Кардиолог назвал видимые на лице признаки высокого уровня холестерина

Высокий уровень холестерина – это серьезная проблема, которая может привести к различным сердечно-сосудистым заболеваниям, включая инсульт и инфаркт.

Однако многие люди не осознают, что некоторые изменения на лице могут указывать на наличие этого состояния. Кардиолог Франсиско Лопес-Хименес выделил несколько видимых признаков, которые могут свидетельствовать о повышенном уровне холестерина.

Первым и наиболее заметным признаком являются ксантелазмы — желтоватые бляшки, которые появляются на веках. По словам врача, у половины пациентов с такими образованиями при анализе крови действительно выявляется высокий уровень холестерина. Ксантелазмы могут также сигнализировать о других проблемах со здоровьем, таких как диабет или нарушения в работе щитовидной железы. Это делает их важным индикатором, на который стоит обратить внимание.

Еще одним признаком, на который указал Лопес-Хименес, является роговичная дуга — белое кольцо, которое может появляться вокруг радужной оболочки глаза. Это образование может находиться как над, так и под наружной роговицей и со временем превращается в замкнутое кольцо. Появление роговичной дуги также связано с высоким уровнем холестерина и может служить предупреждением о возможных рисках для здоровья.

Важно отметить, что большинство людей не замечают повышения уровня холестерина, так как это состояние часто не сопровождается явными симптомами. Однако игнорировать его нельзя, поскольку высокие уровни холестерина могут стать причиной серьезных заболеваний сердца и сосудов. Поэтому кардиолог настоятельно рекомендует проходить регулярные медицинские осмотры для профилактики и раннего выявления возможных проблем.

Обращение внимания на изменения в организме и их связь с уровнем холестерина может помочь в своевременной диагностике и лечении. Например, если вы заметили у себя ксантелазмы или роговичную дугу, важно обратиться к врачу для проведения анализа крови и оценки состояния здоровья. Ранняя диагностика может значительно снизить риски и предотвратить развитие более серьезных заболеваний.

Кроме того, важно помнить о здоровом образе жизни: правильное питание, физическая активность и отказ от вредных привычек могут существенно снизить уровень холестерина и улучшить общее состояние здоровья. Важно не дожидаться появления симптомов, а заботиться о своем здоровье заранее.