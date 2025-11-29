Деньги потекут рекой: что нужно сделать 29 ноября, чтобы кошелек стал полным

Рассказываем, от каких действий стоит воздержаться, чтобы не спугнуть удачу и не остаться с пустыми карманами.



Народный календарь — это не просто сборник дат, а кладезь житейской мудрости. 29 ноября отмечается Матвеев день, и наши предки были уверены: как проведешь эту дату, так и сложится финансовое благополучие на ближайшее время.

Главный запрет: держите кошелек на замке

Поскольку апостол Матвей до своего призвания был сборщиком податей, большинство примет этого дня так или иначе связано с деньгами. Считалось, что 29 ноября финансы требуют особого, почтительного отношения.

Что нельзя делать:

Считать мелочь. Особенно ту, что лежит в карманах. По поверью, это прямой путь к бедности и ненужным тратам. Крупные купюры пересчитывать можно, но лучше отложить любые финансовые операции на другой день.

Особенно ту, что лежит в карманах. По поверью, это прямой путь к бедности и ненужным тратам. Крупные купюры пересчитывать можно, но лучше отложить любые финансовые операции на другой день. Давать в долг или брать взаймы. Одолженные сегодня деньги, скорее всего, к вам не вернутся или принесут проблемы. А если вы сами возьмете в долг, рискуете надолго погрязнуть в финансовых обязательствах.

Одолженные сегодня деньги, скорее всего, к вам не вернутся или принесут проблемы. А если вы сами возьмете в долг, рискуете надолго погрязнуть в финансовых обязательствах. Свистеть в доме. Эта примета известна многим, но на Матвеев день она обретает особую силу. Считается, что свистом можно "высвистеть" из дома все сбережения.

Почему сегодня лучше остаться дома?

Матвеев день считался временем для тихих семейных посиделок. Шумные сборища и визиты гостей были не в почете. Предки говорили: "На Матвея зима потеет", намекая на оттепель и слякоть, которые не располагают к долгим прогулкам.

Поэтому 29 ноября старались избегать:

Приема гостей. Визит посторонних людей мог принести в дом ссоры и недопонимание.

Визит посторонних людей мог принести в дом ссоры и недопонимание. Походов в гости. Считалось, что в чужом доме можно "оставить" свою удачу и благополучие. Лучше провести этот день в кругу самых близких.

Повседневные мелочи, которые могут привести к неприятностям

Кроме денежных и "гостевых" запретов, существовал и ряд других, более бытовых правил. Их соблюдение помогало избежать мелких, но досадных проблем.

Не надевайте вещи наизнанку. Даже если это произошло случайно, стоит сразу же переодеться. В народе верили, что это сулит неприятности и даже драку.

Даже если это произошло случайно, стоит сразу же переодеться. В народе верили, что это сулит неприятности и даже драку. Не сидите на столе. Эта примета жива и сегодня. Наши предки считали, что такая вольность может навлечь на семью большую беду.

Эта примета жива и сегодня. Наши предки считали, что такая вольность может навлечь на семью большую беду. Не разговаривайте с кем-либо через порог. Это к скорой ссоре. Если нужно что-то сказать человеку, пригласите его войти в дом или выйдите сами.

Конечно, верить в приметы или нет — личное дело каждого. Но, возможно, это просто хороший повод провести день чуть спокойнее и внимательнее к себе и своим финансам. А тихий вечер в кругу семьи еще никому не вредил.