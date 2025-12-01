77-летнюю Поргину экстренно госпитализировали в прединсультном состоянии

Людмила Поргина была экстренно госпитализирована в связи с серьезным ухудшением здоровья.

77-летняя известная российская актриса обратилась за медицинской помощью после того, как почувствовала сильное головокружение и онемение ног. Эти симптомы стали тревожным сигналом для ее близких и медицинских работников.

По предварительным данным врачей, у актрисы наблюдались нарушения кровоснабжения мозга. Ситуация могла привести к повторному ишемическому инсульту, который уже произошел у нее в прошлом году.

Благодаря быстрой реакции и профессионализму медиков, Людмиле Андреевне удалось избежать новых осложнений. Она провела в больнице около двух недель, где проходила курс лечения и восстановления. После успешной терапии актрису выписали из стационара, что стало радостной новостью для ее поклонников и близких.

Людмила Поргина — это не просто имя на театральной афише, а целая эпоха в российском искусстве. Она с юных лет начала свой путь на сцене. Актриса стала известной благодаря своим ролям в театре "Ленком", где работала под руководством выдающегося режиссера Марка Захарова. С 1973 года по 2010 год и вновь с 2022 года до ноября 2023 года она была неотъемлемой частью этого театра, выступая в знаковых спектаклях.

Ее талант был высоко оценен, и в 1999 году Людмила Поргина была удостоена звания заслуженной артистки Российской Федерации. Она также прославилась своими ролями в кино, снявшись в таких фильмах, как "Юнона и Авось", "Шут Балакирев", "Дежа вю", "Маленькое одолжение" и "Много шума из ничего". Каждая из ее работ оставила значимый след в сердцах зрителей.

Личная жизнь актрисы также была насыщенной и полна событий. Людмила Поргина является вдовой знаменитого актера Николая Караченцова, который ушел из жизни в 2018 году. Их союз стал символом любви и преданности, о котором долго будут помнить поклонники обоих артистов.

Состояние здоровья Людмилы Андреевны вызывает обеспокоенность среди ее поклонников и коллег. Многие надеются на скорейшее восстановление актрисы и возвращение ее на сцену.