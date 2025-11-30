Кардиолог назвала опасные последствия употребления нескольких чашек кофе в день

Суд вынес приговор Аглае Тарасовой Тесты Нарколог поставил Волочковой серьезный диагноз Игры Сонник

Больше не скрывает: Алсу объяснила причину своего округлившегося живота Боролся с преступностью на экране, а в жизни? Звезда "Улиц разбитых фонарей" задержан по чудовищному обвинению Расставшаяся с Авербухом Арзамасова расцвела в объятиях другого Антикоагулянты как яд: доктор Мясников назвал 7 реальных показаний, при которых нужно "разжижать" кровь

Воскресенье 30 ноября

10:11Кардиолог назвала опасные последствия употребления нескольких чашек кофе в день 06:57Не злите Огненную Лошадь: как правильно готовиться встречать Новый 2026 год, чтобы привлечь удачу 03:16Кардиолог назвал видимые на лице признаки высокого уровня холестерина 00:29Поцелуи стимулируют выработку слюны и защищают от кариеса – стоматолог 16:48Бородина рассекретила доходы Сердюкова: Альфонс в глазах общества 14:36Адвокат предупредил об ответственности и наказании за неправильные гирлянды 12:23Россияне полюбили встречать день рождения в самолетах и поездах в 2025 году – исследование 10:06Репутация Долиной пострадала из-за резонансного дела с квартирой – адвокат Жорин 06:12Врач раскрыла специю за 20 рублей, которая заменит половину аптечки 03:14Елка не на том месте: как украсить дом к 2026 году, чтобы впустить в него счастье и достаток 00:04Деньги потекут рекой: что нужно сделать 29 ноября, чтобы кошелек стал полным 20:07Певица Слава резко раскритиковала Долину из-за нашумевшей ситуации с квартирой 19:50В Индии трибунал объявил о безопасности асбестоцемента при контролируемом использовании 19:49В Подмосковье завершен пилотный этап проекта "Цифровая котельная" 18:31Суд обязал Марата Башарова выплачивать алименты на ребенка от третьей жены 16:35Егор Кончаловский подробно рассказал о работе над фильмом "Авиатор" 16:10Лучшие новогодние шоу в Москве: представления на любой вкус для всей семьи 14:09Звезда турецких сериалов сделала громкое заявление о России 13:22Почему папилломы возвращаются снова и снова – ответ вас удивит 12:47Найдено копеечное средство от бессонницы: оно продается в каждом магазине и работает лучше дорогих таблеток 12:21В Подмосковье заработало новое родильное отделение 11:26Выбросите это немедленно: от каких 8 вещей нужно избавиться до Нового года, чтобы впустить в дом удачу 09:29"Продукт, который я не куплю никогда": врач объяснила, почему популярный полуфабрикат опасен для всей семьи 08:25Лариса Долина опять оказалась замешана в скандальную историю с продажей квартиры: новая жертва 06:57Тест: Насколько хорошо вы помните советский быт? 03:2120 миллионов за 45 минут: раскрыт прайс-лист Аллегровой, Басты и "Ленинграда" на Новый год 00:50Деньги утекут, а беды прилипнут: что строго-настрого запрещено делать 28 ноября 20:40Киркоров впервые откровенно рассказал об ухажерах дочери: Блондины в основном 19:07Успенская заговорила о роскошных подарках: Дорогих украшений, курортов и хороших тачек 17:58Осужденной Аглае Тарасовой поступило предложение сняться в турецком сериале 16:51Родившая невеста Тимати заявила о проблемах со здоровьем: Пропало молоко и выпадают волосы 16:07Принято решение о продаже и сносе недвижимости Пугачевой в Подмосковье 15:19Руководителем Комитета по развитию туризма Казани назначен Александр Шавлиашвили 13:36Воробьев: 80% выпускников предпрофессиональных классов Подмосковья поступают на бюджет 13:17"Помогают только они": врач Мясников назвал два препарата, способных повлиять на вирус гриппа 12:25У Тимура Батрутдинова отбирают московскую недвижимость: что натворил главный холостяк Comedy Club? 11:25Утренние зарядки будут проводить зимой на катке ВДНХ 10:34Назван один утренний напиток, способный управлять нашим организмом 09:33Долина открыла ящик Пандоры: как пенсионеры отбирают квартиры у честных покупателей 08:19Что будет с нашим телом, если пропускать один прием пищи – эксперты дали ответ 03:23Доктор Мясников назвал 5 главных ошибок в новогоднюю ночь 00:26Один день решит всю зиму: главные запреты 27 ноября, нарушение которых сулит голод и беду 21:38Синоптик рассказал о погоде в Москве последние дни осени 21:20Эксперты раскрыли среднюю стоимость новогодних туров по городам России 19:44Суд вынес приговор актрисе Аглае Тарасовой по резонансному делу 18:59Не стало звезды фильма "Одиннадцать друзей Оушена" – мир потерял талант редкого гения 18:00Обнародована внушительная стоимость роскошного наряда Оксаны Самойловой 16:50Победивший старость Шаляпин заявил о желании прожить до 100 лет 15:58Тодоренко впервые откровенно рассказала о нестандартной подготовке к родам 14:12Дело не только в креме: 3 уровня защиты, которые действительно спасут вашу кожу зимой
Кардиолог назвала опасные последствия употребления нескольких чашек кофе в день

