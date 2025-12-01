Пересильд впервые открыто высказалась об отношениях дочери с молодым певцом

Актриса Юлия Пересильд поделилась своими мыслями о романтических отношениях своей дочери Анны с музыкантом Ваней Дмитриенко.

Отношения, которые изначально были в тени, теперь стали предметом обсуждения в СМИ и среди поклонников. В беседе с журналистами Юлия подчеркнула, что не собирается вмешиваться в личную жизнь своей дочери и уважает ее выбор.

По словам Пересильд, между Анной и Ваней существует особая связь, которая со временем трансформировалась из дружбы в творческое сотрудничество, а затем и в романтические отношения. Юлия отметила, что еще до того, как ее дочь начала встречаться с Дмитриенко, она уже обратила внимание на его яркий характер и талант к эмоциональному выражению. Музыкальные хиты Вани давно стали любимыми для актрисы, и она с интересом наблюдала за его карьерным ростом и изменениями в образе, отмечает женский журнал Клео.ру.

Слухи о романе Анны и Вани начали циркулировать весной прошлого года, когда девушка снялась в клипе музыканта на песню "Цветаева". Однако пара официально подтвердила свои отношения лишь осенью. С тех пор они стали проводить время вместе: отдыхали на Шри-Ланке, выпустили совместную песню и даже начали совместную жизнь. Несмотря на все слухи и внимание общественности, Юлия поддерживает дочь и не видит поводов для беспокойства.

Актриса также затронула тему трудностей, с которыми сталкиваются молодые артисты. Ваня Дмитриенко переживает новый этап в своей карьере: его концерты собирают аншлаги, что является показателем его успеха. Юлия пожелала им сохранить себя в этом круговороте славы и успеха.

"Я желаю им только одного – сохранить себя во всей этой прекрасной суете, потому что они, безусловно, талантливые, они трудяги", – сказала Пересильд.

Кроме того, Юлия поделилась своими мечтами о будущем дочери в профессии. Она надеется, что Анна поступит в ГИТИС на режиссерское направление, где учились многие известные актеры и режиссеры. После успешной роли в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте" и громкой работы в экранизации "Алисы в стране чудес", планы Анны стали актуальными для ее поклонников. Однако семья старается рассматривать ее карьерный путь без спешки и давления.