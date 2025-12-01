Эксперт по безопасности дал россиянам советы по защите квартиры от воров в Новый год

С приближением новогодних праздников многие россияне задумываются о безопасности своих квартир.

Профессор кафедры безопасности Московского педагогического государственного университета Сергей Петров, полковник в отставке, делится ценными советами, как защитить свое жилье от непрошеных гостей в этот праздничный период.

Одним из самых эффективных способов отпугнуть воров являются датчики движения. Эти устройства автоматически включают свет при обнаружении движения, создавая иллюзию присутствия жильцов в квартире. Это значительно снижает вероятность того, что преступники решатся на кражу. Петров также рекомендует установить автоматические будильники, которые будут издавать звуки несколько раз в день. Такой шум может создать впечатление, что в квартире кто-то находится, что также отпугнет злоумышленников.

Эксперт подчеркнул, что преступники чаще всего выбирают квартиры без сигнализации и с явными признаками благосостояния. Они могут вести наблюдение за такими квартирами, проверяя, есть ли движение и активность жильцов. Например, они могут установить спичку в дверном проеме, чтобы понять, покинули ли вы жилье. Поэтому важно не только установить защитные меры, но и проявлять осторожность. Петров советует не делиться своими планами на праздники в социальных сетях и по возможности попросить родственников или друзей временно присмотреть за квартирой.

Профессор также отметил, что даже мелкие звуки, такие как скрип ящиков или звук отодвигаемого стула, могут служить сигналом для воров о том, что в квартире кто-то есть. Это может стать дополнительным барьером для злоумышленников.

В дополнение к советам профессора Петрова, Росгвардия предлагает несколько дополнительных мер для защиты жилья. Силовики рекомендуют устанавливать надежные оконные запоры и двери, а также рассмотреть возможность заключения договора с охранной компанией. Это обеспечит дополнительный уровень безопасности и позволит вам чувствовать себя спокойнее во время отсутствия.

Новый год – это время радости и праздника, но важно помнить о безопасности своего жилья. Применяя советы экспертов и принимая меры предосторожности, вы сможете насладиться праздниками без лишних беспокойств о своей квартире. Защита своего дома – это не только установка сигнализации или замков, но и комплексный подход к безопасности, который включает в себя внимательность и осмотрительность. Не дайте ворам шанса воспользоваться вашей беспечностью и обеспечьте себе спокойствие в новогодние дни.