62-летнюю Лолиту назвали идеальной партнершей для Джигана: Самойлова номер два

Клинический психолог Марианна Абравитова высказала мнение о том, какие женщины могли бы стать идеальными партнершами для рэпера Джигана (настоящее имя – Денис Устименко-Вейнштеин).

В ее списке оказались известные певицы Татьяна Буланова, Лолита Милявская и Зара. Эти выборы не случайны — по мнению специалиста, каждая из этих женщин сочетает в себе как материнские, так и сексуальные качества, что делает их привлекательными для Джигана.

Абравитова отметила, что идеальная женщина для рэпера должна быть старше его и при этом оставаться привлекательной. "Нужна такая женщина, которая возьмет на себя, с одной стороны, функцию матери, а с другой стороны она должна быть супер секси", — пояснила психолог.

По мнению специалиста, Джигану стоит обратить внимание на "Самойлову номер два", намекая на то, что ему нужна женщина, способная создать комфортную атмосферу в семье и одновременно поддерживать его творческую жизнь.

Ситуация в личной жизни Джигана стала более сложной после сообщения о разладе с его супругой Оксаной Самойловой. Стало известно, что она подала на развод 6 октября, а новость о разрыве отношений облетела все СМИ 9 октября. Пара была вместе на протяжении 13 лет, и за это время у них родилось четверо детей: дочери Ариела, Лея, Майя и сын Давид. Такой длительный брак всегда вызывает интерес у общественности, особенно когда речь идет о знаменитостях.

Развод стал неожиданностью для многих поклонников пары, которые привыкли видеть их как одну из самых крепких семей в шоу-бизнесе. В то же время, эксперты отмечают, что подобные ситуации могут стать толчком для личностного роста и переосмысления ценностей. Джигану сейчас важно не только справиться с последствиями расставания, но и задуматься о том, какой женщине он хочет доверить своё сердце в будущем.

Выбор идеальной партнерши — сложный процесс, который требует глубокого понимания себя и своих потребностей. Марианна Абравитова предлагает интересный взгляд на этот вопрос, подчеркивая важность сочетания материнских инстинктов и сексуальности. В этом контексте Татьяна Буланова, Лолита и Зара представляются как женщины, способные предложить именно такой баланс.