Репутация Долиной пострадала из-за резонансного дела с квартирой – адвокат Жорин

Суд вынес приговор Аглае Тарасовой Тесты Нарколог поставил Волочковой серьезный диагноз Игры Сонник

Топ новостей недели

Больше не скрывает: Алсу объяснила причину своего округлившегося животаБольше не скрывает: Алсу объяснила причину своего округлившегося живота Боролся с преступностью на экране, а в жизни? Звезда "Улиц разбитых фонарей" задержан по чудовищному обвинениюБоролся с преступностью на экране, а в жизни? Звезда "Улиц разбитых фонарей" задержан по чудовищному обвинению Расставшаяся с Авербухом Арзамасова расцвела в объятиях другогоРасставшаяся с Авербухом Арзамасова расцвела в объятиях другого Антикоагулянты как яд: доктор Мясников назвал 7 реальных показаний, при которых нужно "разжижать" кровьАнтикоагулянты как яд: доктор Мясников назвал 7 реальных показаний, при которых нужно "разжижать" кровь

Лента новостей

Суббота 29 ноября

10:06Репутация Долиной пострадала из-за резонансного дела с квартирой – адвокат Жорин 06:12Врач раскрыла специю за 20 рублей, которая заменит половину аптечки 03:14Елка не на том месте: как украсить дом к 2026 году, чтобы впустить в него счастье и достаток 00:04Деньги потекут рекой: что нужно сделать 29 ноября, чтобы кошелек стал полным 20:07Певица Слава резко раскритиковала Долину из-за нашумевшей ситуации с квартирой 19:50В Индии трибунал объявил о безопасности асбестоцемента при контролируемом использовании 19:49В Подмосковье завершен пилотный этап проекта "Цифровая котельная" 18:31Суд обязал Марата Башарова выплачивать алименты на ребенка от третьей жены 16:35Егор Кончаловский подробно рассказал о работе над фильмом "Авиатор" 16:10Лучшие новогодние шоу в Москве: представления на любой вкус для всей семьи 14:09Звезда турецких сериалов сделала громкое заявление о России 13:22Почему папилломы возвращаются снова и снова – ответ вас удивит 12:47Найдено копеечное средство от бессонницы: оно продается в каждом магазине и работает лучше дорогих таблеток 12:21В Подмосковье заработало новое родильное отделение 11:26Выбросите это немедленно: от каких 8 вещей нужно избавиться до Нового года, чтобы впустить в дом удачу 09:29"Продукт, который я не куплю никогда": врач объяснила, почему популярный полуфабрикат опасен для всей семьи 08:25Лариса Долина опять оказалась замешана в скандальную историю с продажей квартиры: новая жертва 06:57Тест: Насколько хорошо вы помните советский быт? 03:2120 миллионов за 45 минут: раскрыт прайс-лист Аллегровой, Басты и "Ленинграда" на Новый год 00:50Деньги утекут, а беды прилипнут: что строго-настрого запрещено делать 28 ноября 20:40Киркоров впервые откровенно рассказал об ухажерах дочери: Блондины в основном 19:07Успенская заговорила о роскошных подарках: Дорогих украшений, курортов и хороших тачек 17:58Осужденной Аглае Тарасовой поступило предложение сняться в турецком сериале 16:51Родившая невеста Тимати заявила о проблемах со здоровьем: Пропало молоко и выпадают волосы 16:07Принято решение о продаже и сносе недвижимости Пугачевой в Подмосковье 15:19Руководителем Комитета по развитию туризма Казани назначен Александр Шавлиашвили 13:36Воробьев: 80% выпускников предпрофессиональных классов Подмосковья поступают на бюджет 13:17"Помогают только они": врач Мясников назвал два препарата, способных повлиять на вирус гриппа 12:25У Тимура Батрутдинова отбирают московскую недвижимость: что натворил главный холостяк Comedy Club? 11:25Утренние зарядки будут проводить зимой на катке ВДНХ 10:34Назван один утренний напиток, способный управлять нашим организмом 09:33Долина открыла ящик Пандоры: как пенсионеры отбирают квартиры у честных покупателей 08:19Что будет с нашим телом, если пропускать один прием пищи – эксперты дали ответ 03:23Доктор Мясников назвал 5 главных ошибок в новогоднюю ночь 00:26Один день решит всю зиму: главные запреты 27 ноября, нарушение которых сулит голод и беду 21:38Синоптик рассказал о погоде в Москве последние дни осени 21:20Эксперты раскрыли среднюю стоимость новогодних туров по городам России 19:44Суд вынес приговор актрисе Аглае Тарасовой по резонансному делу 18:59Не стало звезды фильма "Одиннадцать друзей Оушена" – мир потерял талант редкого гения 18:00Обнародована внушительная стоимость роскошного наряда Оксаны Самойловой 16:50Победивший старость Шаляпин заявил о желании прожить до 100 лет 15:58Тодоренко впервые откровенно рассказала о нестандартной подготовке к родам 14:12Дело не только в креме: 3 уровня защиты, которые действительно спасут вашу кожу зимой 12:50Москвичи могут порадовать бездомных животных лакомствами 12:28Шестая Московская неделя моды пройдет в Манеже в марте 2026 года 12:13Галопом в 2026-й: подбираем идеальный новогодний наряд по знаку зодиака 11:35Брак главной свахи страны оказался фикцией: Лариса Гузеева годами водила всех за нос 10:23"Метеозависимости не существует": врач объяснила, почему на самом деле вас "ломает" на погоду 09:29Виктория Боня шокировала откровенностью: звезда рассказала о процедуре интимного омоложения 08:30Раскрыта главная тайна Альцгеймера: ученые поняли, почему больные забывают близких
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Репутация Долиной пострадала из-за резонансного дела с квартирой – адвокат Жорин

