Адвокат предупредил об ответственности и наказании за неправильные гирлянды

Суббота 29 ноября

14:36Адвокат предупредил об ответственности и наказании за неправильные гирлянды 12:23Россияне полюбили встречать день рождения в самолетах и поездах в 2025 году – исследование 10:06Репутация Долиной пострадала из-за резонансного дела с квартирой – адвокат Жорин 06:12Врач раскрыла специю за 20 рублей, которая заменит половину аптечки 03:14Елка не на том месте: как украсить дом к 2026 году, чтобы впустить в него счастье и достаток 00:04Деньги потекут рекой: что нужно сделать 29 ноября, чтобы кошелек стал полным 20:07Певица Слава резко раскритиковала Долину из-за нашумевшей ситуации с квартирой 19:50В Индии трибунал объявил о безопасности асбестоцемента при контролируемом использовании 19:49В Подмосковье завершен пилотный этап проекта "Цифровая котельная" 18:31Суд обязал Марата Башарова выплачивать алименты на ребенка от третьей жены 16:35Егор Кончаловский подробно рассказал о работе над фильмом "Авиатор" 16:10Лучшие новогодние шоу в Москве: представления на любой вкус для всей семьи 14:09Звезда турецких сериалов сделала громкое заявление о России 13:22Почему папилломы возвращаются снова и снова – ответ вас удивит 12:47Найдено копеечное средство от бессонницы: оно продается в каждом магазине и работает лучше дорогих таблеток 12:21В Подмосковье заработало новое родильное отделение 11:26Выбросите это немедленно: от каких 8 вещей нужно избавиться до Нового года, чтобы впустить в дом удачу 09:29"Продукт, который я не куплю никогда": врач объяснила, почему популярный полуфабрикат опасен для всей семьи 08:25Лариса Долина опять оказалась замешана в скандальную историю с продажей квартиры: новая жертва 06:57Тест: Насколько хорошо вы помните советский быт? 03:2120 миллионов за 45 минут: раскрыт прайс-лист Аллегровой, Басты и "Ленинграда" на Новый год 00:50Деньги утекут, а беды прилипнут: что строго-настрого запрещено делать 28 ноября 20:40Киркоров впервые откровенно рассказал об ухажерах дочери: Блондины в основном 19:07Успенская заговорила о роскошных подарках: Дорогих украшений, курортов и хороших тачек 17:58Осужденной Аглае Тарасовой поступило предложение сняться в турецком сериале 16:51Родившая невеста Тимати заявила о проблемах со здоровьем: Пропало молоко и выпадают волосы 16:07Принято решение о продаже и сносе недвижимости Пугачевой в Подмосковье 15:19Руководителем Комитета по развитию туризма Казани назначен Александр Шавлиашвили 13:36Воробьев: 80% выпускников предпрофессиональных классов Подмосковья поступают на бюджет 13:17"Помогают только они": врач Мясников назвал два препарата, способных повлиять на вирус гриппа 12:25У Тимура Батрутдинова отбирают московскую недвижимость: что натворил главный холостяк Comedy Club? 11:25Утренние зарядки будут проводить зимой на катке ВДНХ 10:34Назван один утренний напиток, способный управлять нашим организмом 09:33Долина открыла ящик Пандоры: как пенсионеры отбирают квартиры у честных покупателей 08:19Что будет с нашим телом, если пропускать один прием пищи – эксперты дали ответ 03:23Доктор Мясников назвал 5 главных ошибок в новогоднюю ночь 00:26Один день решит всю зиму: главные запреты 27 ноября, нарушение которых сулит голод и беду 21:38Синоптик рассказал о погоде в Москве последние дни осени 21:20Эксперты раскрыли среднюю стоимость новогодних туров по городам России 19:44Суд вынес приговор актрисе Аглае Тарасовой по резонансному делу 18:59Не стало звезды фильма "Одиннадцать друзей Оушена" – мир потерял талант редкого гения 18:00Обнародована внушительная стоимость роскошного наряда Оксаны Самойловой 16:50Победивший старость Шаляпин заявил о желании прожить до 100 лет 15:58Тодоренко впервые откровенно рассказала о нестандартной подготовке к родам 14:12Дело не только в креме: 3 уровня защиты, которые действительно спасут вашу кожу зимой 12:50Москвичи могут порадовать бездомных животных лакомствами 12:28Шестая Московская неделя моды пройдет в Манеже в марте 2026 года 12:13Галопом в 2026-й: подбираем идеальный новогодний наряд по знаку зодиака 11:35Брак главной свахи страны оказался фикцией: Лариса Гузеева годами водила всех за нос 10:23"Метеозависимости не существует": врач объяснила, почему на самом деле вас "ломает" на погоду
Адвокат предупредил об ответственности и наказании за неправильные гирлянды

14

С приближением новогодних праздников россияне начинают активно украшать свои дома, однако стоит помнить о правилах безопасности.

Адвокат Иван Дощенко предупредил, что за неправильную установку гирлянд гражданам может грозить штраф. Это связано с тем, что неосторожное обращение с электрическими гирляндами может привести к серьезным последствиям, включая риск возгорания.

По словам юриста, нарушения могут возникнуть из-за использования некачественной проводки, неправильного монтажа или других факторов, способствующих возникновению пожара. В таких случаях может быть применена статья 20.4 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ, которая регулирует нарушения требований пожарной безопасности. За такие правонарушения предусмотрены штрафы для граждан, что подчеркивает важность соблюдения правил при установке новогодних украшений.

Дощенко также отметил, что установка гирлянд внутри квартиры не ограничена какими-либо строгими правилами. Однако, если вы планируете повесить гирлянду с внешней стороны окна, то может потребоваться согласие большинства соседей. Это важно для предотвращения возможных конфликтов и недоразумений.

Реальные случаи показывают, что гирлянды могут быть опасными. Например, в Удмуртии произошел инцидент, когда 65-летний мужчина повесил старую гирлянду на кухне. Он оставил огоньки включенными и ушел из дома. В результате короткого замыкания гирлянда загорелась, и огонь быстро охватил 60 квадратных метров жилья. Пожар был замечен только благодаря бдительности соседей, которые вовремя вызвали пожарных.

Этот случай служит напоминанием о том, что даже самые привычные и казалось бы безопасные новогодние атрибуты могут представлять опасность, если не соблюдать меры предосторожности. Специалисты рекомендуют проверять гирлянды на наличие повреждений перед использованием, а также не оставлять их включенными без присмотра.

29 ноября 2025, 14:36
Сайт "Подмосковье сегодня"✓ Надежный источник

