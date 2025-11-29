Суд вынес приговор Аглае Тарасовой Тесты Нарколог поставил Волочковой серьезный диагноз Игры Сонник

Суббота 29 ноября

Суббота 29 ноября
Россияне полюбили встречать день рождения в самолетах и поездах в 2025 году – исследование

87

В последние годы россияне все активнее выбирают необычные форматы для празднования своих дней рождения, отдавая предпочтение путешествиям на самолете или поезде.

Согласно исследованию сервиса "Туту", в 2025 году около 100 тысяч россиян отметят свой день рождения в пути, что на 10 процентов больше по сравнению с предыдущим годом. Это свидетельствует о растущей популярности такого формата празднования среди различных возрастных групп.

Согласно данным исследования, 30 процентов респондентов предпочитают отмечать свой день рождения в воздухе, а 70 процентов — на земле, в поездах. Это подчеркивает, что поездки становятся не просто способом передвижения, но и частью уникального праздничного опыта. В качестве конечных точек для таких поездок россияне выбирают крупные города, такие как Москва и Санкт-Петербург, а также Краснодар, Ростов-на-Дону и Адлер. Эти места привлекают туристов своим разнообразием культурных и развлекательных мероприятий.

Интересно отметить, что чаще всего день рождения в путешествии отмечают представители поколения X (родившиеся с 1965 по 1980 год), которые составляют 26 процентов таких поездок. За ними следуют зумеры (с 1997 по 2010 год) с 24 процентами и миллениалы (с 1981 по 1996 год) с 23 процентами. Это говорит о том, что разные поколения находят в путешествиях свои уникальные способы отпраздновать важные события.

Празднование дня рождения в пути становится не только оригинальным, но и практичным решением. Многие россияне ценят возможность совместить праздник с отдыхом и новыми впечатлениями. Путешествие предоставляет отличную возможность для общения с близкими друзьями и родственниками, которые могут составить компанию имениннику в его приключении. Современные транспортные компании предлагают разнообразные удобства, которые делают поездку комфортной и приятной.

Кроме того, отмечая день рождения в путешествии, россияне создают свои уникальные традиции, которые делают их жизнь более насыщенной и яркой. Это явление отражает общую тенденцию к поиску новых впечатлений и желанию выйти за рамки привычного. В условиях быстроменяющегося мира путешествия становятся не только средством передвижения, но и способом самовыражения и радости.

Можно ожидать дальнейшего роста интереса к празднованию дня рождения в путешествиях. Это направление становится все более заметным на фоне традиционных форматов праздников, предлагая россиянам возможность создавать незабываемые моменты и впечатления. В 2025 году этот тренд продолжит набирать популярность, открывая новые горизонты для тех, кто ищет оригинальные способы отметить свои важные события.

29 ноября 2025, 12:23
Фото: Freepik
Репутация Долиной пострадала из-за резонансного дела с квартирой – адвокат Жорин

В подмосковной Балашихе 28 ноября был оглашен приговор группе мошенников, обманувших известную певицу Ларису Долину. Четверо участников преступной схемы получили реальные сроки и отправятся за решетку.

Врач раскрыла специю за 20 рублей, которая заменит половину аптечки

Природа хранит в себе все необходимые нам лекарства. На вашей кухонной полке, скорее всего, стоит неприметная баночка с сушеными бутонами, которые вы добавляете в глинтвейн или маринад.

Елка не на том месте: как украсить дом к 2026 году, чтобы впустить в него счастье и достаток

Давайте разберемся, как нарядить дом к приходу 2026 года, символом которого будет яркая и энергичная Огненная Лошадь. Всего несколько хитростей помогут вам направить эту мощную энергию в нужное русло. Каждый год в декабре мы достаем коробки с игрушками, распутываем гирлянды и выбираем самую красивую елку.

Деньги потекут рекой: что нужно сделать 29 ноября, чтобы кошелек стал полным

Рассказываем, от каких действий стоит воздержаться, чтобы не спугнуть удачу и не остаться с пустыми карманами. Народный календарь — это не просто сборник дат, а кладезь житейской мудрости.

Певица Слава резко раскритиковала Долину из-за нашумевшей ситуации с квартирой

Певица Слава, известная своим ярким сценическим образом и мощным голосом, не удержалась от критики в адрес своей коллеги по шоу-бизнесу Ларисы Долиной. Причиной для недовольства стало недавнее скандальное событие, связанное с квартирой Долиной, которое негативно сказалось на продаже недвижимости Славы.