Репутация Долиной пострадала из-за резонансного дела с квартирой – адвокат Жорин
109

В подмосковной Балашихе 28 ноября был оглашен приговор группе мошенников, обманувших известную певицу Ларису Долину.

Четверо участников преступной схемы получили реальные сроки и отправятся за решетку. Андрей Основа, который выполнял роль дроппера, проведет за решеткой четыре года и заплатит штраф в 900 тысяч рублей. Анжела Цырульникова, курьер, забирала деньги у пострадавших, и ей назначили семь лет лишения свободы с штрафом в 1 миллион рублей. Артур Каменецкий и Дмитрий Леонтьев звонили жертвам от имени правоохранительных органов, убеждая их перевести деньги на "безопасные счета". Их суд отправил в колонию на семь лет и также обязал заплатить штраф в 900 тысяч рублей.

Среди потерпевших оказались в основном пенсионеры, и Лариса Долина не стала исключением. Артистку убедили продать свое жилье и перевести деньги на "безопасные счета", что привело к ущербу более 300 миллионов рублей. Когда вся эта история развернулась, суд встал на сторону певицы и вернул ей квартиру, которая к тому моменту была приобретена и оформлена на имя Полины Лурье. За это жилье она заплатила 112 миллионов рублей. В итоге покупательницу обязали вернуть квартиру Долиной. Однако вопрос о том, кто вернет Полине потраченные деньги, остался открытым.

Полина Лурье почти дошла до Верховного суда, пытаясь доказать, что она является добросовестным приобретателем. В одном из судебных решений упоминалось, что она может подать гражданский иск к мошенникам и попытаться вернуть свои деньги. Однако эксперты отмечают, что это будет крайне сложно осуществить.

Когда появилась новость о приговоре мошенникам, пользователи в социальных сетях не спешили поздравлять Ларису Долину с победой. Скорее наоборот, за ней закрепилась дурная слава. В России даже появилось понятие "эффект Долиной", которое касается ситуаций, когда продавцы требуют вернуть им недвижимость, так как они были под влиянием мошенников. В судах уже зарегистрировано более трех тысяч подобных споров, и после истории с певицей все они решаются в пользу собственников. Покупатели же остаются без жилья и денег.

