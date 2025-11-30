Не злите Огненную Лошадь: как правильно готовиться встречать Новый 2026 год, чтобы привлечь удачу

Суд вынес приговор Аглае Тарасовой Тесты Нарколог поставил Волочковой серьезный диагноз Игры Сонник

Топ новостей недели

Больше не скрывает: Алсу объяснила причину своего округлившегося животаБольше не скрывает: Алсу объяснила причину своего округлившегося живота Боролся с преступностью на экране, а в жизни? Звезда "Улиц разбитых фонарей" задержан по чудовищному обвинениюБоролся с преступностью на экране, а в жизни? Звезда "Улиц разбитых фонарей" задержан по чудовищному обвинению Расставшаяся с Авербухом Арзамасова расцвела в объятиях другогоРасставшаяся с Авербухом Арзамасова расцвела в объятиях другого Антикоагулянты как яд: доктор Мясников назвал 7 реальных показаний, при которых нужно "разжижать" кровьАнтикоагулянты как яд: доктор Мясников назвал 7 реальных показаний, при которых нужно "разжижать" кровь

Лента новостей

Воскресенье 30 ноября

06:57Не злите Огненную Лошадь: как правильно готовиться встречать Новый 2026 год, чтобы привлечь удачу 03:16Кардиолог назвал видимые на лице признаки высокого уровня холестерина 00:29Поцелуи стимулируют выработку слюны и защищают от кариеса – стоматолог 16:48Бородина рассекретила доходы Сердюкова: Альфонс в глазах общества 14:36Адвокат предупредил об ответственности и наказании за неправильные гирлянды 12:23Россияне полюбили встречать день рождения в самолетах и поездах в 2025 году – исследование 10:06Репутация Долиной пострадала из-за резонансного дела с квартирой – адвокат Жорин 06:12Врач раскрыла специю за 20 рублей, которая заменит половину аптечки 03:14Елка не на том месте: как украсить дом к 2026 году, чтобы впустить в него счастье и достаток 00:04Деньги потекут рекой: что нужно сделать 29 ноября, чтобы кошелек стал полным 20:07Певица Слава резко раскритиковала Долину из-за нашумевшей ситуации с квартирой 19:50В Индии трибунал объявил о безопасности асбестоцемента при контролируемом использовании 19:49В Подмосковье завершен пилотный этап проекта "Цифровая котельная" 18:31Суд обязал Марата Башарова выплачивать алименты на ребенка от третьей жены 16:35Егор Кончаловский подробно рассказал о работе над фильмом "Авиатор" 16:10Лучшие новогодние шоу в Москве: представления на любой вкус для всей семьи 14:09Звезда турецких сериалов сделала громкое заявление о России 13:22Почему папилломы возвращаются снова и снова – ответ вас удивит 12:47Найдено копеечное средство от бессонницы: оно продается в каждом магазине и работает лучше дорогих таблеток 12:21В Подмосковье заработало новое родильное отделение 11:26Выбросите это немедленно: от каких 8 вещей нужно избавиться до Нового года, чтобы впустить в дом удачу 09:29"Продукт, который я не куплю никогда": врач объяснила, почему популярный полуфабрикат опасен для всей семьи 08:25Лариса Долина опять оказалась замешана в скандальную историю с продажей квартиры: новая жертва 06:57Тест: Насколько хорошо вы помните советский быт? 03:2120 миллионов за 45 минут: раскрыт прайс-лист Аллегровой, Басты и "Ленинграда" на Новый год 00:50Деньги утекут, а беды прилипнут: что строго-настрого запрещено делать 28 ноября 20:40Киркоров впервые откровенно рассказал об ухажерах дочери: Блондины в основном 19:07Успенская заговорила о роскошных подарках: Дорогих украшений, курортов и хороших тачек 17:58Осужденной Аглае Тарасовой поступило предложение сняться в турецком сериале 16:51Родившая невеста Тимати заявила о проблемах со здоровьем: Пропало молоко и выпадают волосы 16:07Принято решение о продаже и сносе недвижимости Пугачевой в Подмосковье 15:19Руководителем Комитета по развитию туризма Казани назначен Александр Шавлиашвили 13:36Воробьев: 80% выпускников предпрофессиональных классов Подмосковья поступают на бюджет 13:17"Помогают только они": врач Мясников назвал два препарата, способных повлиять на вирус гриппа 12:25У Тимура Батрутдинова отбирают московскую недвижимость: что натворил главный холостяк Comedy Club? 11:25Утренние зарядки будут проводить зимой на катке ВДНХ 10:34Назван один утренний напиток, способный управлять нашим организмом 09:33Долина открыла ящик Пандоры: как пенсионеры отбирают квартиры у честных покупателей 08:19Что будет с нашим телом, если пропускать один прием пищи – эксперты дали ответ 03:23Доктор Мясников назвал 5 главных ошибок в новогоднюю ночь 00:26Один день решит всю зиму: главные запреты 27 ноября, нарушение которых сулит голод и беду 21:38Синоптик рассказал о погоде в Москве последние дни осени 21:20Эксперты раскрыли среднюю стоимость новогодних туров по городам России 19:44Суд вынес приговор актрисе Аглае Тарасовой по резонансному делу 18:59Не стало звезды фильма "Одиннадцать друзей Оушена" – мир потерял талант редкого гения 18:00Обнародована внушительная стоимость роскошного наряда Оксаны Самойловой 16:50Победивший старость Шаляпин заявил о желании прожить до 100 лет 15:58Тодоренко впервые откровенно рассказала о нестандартной подготовке к родам 14:12Дело не только в креме: 3 уровня защиты, которые действительно спасут вашу кожу зимой 12:50Москвичи могут порадовать бездомных животных лакомствами
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Не злите Огненную Лошадь: как правильно готовиться встречать Новый 2026 год, чтобы привлечь удачу

