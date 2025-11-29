Деньги потекут рекой: что нужно сделать 29 ноября, чтобы кошелек стал полным

Суд вынес приговор Аглае Тарасовой Тесты Нарколог поставил Волочковой серьезный диагноз Игры Сонник

Пятница 28 ноября

00:04Деньги потекут рекой: что нужно сделать 29 ноября, чтобы кошелек стал полным 20:07Певица Слава резко раскритиковала Долину из-за нашумевшей ситуации с квартирой 19:50В Индии трибунал объявил о безопасности асбестоцемента при контролируемом использовании 19:49В Подмосковье завершен пилотный этап проекта "Цифровая котельная" 18:31Суд обязал Марата Башарова выплачивать алименты на ребенка от третьей жены 16:35Егор Кончаловский подробно рассказал о работе над фильмом "Авиатор" 16:10Лучшие новогодние шоу в Москве: представления на любой вкус для всей семьи 14:09Звезда турецких сериалов сделала громкое заявление о России 13:22Почему папилломы возвращаются снова и снова – ответ вас удивит 12:47Найдено копеечное средство от бессонницы: оно продается в каждом магазине и работает лучше дорогих таблеток 12:21В Подмосковье заработало новое родильное отделение 11:26Выбросите это немедленно: от каких 8 вещей нужно избавиться до Нового года, чтобы впустить в дом удачу 09:29"Продукт, который я не куплю никогда": врач объяснила, почему популярный полуфабрикат опасен для всей семьи 08:25Лариса Долина опять оказалась замешана в скандальную историю с продажей квартиры: новая жертва 06:57Тест: Насколько хорошо вы помните советский быт? 03:2120 миллионов за 45 минут: раскрыт прайс-лист Аллегровой, Басты и "Ленинграда" на Новый год 00:50Деньги утекут, а беды прилипнут: что строго-настрого запрещено делать 28 ноября 20:40Киркоров впервые откровенно рассказал об ухажерах дочери: Блондины в основном 19:07Успенская заговорила о роскошных подарках: Дорогих украшений, курортов и хороших тачек 17:58Осужденной Аглае Тарасовой поступило предложение сняться в турецком сериале 16:51Родившая невеста Тимати заявила о проблемах со здоровьем: Пропало молоко и выпадают волосы 16:07Принято решение о продаже и сносе недвижимости Пугачевой в Подмосковье 15:19Руководителем Комитета по развитию туризма Казани назначен Александр Шавлиашвили 13:36Воробьев: 80% выпускников предпрофессиональных классов Подмосковья поступают на бюджет 13:17"Помогают только они": врач Мясников назвал два препарата, способных повлиять на вирус гриппа 12:25У Тимура Батрутдинова отбирают московскую недвижимость: что натворил главный холостяк Comedy Club? 11:25Утренние зарядки будут проводить зимой на катке ВДНХ 10:34Назван один утренний напиток, способный управлять нашим организмом 09:33Долина открыла ящик Пандоры: как пенсионеры отбирают квартиры у честных покупателей 08:19Что будет с нашим телом, если пропускать один прием пищи – эксперты дали ответ 03:23Доктор Мясников назвал 5 главных ошибок в новогоднюю ночь 00:26Один день решит всю зиму: главные запреты 27 ноября, нарушение которых сулит голод и беду 21:38Синоптик рассказал о погоде в Москве последние дни осени 21:20Эксперты раскрыли среднюю стоимость новогодних туров по городам России 19:44Суд вынес приговор актрисе Аглае Тарасовой по резонансному делу 18:59Не стало звезды фильма "Одиннадцать друзей Оушена" – мир потерял талант редкого гения 18:00Обнародована внушительная стоимость роскошного наряда Оксаны Самойловой 16:50Победивший старость Шаляпин заявил о желании прожить до 100 лет 15:58Тодоренко впервые откровенно рассказала о нестандартной подготовке к родам 14:12Дело не только в креме: 3 уровня защиты, которые действительно спасут вашу кожу зимой 12:50Москвичи могут порадовать бездомных животных лакомствами 12:28Шестая Московская неделя моды пройдет в Манеже в марте 2026 года 12:13Галопом в 2026-й: подбираем идеальный новогодний наряд по знаку зодиака 11:35Брак главной свахи страны оказался фикцией: Лариса Гузеева годами водила всех за нос 10:23"Метеозависимости не существует": врач объяснила, почему на самом деле вас "ломает" на погоду 09:29Виктория Боня шокировала откровенностью: звезда рассказала о процедуре интимного омоложения 08:30Раскрыта главная тайна Альцгеймера: ученые поняли, почему больные забывают близких 06:39Финансовый чек-лист на декабрь: 7 шагов, чтобы войти в новый год без долгов и с чистой совестью 03:32Врачи назвали главную ошибку, которая "разрушает" суставы к 35 годам 00:57Один килограмм пельменей – к деньгам: как 26 ноября "налепить" себе удачу на весь год
Деньги потекут рекой: что нужно сделать 29 ноября, чтобы кошелек стал полным