Многие пользователи выражали недовольство происходящим. Некоторые отмечали, что добросовестный покупатель оказался крайним в этой ситуации. Они задавались вопросом, почему покупательница квартиры должна самостоятельно искать справедливость и восстанавливать свои права. По мнению комментаторов, это несправедливо, и суды должны учитывать интересы всех сторон.

Адвокат Жорин прокомментировал ситуацию, отметив, что в результате всей этой истории пострадали не только жертвы мошенников, но и репутация самой Ларисы Долиной. Он подчеркнул, что добросовестный покупатель оказался в крайне сложной ситуации и теперь должен искать пути для восстановления своих прав. По мнению Жорина, необходимо провести реформы в правовой системе для защиты интересов таких людей.

Шоу-бизнес в Telegram

29 ноября 2025, 10:06
Лариса Долина. Кадр: YouTube
Woman.ru✓ Надежный источник

По теме

Лариса Долина опять оказалась замешана в скандальную историю с продажей квартиры: новая жертва
Лариса Александровна Долина

Лариса Александровна Долина эстрадная певица

Врач раскрыла специю за 20 рублей, которая заменит половину аптечки

Врач раскрыла специю за 20 рублей, которая заменит половину аптечки
Природа хранит в себе все необходимые нам лекарства. На вашей кухонной полке, скорее всего, стоит неприметная баночка с сушеными бутонами, которые вы добавляете в глинтвейн или маринад.

Елка не на том месте: как украсить дом к 2026 году, чтобы впустить в него счастье и достаток

Елка не на том месте: как украсить дом к 2026 году, чтобы впустить в него счастье и достаток
Давайте разберемся, как нарядить дом к приходу 2026 года, символом которого будет яркая и энергичная Огненная Лошадь. Всего несколько хитростей помогут вам направить эту мощную энергию в нужное русло. Каждый год в декабре мы достаем коробки с игрушками, распутываем гирлянды и выбираем самую красивую елку.

Деньги потекут рекой: что нужно сделать 29 ноября, чтобы кошелек стал полным

Деньги потекут рекой: что нужно сделать 29 ноября, чтобы кошелек стал полным
Рассказываем, от каких действий стоит воздержаться, чтобы не спугнуть удачу и не остаться с пустыми карманами. Народный календарь — это не просто сборник дат, а кладезь житейской мудрости.

Певица Слава резко раскритиковала Долину из-за нашумевшей ситуации с квартирой

Певица Слава резко раскритиковала Долину из-за нашумевшей ситуации с квартирой
Певица Слава, известная своим ярким сценическим образом и мощным голосом, не удержалась от критики в адрес своей коллеги по шоу-бизнесу Ларисы Долиной. Причиной для недовольства стало недавнее скандальное событие, связанное с квартирой Долиной, которое негативно сказалось на продаже недвижимости Славы.

Суд обязал Марата Башарова выплачивать алименты на ребенка от третьей жены

Суд обязал Марата Башарова выплачивать алименты на ребенка от третьей жены
Мировой суд принял решение обязать известного актера и телеведущего Марата Башарова выплачивать алименты на содержание его несовершеннолетнего ребенка от третьей жены, Елизаветы Шевырковой. Эта новость вызвала широкий резонанс в обществе, учитывая обстоятельства, связанные с личной жизнью артиста.

Выбор читателей

28/11ПтнНайдено копеечное средство от бессонницы: оно продается в каждом магазине и работает лучше дорогих таблеток 27/11Чтв"Помогают только они": врач Мясников назвал два препарата, способных повлиять на вирус гриппа 27/11ЧтвПринято решение о продаже и сносе недвижимости Пугачевой в Подмосковье 28/11ПтнЛариса Долина опять оказалась замешана в скандальную историю с продажей квартиры: новая жертва 28/11ПтнПочему папилломы возвращаются снова и снова – ответ вас удивит 27/11ЧтвУ Тимура Батрутдинова отбирают московскую недвижимость: что натворил главный холостяк Comedy Club?