Врач раскрыла специю за 20 рублей, которая заменит половину аптечки

Природа хранит в себе все необходимые нам лекарства.

На вашей кухонной полке, скорее всего, стоит неприметная баночка с сушеными бутонами, которые вы добавляете в глинтвейн или маринад. Но, как утверждает врач и популярный ЗОЖ-блогер Наталья Зубарева, эта обычная пряность — гвоздика — на самом деле является одним из мощнейших природных лекарств, способным поспорить по эффективности со многими аптечными препаратами.

Главное свойство: мощный природный антисептик

Основная суперсила гвоздики — ее способность бороться с огромным спектром "непрошеных гостей" в нашем организме. Эфирные масла, содержащиеся в ней, действуют сразу по нескольким фронтам:

Уничтожают бактерии и подавляют рост патогенной флоры.

Подавляют активность вирусов, в том числе вируса герпеса.

Борются с грибками, например, могут быть эффективны при молочнице (кандидозе).

Разрушают оболочки яиц гельминтов, мешая им размножаться.

Сильнее черники, имбиря и куркумы

Мы привыкли считать главными борцами со старением и болезнями ягоды и яркие специи. Однако, по словам Натальи Зубаревой, по своей антиоксидантной силе гвоздика в несколько раз превосходит даже таких признанных "чемпионов", как черника, имбирь и куркума. Антиоксиданты защищают наши клетки от повреждений, замедляют процессы старения и снижают риск развития хронических заболеваний.

Неожиданные "таланты" гвоздики

Помимо глобальной борьбы с патогенами, гвоздика решает и множество повседневных проблем со здоровьем:

Устраняет запах изо рта. Достаточно просто пожевать 1-2 бутона, чтобы освежить дыхание и продезинфицировать полость рта.

Помогает при вздутии и спазмах. Специя улучшает пищеварение, снимает спазмы в кишечнике и уменьшает газообразование.

Снимает воспаление. Благодаря своим противовоспалительным свойствам гвоздика может облегчать боль в суставах.

А теперь самое интересное: что общего у гвоздики и каннабиса? Оказывается, основное действующее вещество гвоздики, эвгенол, обладает мощным обезболивающим и анестезирующим свойством. Именно поэтому в прошлом гвоздичное масло активно использовали в стоматологии для снятия зубной боли.

Когда гвоздика может быть опасна?

Несмотря на всю пользу, гвоздика — это мощное средство, которое подходит не всем. С ней нужно быть осторожным или вовсе отказаться от ее употребления в лечебных целях в следующих случаях:

При беременности и грудном вскармливании.

При гастрите с повышенной кислотностью и язве желудка.

При гипертонии, так как специя может повышать давление.

Детям до двух лет.

Как правильно использовать гвоздику?

Наталья Зубарева советует начинать с малых доз, чтобы проверить реакцию организма.

Для свежего дыхания и дезинфекции: медленно разжевывайте 1-2 бутона гвоздики 1-2 раза в день после еды. Для общеукрепляющего напитка: заварите 2-3 бутона гвоздики стаканом кипятка, дайте настояться 10-15 минут и пейте как чай.

Таким образом, обычная гвоздика — это не просто пряность, а настоящий природный целитель, который при грамотном использовании может помочь решить множество проблем со здоровьем.