Деньги потекут рекой: что нужно сделать 29 ноября, чтобы кошелек стал полным
181

Рассказываем, от каких действий стоит воздержаться, чтобы не спугнуть удачу и не остаться с пустыми карманами.

Народный календарь — это не просто сборник дат, а кладезь житейской мудрости. 29 ноября отмечается Матвеев день, и наши предки были уверены: как проведешь эту дату, так и сложится финансовое благополучие на ближайшее время.

Главный запрет: держите кошелек на замке

Поскольку апостол Матвей до своего призвания был сборщиком податей, большинство примет этого дня так или иначе связано с деньгами. Считалось, что 29 ноября финансы требуют особого, почтительного отношения.

Что нельзя делать:

  • Считать мелочь. Особенно ту, что лежит в карманах. По поверью, это прямой путь к бедности и ненужным тратам. Крупные купюры пересчитывать можно, но лучше отложить любые финансовые операции на другой день.
  • Давать в долг или брать взаймы. Одолженные сегодня деньги, скорее всего, к вам не вернутся или принесут проблемы. А если вы сами возьмете в долг, рискуете надолго погрязнуть в финансовых обязательствах.
  • Свистеть в доме. Эта примета известна многим, но на Матвеев день она обретает особую силу. Считается, что свистом можно "высвистеть" из дома все сбережения.

Почему сегодня лучше остаться дома?

Матвеев день считался временем для тихих семейных посиделок. Шумные сборища и визиты гостей были не в почете. Предки говорили: "На Матвея зима потеет", намекая на оттепель и слякоть, которые не располагают к долгим прогулкам.

Поэтому 29 ноября старались избегать:

  • Приема гостей. Визит посторонних людей мог принести в дом ссоры и недопонимание.
  • Походов в гости. Считалось, что в чужом доме можно "оставить" свою удачу и благополучие. Лучше провести этот день в кругу самых близких.

Повседневные мелочи, которые могут привести к неприятностям

Кроме денежных и "гостевых" запретов, существовал и ряд других, более бытовых правил. Их соблюдение помогало избежать мелких, но досадных проблем.

  • Не надевайте вещи наизнанку. Даже если это произошло случайно, стоит сразу же переодеться. В народе верили, что это сулит неприятности и даже драку.
  • Не сидите на столе. Эта примета жива и сегодня. Наши предки считали, что такая вольность может навлечь на семью большую беду.
  • Не разговаривайте с кем-либо через порог. Это к скорой ссоре. Если нужно что-то сказать человеку, пригласите его войти в дом или выйдите сами.

Конечно, верить в приметы или нет — личное дело каждого. Но, возможно, это просто хороший повод провести день чуть спокойнее и внимательнее к себе и своим финансам. А тихий вечер в кругу семьи еще никому не вредил.

29 ноября 2025, 00:04
Фото: freepik.com
