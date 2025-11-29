Адвокат предупредил об ответственности и наказании за неправильные гирлянды

С приближением новогодних праздников россияне начинают активно украшать свои дома, однако стоит помнить о правилах безопасности.

Адвокат Иван Дощенко предупредил, что за неправильную установку гирлянд гражданам может грозить штраф. Это связано с тем, что неосторожное обращение с электрическими гирляндами может привести к серьезным последствиям, включая риск возгорания.

По словам юриста, нарушения могут возникнуть из-за использования некачественной проводки, неправильного монтажа или других факторов, способствующих возникновению пожара. В таких случаях может быть применена статья 20.4 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ, которая регулирует нарушения требований пожарной безопасности. За такие правонарушения предусмотрены штрафы для граждан, что подчеркивает важность соблюдения правил при установке новогодних украшений.

Дощенко также отметил, что установка гирлянд внутри квартиры не ограничена какими-либо строгими правилами. Однако, если вы планируете повесить гирлянду с внешней стороны окна, то может потребоваться согласие большинства соседей. Это важно для предотвращения возможных конфликтов и недоразумений.

Реальные случаи показывают, что гирлянды могут быть опасными. Например, в Удмуртии произошел инцидент, когда 65-летний мужчина повесил старую гирлянду на кухне. Он оставил огоньки включенными и ушел из дома. В результате короткого замыкания гирлянда загорелась, и огонь быстро охватил 60 квадратных метров жилья. Пожар был замечен только благодаря бдительности соседей, которые вовремя вызвали пожарных.

Этот случай служит напоминанием о том, что даже самые привычные и казалось бы безопасные новогодние атрибуты могут представлять опасность, если не соблюдать меры предосторожности. Специалисты рекомендуют проверять гирлянды на наличие повреждений перед использованием, а также не оставлять их включенными без присмотра.