Репутация Долиной пострадала из-за резонансного дела с квартирой – адвокат Жорин

В подмосковной Балашихе 28 ноября был оглашен приговор группе мошенников, обманувших известную певицу Ларису Долину.

Четверо участников преступной схемы получили реальные сроки и отправятся за решетку. Андрей Основа, который выполнял роль дроппера, проведет за решеткой четыре года и заплатит штраф в 900 тысяч рублей. Анжела Цырульникова, курьер, забирала деньги у пострадавших, и ей назначили семь лет лишения свободы с штрафом в 1 миллион рублей. Артур Каменецкий и Дмитрий Леонтьев звонили жертвам от имени правоохранительных органов, убеждая их перевести деньги на "безопасные счета". Их суд отправил в колонию на семь лет и также обязал заплатить штраф в 900 тысяч рублей.

Среди потерпевших оказались в основном пенсионеры, и Лариса Долина не стала исключением. Артистку убедили продать свое жилье и перевести деньги на "безопасные счета", что привело к ущербу более 300 миллионов рублей. Когда вся эта история развернулась, суд встал на сторону певицы и вернул ей квартиру, которая к тому моменту была приобретена и оформлена на имя Полины Лурье. За это жилье она заплатила 112 миллионов рублей. В итоге покупательницу обязали вернуть квартиру Долиной. Однако вопрос о том, кто вернет Полине потраченные деньги, остался открытым.

Полина Лурье почти дошла до Верховного суда, пытаясь доказать, что она является добросовестным приобретателем. В одном из судебных решений упоминалось, что она может подать гражданский иск к мошенникам и попытаться вернуть свои деньги. Однако эксперты отмечают, что это будет крайне сложно осуществить.

Когда появилась новость о приговоре мошенникам, пользователи в социальных сетях не спешили поздравлять Ларису Долину с победой. Скорее наоборот, за ней закрепилась дурная слава. В России даже появилось понятие "эффект Долиной", которое касается ситуаций, когда продавцы требуют вернуть им недвижимость, так как они были под влиянием мошенников. В судах уже зарегистрировано более трех тысяч подобных споров, и после истории с певицей все они решаются в пользу собственников. Покупатели же остаются без жилья и денег.

Многие пользователи выражали недовольство происходящим. Некоторые отмечали, что добросовестный покупатель оказался крайним в этой ситуации. Они задавались вопросом, почему покупательница квартиры должна самостоятельно искать справедливость и восстанавливать свои права. По мнению комментаторов, это несправедливо, и суды должны учитывать интересы всех сторон.

Адвокат Жорин прокомментировал ситуацию, отметив, что в результате всей этой истории пострадали не только жертвы мошенников, но и репутация самой Ларисы Долиной. Он подчеркнул, что добросовестный покупатель оказался в крайне сложной ситуации и теперь должен искать пути для восстановления своих прав. По мнению Жорина, необходимо провести реформы в правовой системе для защиты интересов таких людей.