Больше не скрывает: Алсу объяснила причину своего округлившегося живота Боролся с преступностью на экране, а в жизни? Звезда "Улиц разбитых фонарей" задержан по чудовищному обвинению Расставшаяся с Авербухом Арзамасова расцвела в объятиях другого Антикоагулянты как яд: доктор Мясников назвал 7 реальных показаний, при которых нужно "разжижать" кровь

Воскресенье 30 ноября

Что делать, если вы опаздываете на самолет – эксперты назвали точный порядок действий

Что делать, если вы опаздываете на самолет – эксперты назвали точный порядок действий
86

В связи с частыми ситуациями опоздания россиян на рейсы, Ассоциация туроператоров России (АТОР) подготовила рекомендации, которые помогут пассажирам минимизировать негативные последствия.

Одним из ключевых советов является отказ от сдачи багажа, если времени на регистрацию остается совсем мало. Если у вас есть хоть малейшая возможность успеть на самолет, первым делом стоит зарегистрироваться на рейс еще по пути в аэропорт.

Это позволит вам получить посадочный талон и значительно сократит время, необходимое для посадки. При этом, если вы путешествуете без багажа, вы сможете распечатать талон в автоматах, расположенных в крупных аэропортах. Заранее изучив схему терминала, вы сможете быстрее ориентироваться и находить нужный выход на посадку.

Специалисты также рекомендуют не стесняться просить других пассажиров пропустить вас вперед в очереди, особенно если вы видите, что время поджимает. Это может оказаться решающим фактором для того, чтобы успеть на рейс. Однако, если время действительно поджимает, лучше всего отказаться от сдачи багажа. Дело в том, что даже если вы опоздали на регистрацию всего на минуту, ваш чемодан уже не примут. В таких случаях можно оставить багаж у провожающих или воспользоваться услугами камеры хранения.

Если вы понимаете, что точно опаздываете, необходимо как можно скорее сообщить об этом сотрудникам авиакомпании. Даже небольшая задержка может повлиять на возврат тарифа или сохранение обратного билета. Важно уточнить возможность перебронирования на следующий рейс, чтобы избежать лишних затрат.

Помимо этого, эксперты настоятельно рекомендуют приезжать в аэропорт заранее и избегать коротких пересадок. Это поможет избежать стрессовых ситуаций и даст больше времени на возможные непредвиденные обстоятельства. Также следует помнить о том, что многие пассажиры пропускают рейсы, увлеченные чем-то незначительным, например, чашкой кофе в кафе. Поэтому важно следить за временем и не терять бдительность.

Ранее АТОР также предоставила рекомендации на случай задержки рейса из-за различных обстоятельств. В таких ситуациях пассажирам советуют рассчитывать на собственные средства, так как получение талона на обед может занять много времени.

Шоу-бизнес в Telegram

30 ноября 2025, 14:35
Фото: Freepik
Ассоциация туроператоров России (АТОР)✓ Надежный источник

