девушка снялась в клипе музыканта на песню "Цветаева". Однако пара официально подтвердила свои отношения лишь осенью. С тех пор они стали проводить время вместе: отдыхали на Шри-Ланке, выпустили совместную песню и даже начали совместную жизнь. Несмотря на все слухи и внимание общественности, Юлия поддерживает дочь и не видит поводов для беспокойства.

Актриса также затронула тему трудностей, с которыми сталкиваются молодые артисты. Ваня Дмитриенко переживает новый этап в своей карьере: его концерты собирают аншлаги, что является показателем его успеха. Юлия пожелала им сохранить себя в этом круговороте славы и успеха.

"Я желаю им только одного – сохранить себя во всей этой прекрасной суете, потому что они, безусловно, талантливые, они трудяги", – сказала Пересильд.

Кроме того, Юлия поделилась своими мечтами о будущем дочери в профессии. Она надеется, что Анна поступит в ГИТИС на режиссерское направление, где учились многие известные актеры и режиссеры. После успешной роли в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте" и громкой работы в экранизации "Алисы в стране чудес", планы Анны стали актуальными для ее поклонников. Однако семья старается рассматривать ее карьерный путь без спешки и давления.

Шоу-бизнес в Telegram

1 декабря 2025, 10:05
Юлия Пересильд. Кадр: YouTube
The Voice✓ Надежный источник

77-летнюю Поргину экстренно госпитализировали в прединсультном состоянии

77-летнюю Поргину экстренно госпитализировали в прединсультном состоянии
Людмила Поргина была экстренно госпитализирована в связи с серьезным ухудшением здоровья. 77-летняя известная российская актриса обратилась за медицинской помощью после того, как почувствовала сильное головокружение и онемение ног.

Эксперт по безопасности дал россиянам советы по защите квартиры от воров в Новый год

Эксперт по безопасности дал россиянам советы по защите квартиры от воров в Новый год
С приближением новогодних праздников многие россияне задумываются о безопасности своих квартир. Профессор кафедры безопасности Московского педагогического государственного университета Сергей Петров, полковник в отставке, делится ценными советами, как защитить свое жилье от непрошеных гостей в этот праздничный период.

Гастроэнтеролог назвал идеальный продукт для укрепления здоровья – включите его в свой рацион

Гастроэнтеролог назвал идеальный продукт для укрепления здоровья – включите его в свой рацион
Россиянам назвали идеальный продукт для укрепления здоровья, и это – творог. Гастроэнтеролог Сергей Вялов поделился своими рекомендациями и полезными свойствами этого продукта в своем телеграм-канале, подчеркнув его важность для поддержания здоровья.

2026 – год Красной Огненной Лошади: главные символы и приметы, которые сулят перемены

2026 – год Красной Огненной Лошади: главные символы и приметы, которые сулят перемены
Согласно восточному календарю, год Красной Огненной Лошади начнется 17 февраля 2026 года. При этом в России его традиционно встречают в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января. Лошадь олицетворяет динамику, амбиции и перемены, а огненная стихия усиливает эти качества, придавая им дополнительную силу и энергию.

Что делать, если вы опаздываете на самолет – эксперты назвали точный порядок действий

Что делать, если вы опаздываете на самолет – эксперты назвали точный порядок действий
В связи с частыми ситуациями опоздания россиян на рейсы, Ассоциация туроператоров России (АТОР) подготовила рекомендации, которые помогут пассажирам минимизировать негативные последствия. Одним из ключевых советов является отказ от сдачи багажа, если времени на регистрацию остается совсем мало.

