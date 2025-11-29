Суд вынес приговор Аглае Тарасовой Тесты Нарколог поставил Волочковой серьезный диагноз Игры Сонник

Бородина рассекретила доходы Сердюкова: Альфонс в глазах общества

Бородина рассекретила доходы Сердюкова: Альфонс в глазах общества
97

Российская телеведущая и популярная блогерша Ксения Бородина недавно подняла важную тему, касающуюся общественного мнения о мужчинах, которые зарабатывают меньше своих партнерш.

В программе "Бородина. Открытый прием" на YouTube она открыто высказалась о стереотипах, связанных с альфонсами, и поделилась своим мнением по этому поводу.

Ксения отметила, что в обществе существует предвзятое отношение к мужчинам, которые не могут похвастаться высоким доходом, особенно если их партнерши занимают более успешные позиции. Она подчеркнула, что, несмотря на финансовые успехи женщин, их мужчины часто подвергаются критике и обвинениям в том, что они являются альфонсами. Бородина привела в пример своего супруга, блогера Николая Сердюкова, заявив, что его доход превышает миллион рублей.

"Если женщина зарабатывает больше, чем ее мужчина, то он автоматически становится альфонсом в глазах общества", — возмутилась она.

По словам Бородиной, даже если у мужчины на банковском счете лежит значительная сумма, это не изменит восприятие окружающих. Она отметила, что общественное мнение зачастую не учитывает реальных обстоятельств и финансового положения мужчин, и это создает негативный имидж для тех, кто не соответствует традиционным представлениям о роли мужчины в семье.

Ксения также затронула вопрос о том, как общественность реагирует на доходы ее мужа. Она считает, что интерес к финансовому состоянию Сердюкова стал чрезмерным и неуместным. В июне этого года она уже говорила о том, что внимание к благосостоянию ее супруга перешло все границы. Бородина считает, что подобные обсуждения отвлекают от более важных аспектов отношений и создают ненужное давление на пары.

Телеведущая призывает людей быть более открытыми и менее предвзятыми в своих суждениях о других. Она уверена, что каждый имеет право на свои финансовые достижения и не должен быть осужден за то, сколько он зарабатывает по сравнению с партнером. Важно помнить, что отношения строятся не только на материальных аспектах, но и на взаимопонимании, любви и поддержке друг друга.

Шоу-бизнес в Telegram

29 ноября 2025, 16:48
Ксения Бородина. YouTube-канал "Надежда Стрелец"
Шоу "Бородина. Открытый прием" на YouTube✓ Надежный источник