156

Врач-кардиолог Аида Магамадова выступила с предупреждением о потенциально опасных последствиях, которые могут возникнуть из-за чрезмерного употребления кофе.

В беседе с РИА Новости она отметила, что питье трех-четырех чашек этого популярного напитка в день может негативно сказаться на здоровье, особенно у людей с предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Согласно словам Магамадовой, избыток кофе может привести к увеличению склонности к аритмиям. Это состояние характеризуется нарушением нормального ритма сердечных сокращений, что может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Употребление кофе в больших количествах также может спровоцировать учащенное сердцебиение и незначительное повышение артериального давления. Эти факторы могут быть особенно опасны для людей, страдающих от гипертонии или других сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, кардиолог подчеркнула, что большое количество кофе может усугубить симптомы гастрита и вызвать изжогу. Кофеин, содержащийся в кофе, стимулирует выработку желудочной кислоты, что может привести к дискомфорту и обострению хронических заболеваний пищеварительной системы. Поэтому людям, имеющим проблемы с желудком, стоит ограничить потребление этого напитка.

Еще одним значительным последствием чрезмерного употребления кофе является нарушение сна и повышенная раздражительность. Кофеин может мешать нормальному засыпанию и ухудшать качество сна, что в свою очередь сказывается на общем состоянии организма. Люди, которые пьют много кофе, часто замечают снижение концентрации внимания и продуктивности в течение дня, что связано с изменением уровня энергии.

Также стоит отметить, что после кратковременного подъема бодрствования и активности, вызванного кофеином, может наступить резкий упадок сил. Это состояние называется "кофейным крашем" и может привести к чувству усталости и апатии.

Магамадова добавила, что для большинства людей употребление трех-четырех чашек кофе в день считается допустимым, однако важно помнить о многоуровневом влиянии этого напитка на организм. Каждый человек индивидуален, и то, что подходит одному, может негативно сказаться на здоровье другого.

Ранее другой специалист — диетолог Марио Ортис — также высказался о вреде некоторых популярных добавок к кофе. Он отметил, что жирные сливки и сладкие сиропы могут значительно ухудшить полезные свойства напитка и привести к лишнему весу и другим проблемам со здоровьем.

30 ноября 2025, 10:11
Фото: Freepik
РИА Новости✓ Надежный источник

Год Огненной Лошади наступит уже совсем скоро. Для многих это не просто смена календаря, а возможность начать новую главу в жизни, наполненную энергией, гармонией и удачей.

Кардиолог назвал видимые на лице признаки высокого уровня холестерина

Высокий уровень холестерина – это серьезная проблема, которая может привести к различным сердечно-сосудистым заболеваниям, включая инсульт и инфаркт. Однако многие люди не осознают, что некоторые изменения на лице могут указывать на наличие этого состояния.

Поцелуи стимулируют выработку слюны и защищают от кариеса – стоматолог

Стоматолог Екатерина Денисова поделилась интересным и необычным способом профилактики кариеса – поцелуями. Врач подчеркнула, что этот романтичный жест может оказать положительное влияние на здоровье зубов.

Бородина рассекретила доходы Сердюкова: Альфонс в глазах общества

Российская телеведущая и популярная блогерша Ксения Бородина недавно подняла важную тему, касающуюся общественного мнения о мужчинах, которые зарабатывают меньше своих партнерш. В программе "Бородина.

Адвокат предупредил об ответственности и наказании за неправильные гирлянды

С приближением новогодних праздников россияне начинают активно украшать свои дома, однако стоит помнить о правилах безопасности. Адвокат Иван Дощенко предупредил, что за неправильную установку гирлянд гражданам может грозить штраф.