Не злите Огненную Лошадь: как правильно готовиться встречать Новый 2026 год, чтобы привлечь удачу
176

Год Огненной Лошади наступит уже совсем скоро.

Для многих это не просто смена календаря, а возможность начать новую главу в жизни, наполненную энергией, гармонией и удачей. Чтобы Лошадь была благосклонна, важно понять ее символику и правильно встретить Новый 2026 год.

Стихия Огня и символ Лошади

Стихия Огня и образ Лошади в восточном календаре ассоциируются с активностью, свободолюбием и стремлением к переменам. Этот год требует от нас активности, инициативы и открытости к новому. Именно в это время важно не оставаться на месте, а действовать решительно и с энтузиазмом.

Подготовка к новому циклу: зачем "чистить" пространство

Первый шаг к успешному Новому году — избавление от лишнего. Очистите свой дом от старых вещей, которые не приносят радости. Это не только освежит энергетику вашего пространства, но и создаст место для новых впечатлений и возможностей. Также важно избавиться от эмоционального груза: простите старые обиды, завершите незакрытые дела и примите решения, которые долго откладывали.

Согласно восточной символике, встречать новый год с "тяжелым сердцем" значит перенести негатив на следующие 12 месяцев. Поэтому декабрь — это время освобождения.

Оформление дома в духе Огненной Лошади

Создайте в своем доме атмосферу, соответствующую Огненной Лошади. Огонь любит тепло, свет и яркие цвета. Используйте декор в оттенках красного, оранжевого и золотого. Избегайте холодных тонов и строгих форм — этот год требует эмоционального тепла и праздничного настроения.

Лошадь — свободолюбивое животное, поэтому не перегружайте интерьер. Пусть пространство дышит. Добавьте живой огонь — свечи или гирлянды с теплым светом создадут нужную атмосферу.

Как встретить Новый год, чтобы задобрить Лошадь

Новогодняя ночь — кульминация всей подготовки. Чтобы привлечь удачу, проведите ее активно и с хорошим настроением. Лошадь не терпит уныния и пассивности. Чем веселее и динамичнее будет ваша встреча года, тем охотнее символ года поддержит вас.

