Поцелуи стимулируют выработку слюны и защищают от кариеса – стоматолог

Стоматолог Екатерина Денисова поделилась интересным и необычным способом профилактики кариеса – поцелуями.

Врач подчеркнула, что этот романтичный жест может оказать положительное влияние на здоровье зубов. По ее словам, во время поцелуев происходит активное выделение слюны, которая играет ключевую роль в защите зубной эмали.

Слюна, как известно, содержит множество полезных компонентов, включая белки, муцины и ферменты. Эти вещества способствуют образованию защитной пленки на поверхности зубов, что помогает сохранить стабильный минеральный состав эмали. Денисова отметила, что слюна имеет способность нейтрализовать кислоты, которые могут разрушать зубную эмаль.

"Нейтрализация кислот является важным фактором в профилактике кариеса", — добавила она.

Интересно, что для достижения положительного эффекта достаточно всего лишь одного 40-секундного поцелуя. Это открытие было сделано в ходе исследования, проведенного специалистами из Эквадора. Результаты показали, что даже короткие моменты близости могут значительно снизить риск возникновения кариеса.

Кроме того, слюна содержит антибактериальные вещества, такие как лактоферрин и лактопероксидаза, которые помогают бороться с бактериями в полости рта. Эти компоненты способствуют поддержанию здоровой микрофлоры и предотвращают развитие инфекций. Также в слюне присутствуют пептиды и иммуноглобулины, которые играют важную роль в функционировании иммунной системы.

Поцелуи не только приятны, но и полезны для здоровья. Они могут стать дополнительным средством защиты от кариеса, особенно в сочетании с регулярной гигиеной полости рта. Денисова акцентировала внимание на том, что полноценный уход за зубами включает не только чистку зубов дважды в день, но и регулярные визиты к стоматологу.

Помимо этого, важно следить за своим рационом и ограничивать потребление сахара, который является одной из основных причин развития кариеса. Здоровое питание в сочетании с активным выделением слюны во время поцелуев создаст идеальные условия для сохранения зубов в хорошем состоянии.

Стоматолог Екатерина Денисова предлагает рассматривать поцелуи не только как проявление любви и нежности, но и как способ заботы о здоровье зубов. Это открытие может добавить романтики в повседневную жизнь и сделать профилактику кариеса более приятной. Однако не стоит забывать о других аспектах ухода за полостью рта — регулярная гигиена и профессиональные осмотры остаются важными факторами в борьбе с кариесом.