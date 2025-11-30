Кардиолог назвала опасные последствия употребления нескольких чашек кофе в день

Врач-кардиолог Аида Магамадова выступила с предупреждением о потенциально опасных последствиях, которые могут возникнуть из-за чрезмерного употребления кофе.

В беседе с РИА Новости она отметила, что питье трех-четырех чашек этого популярного напитка в день может негативно сказаться на здоровье, особенно у людей с предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Согласно словам Магамадовой, избыток кофе может привести к увеличению склонности к аритмиям. Это состояние характеризуется нарушением нормального ритма сердечных сокращений, что может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Употребление кофе в больших количествах также может спровоцировать учащенное сердцебиение и незначительное повышение артериального давления. Эти факторы могут быть особенно опасны для людей, страдающих от гипертонии или других сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, кардиолог подчеркнула, что большое количество кофе может усугубить симптомы гастрита и вызвать изжогу. Кофеин, содержащийся в кофе, стимулирует выработку желудочной кислоты, что может привести к дискомфорту и обострению хронических заболеваний пищеварительной системы. Поэтому людям, имеющим проблемы с желудком, стоит ограничить потребление этого напитка.

Еще одним значительным последствием чрезмерного употребления кофе является нарушение сна и повышенная раздражительность. Кофеин может мешать нормальному засыпанию и ухудшать качество сна, что в свою очередь сказывается на общем состоянии организма. Люди, которые пьют много кофе, часто замечают снижение концентрации внимания и продуктивности в течение дня, что связано с изменением уровня энергии.

Также стоит отметить, что после кратковременного подъема бодрствования и активности, вызванного кофеином, может наступить резкий упадок сил. Это состояние называется "кофейным крашем" и может привести к чувству усталости и апатии.

Магамадова добавила, что для большинства людей употребление трех-четырех чашек кофе в день считается допустимым, однако важно помнить о многоуровневом влиянии этого напитка на организм. Каждый человек индивидуален, и то, что подходит одному, может негативно сказаться на здоровье другого.

Ранее другой специалист — диетолог Марио Ортис — также высказался о вреде некоторых популярных добавок к кофе. Он отметил, что жирные сливки и сладкие сиропы могут значительно ухудшить полезные свойства напитка и привести к лишнему весу и другим проблемам со здоровьем.