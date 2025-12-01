Суд вынес приговор Аглае Тарасовой Тесты Нарколог поставил Волочковой серьезный диагноз Игры Сонник

1 декабря

Эксперт по безопасности дал россиянам советы по защите квартиры от воров в Новый год

Эксперт по безопасности дал россиянам советы по защите квартиры от воров в Новый год
148

С приближением новогодних праздников многие россияне задумываются о безопасности своих квартир.

Профессор кафедры безопасности Московского педагогического государственного университета Сергей Петров, полковник в отставке, делится ценными советами, как защитить свое жилье от непрошеных гостей в этот праздничный период.

Одним из самых эффективных способов отпугнуть воров являются датчики движения. Эти устройства автоматически включают свет при обнаружении движения, создавая иллюзию присутствия жильцов в квартире. Это значительно снижает вероятность того, что преступники решатся на кражу. Петров также рекомендует установить автоматические будильники, которые будут издавать звуки несколько раз в день. Такой шум может создать впечатление, что в квартире кто-то находится, что также отпугнет злоумышленников.

Эксперт подчеркнул, что преступники чаще всего выбирают квартиры без сигнализации и с явными признаками благосостояния. Они могут вести наблюдение за такими квартирами, проверяя, есть ли движение и активность жильцов. Например, они могут установить спичку в дверном проеме, чтобы понять, покинули ли вы жилье. Поэтому важно не только установить защитные меры, но и проявлять осторожность. Петров советует не делиться своими планами на праздники в социальных сетях и по возможности попросить родственников или друзей временно присмотреть за квартирой.

Профессор также отметил, что даже мелкие звуки, такие как скрип ящиков или звук отодвигаемого стула, могут служить сигналом для воров о том, что в квартире кто-то есть. Это может стать дополнительным барьером для злоумышленников.

В дополнение к советам профессора Петрова, Росгвардия предлагает несколько дополнительных мер для защиты жилья. Силовики рекомендуют устанавливать надежные оконные запоры и двери, а также рассмотреть возможность заключения договора с охранной компанией. Это обеспечит дополнительный уровень безопасности и позволит вам чувствовать себя спокойнее во время отсутствия.

Новый год – это время радости и праздника, но важно помнить о безопасности своего жилья. Применяя советы экспертов и принимая меры предосторожности, вы сможете насладиться праздниками без лишних беспокойств о своей квартире. Защита своего дома – это не только установка сигнализации или замков, но и комплексный подход к безопасности, который включает в себя внимательность и осмотрительность. Не дайте ворам шанса воспользоваться вашей беспечностью и обеспечьте себе спокойствие в новогодние дни.

1 декабря 2025, 06:38
Фото: Freepik
Москва 24✓ Надежный источник

Гастроэнтеролог назвал идеальный продукт для укрепления здоровья – включите его в свой рацион

Россиянам назвали идеальный продукт для укрепления здоровья, и это – творог. Гастроэнтеролог Сергей Вялов поделился своими рекомендациями и полезными свойствами этого продукта в своем телеграм-канале, подчеркнув его важность для поддержания здоровья.

Согласно восточному календарю, год Красной Огненной Лошади начнется 17 февраля 2026 года. При этом в России его традиционно встречают в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января. Лошадь олицетворяет динамику, амбиции и перемены, а огненная стихия усиливает эти качества, придавая им дополнительную силу и энергию.

В связи с частыми ситуациями опоздания россиян на рейсы, Ассоциация туроператоров России (АТОР) подготовила рекомендации, которые помогут пассажирам минимизировать негативные последствия. Одним из ключевых советов является отказ от сдачи багажа, если времени на регистрацию остается совсем мало.

Клинический психолог Марианна Абравитова высказала мнение о том, какие женщины могли бы стать идеальными партнершами для рэпера Джигана (настоящее имя – Денис Устименко-Вейнштеин). В ее списке оказались известные певицы Татьяна Буланова, Лолита Милявская и Зара.

Врач-кардиолог Аида Магамадова выступила с предупреждением о потенциально опасных последствиях, которые могут возникнуть из-за чрезмерного употребления кофе. В беседе с РИА Новости она отметила, что питье трех-четырех чашек этого популярного напитка в день может негативно сказаться на здоровье, особенно у людей с предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям.