Одевайтесь ярко, улыбайтесь, общайтесь и танцуйте. Важно, чтобы рядом были близкие люди — искренние эмоции и радость особенно "нравятся" Лошади.

Первые шаги в новом году: важность января

Первые дни января задают тон всему году. Постарайтесь провести их так, как хотите прожить весь год: без суеты и жалоб, в хорошем настроении. Займитесь тем, что вдохновляет и дарит удовольствие.

Запишите свои цели и желания от руки в уютной обстановке. Это поможет сосредоточиться на главном и послать четкий сигнал вселенной о готовности к новому этапу.

Главный посыл: действуйте с открытым сердцем

Год Огненной Лошади — это не время пассивного ожидания, а активного участия в жизни. Это шанс для тех, кто готов выйти из зоны комфорта, принять вызовы и двигаться вперед с энтузиазмом.

Если вы встретите 2026 год с уважением к символике, чистыми намерениями и искренним желанием стать лучше — Лошадь ответит взаимностью. Ваша активность и внутреннее стремление к гармонии станут залогом яркого и удачного года.

Шоу-бизнес в Telegram

30 ноября 2025, 06:57
Фото: Freepik
Дни.ру✓ Надежный источник

По теме

Гороскоп на 2026 год: чего ждать от Красной Огненной Лошади

Кардиолог назвал видимые на лице признаки высокого уровня холестерина

Кардиолог назвал видимые на лице признаки высокого уровня холестерина
Высокий уровень холестерина – это серьезная проблема, которая может привести к различным сердечно-сосудистым заболеваниям, включая инсульт и инфаркт. Однако многие люди не осознают, что некоторые изменения на лице могут указывать на наличие этого состояния.

Поцелуи стимулируют выработку слюны и защищают от кариеса – стоматолог

Поцелуи стимулируют выработку слюны и защищают от кариеса – стоматолог
Стоматолог Екатерина Денисова поделилась интересным и необычным способом профилактики кариеса – поцелуями. Врач подчеркнула, что этот романтичный жест может оказать положительное влияние на здоровье зубов.

Бородина рассекретила доходы Сердюкова: Альфонс в глазах общества

Бородина рассекретила доходы Сердюкова: Альфонс в глазах общества
Российская телеведущая и популярная блогерша Ксения Бородина недавно подняла важную тему, касающуюся общественного мнения о мужчинах, которые зарабатывают меньше своих партнерш. В программе "Бородина.

Адвокат предупредил об ответственности и наказании за неправильные гирлянды

Адвокат предупредил об ответственности и наказании за неправильные гирлянды
С приближением новогодних праздников россияне начинают активно украшать свои дома, однако стоит помнить о правилах безопасности. Адвокат Иван Дощенко предупредил, что за неправильную установку гирлянд гражданам может грозить штраф.

Россияне полюбили встречать день рождения в самолетах и поездах в 2025 году – исследование

Россияне полюбили встречать день рождения в самолетах и поездах в 2025 году – исследование
В последние годы россияне все активнее выбирают необычные форматы для празднования своих дней рождения, отдавая предпочтение путешествиям на самолете или поезде. Согласно исследованию сервиса "Туту", в 2025 году около 100 тысяч россиян отметят свой день рождения в пути, что на 10 процентов больше по сравнению с предыдущим годом.

Выбор читателей

28/11ПтнНайдено копеечное средство от бессонницы: оно продается в каждом магазине и работает лучше дорогих таблеток 28/11ПтнЛариса Долина опять оказалась замешана в скандальную историю с продажей квартиры: новая жертва 28/11ПтнПочему папилломы возвращаются снова и снова – ответ вас удивит 28/11ПтнВыбросите это немедленно: от каких 8 вещей нужно избавиться до Нового года, чтобы впустить в дом удачу 28/11ПтнПевица Слава резко раскритиковала Долину из-за нашумевшей ситуации с квартирой 28/11Птн"Продукт, который я не куплю никогда": врач объяснила, почему популярный полуфабрикат опасен для всей семьи