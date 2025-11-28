Певица Слава резко раскритиковала Долину из-за нашумевшей ситуации с квартирой

Суд вынес приговор Аглае Тарасовой Тесты Нарколог поставил Волочковой серьезный диагноз Игры Сонник

Топ новостей недели

Больше не скрывает: Алсу объяснила причину своего округлившегося животаБольше не скрывает: Алсу объяснила причину своего округлившегося живота Боролся с преступностью на экране, а в жизни? Звезда "Улиц разбитых фонарей" задержан по чудовищному обвинениюБоролся с преступностью на экране, а в жизни? Звезда "Улиц разбитых фонарей" задержан по чудовищному обвинению Расставшаяся с Авербухом Арзамасова расцвела в объятиях другогоРасставшаяся с Авербухом Арзамасова расцвела в объятиях другого Антикоагулянты как яд: доктор Мясников назвал 7 реальных показаний, при которых нужно "разжижать" кровьАнтикоагулянты как яд: доктор Мясников назвал 7 реальных показаний, при которых нужно "разжижать" кровь

Лента новостей

Пятница 28 ноября

20:07Певица Слава резко раскритиковала Долину из-за нашумевшей ситуации с квартирой 19:50В Индии трибунал объявил о безопасности асбестоцемента при контролируемом использовании 19:49В Подмосковье завершен пилотный этап проекта "Цифровая котельная" 18:31Суд обязал Марата Башарова выплачивать алименты на ребенка от третьей жены 16:35Егор Кончаловский подробно рассказал о работе над фильмом "Авиатор" 16:10Лучшие новогодние шоу в Москве: представления на любой вкус для всей семьи 14:09Звезда турецких сериалов сделала громкое заявление о России 13:22Почему папилломы возвращаются снова и снова – ответ вас удивит 12:47Найдено копеечное средство от бессонницы: оно продается в каждом магазине и работает лучше дорогих таблеток 12:21В Подмосковье заработало новое родильное отделение 11:26Выбросите это немедленно: от каких 8 вещей нужно избавиться до Нового года, чтобы впустить в дом удачу 09:29"Продукт, который я не куплю никогда": врач объяснила, почему популярный полуфабрикат опасен для всей семьи 08:25Лариса Долина опять оказалась замешана в скандальную историю с продажей квартиры: новая жертва 06:57Тест: Насколько хорошо вы помните советский быт? 03:2120 миллионов за 45 минут: раскрыт прайс-лист Аллегровой, Басты и "Ленинграда" на Новый год 00:50Деньги утекут, а беды прилипнут: что строго-настрого запрещено делать 28 ноября 20:40Киркоров впервые откровенно рассказал об ухажерах дочери: Блондины в основном 19:07Успенская заговорила о роскошных подарках: Дорогих украшений, курортов и хороших тачек 17:58Осужденной Аглае Тарасовой поступило предложение сняться в турецком сериале 16:51Родившая невеста Тимати заявила о проблемах со здоровьем: Пропало молоко и выпадают волосы 16:07Принято решение о продаже и сносе недвижимости Пугачевой в Подмосковье 15:19Руководителем Комитета по развитию туризма Казани назначен Александр Шавлиашвили 13:36Воробьев: 80% выпускников предпрофессиональных классов Подмосковья поступают на бюджет 13:17"Помогают только они": врач Мясников назвал два препарата, способных повлиять на вирус гриппа 12:25У Тимура Батрутдинова отбирают московскую недвижимость: что натворил главный холостяк Comedy Club? 11:25Утренние зарядки будут проводить зимой на катке ВДНХ 10:34Назван один утренний напиток, способный управлять нашим организмом 09:33Долина открыла ящик Пандоры: как пенсионеры отбирают квартиры у честных покупателей 08:19Что будет с нашим телом, если пропускать один прием пищи – эксперты дали ответ 03:23Доктор Мясников назвал 5 главных ошибок в новогоднюю ночь 00:26Один день решит всю зиму: главные запреты 27 ноября, нарушение которых сулит голод и беду 21:38Синоптик рассказал о погоде в Москве последние дни осени 21:20Эксперты раскрыли среднюю стоимость новогодних туров по городам России 19:44Суд вынес приговор актрисе Аглае Тарасовой по резонансному делу 18:59Не стало звезды фильма "Одиннадцать друзей Оушена" – мир потерял талант редкого гения 18:00Обнародована внушительная стоимость роскошного наряда Оксаны Самойловой 16:50Победивший старость Шаляпин заявил о желании прожить до 100 лет 15:58Тодоренко впервые откровенно рассказала о нестандартной подготовке к родам 14:12Дело не только в креме: 3 уровня защиты, которые действительно спасут вашу кожу зимой 12:50Москвичи могут порадовать бездомных животных лакомствами 12:28Шестая Московская неделя моды пройдет в Манеже в марте 2026 года 12:13Галопом в 2026-й: подбираем идеальный новогодний наряд по знаку зодиака 11:35Брак главной свахи страны оказался фикцией: Лариса Гузеева годами водила всех за нос 10:23"Метеозависимости не существует": врач объяснила, почему на самом деле вас "ломает" на погоду 09:29Виктория Боня шокировала откровенностью: звезда рассказала о процедуре интимного омоложения 08:30Раскрыта главная тайна Альцгеймера: ученые поняли, почему больные забывают близких 06:39Финансовый чек-лист на декабрь: 7 шагов, чтобы войти в новый год без долгов и с чистой совестью 03:32Врачи назвали главную ошибку, которая "разрушает" суставы к 35 годам 00:57Один килограмм пельменей – к деньгам: как 26 ноября "налепить" себе удачу на весь год 20:11Загитова испытывает колоссальный стресс и давление от ожиданий окружающих – психолог
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Певица Слава резко раскритиковала Долину из-за нашумевшей ситуации с квартирой

Певица Слава резко раскритиковала Долину из-за нашумевшей ситуации с квартирой
186

Певица Слава, известная своим ярким сценическим образом и мощным голосом, не удержалась от критики в адрес своей коллеги по шоу-бизнесу Ларисы Долиной.

Причиной для недовольства стало недавнее скандальное событие, связанное с квартирой Долиной, которое негативно сказалось на продаже недвижимости Славы. Сланевская выразила свои чувства по поводу сложившейся ситуации, отметив, что потенциальные покупатели её квартиры теперь боятся заключать сделку.

"Теперь из-за всей этой обстановки мне нужно идти [никто не] знает куда и [никто не] знает зачем. Если покупатель узнает, что я артистка, — значит, могу кого-то развести. Спасибо вам большое и пребольшое!", — с сарказмом заявила она.

Певица подчеркнула, что продажа квартиры была необходима ей для оказания финансовой помощи своим детям и для проведения ремонта как для себя, так и для сестры. Слава отметила, что из-за скандала с Долиной ее планы оказались под угрозой, и теперь она сталкивается с дополнительными трудностями.

Ситуация вокруг квартиры Ларисы Долиной стала настоящим информационным поводом. Суд недавно оставил квартиру в собственности Долиной, хотя она была продана под давлением мошенников. При этом покупательница Полина Лурье не только осталась без квартиры, но и не получила обратно свои деньги. Иск женщины был отклонен, что вызвало волну недовольства среди покупателей недвижимости.

На фоне этого скандала российские суды начали аннулировать множество сделок с недвижимостью, когда после продажи квартиры люди заявляли о том, что стали жертвами мошенничества. В результате многие покупатели лишились как своих средств, так и жилья. Это явление получило название "эффект Долиной", который оказал заметное влияние на рынок недвижимости.

Шоу-бизнес в Telegram

28 ноября 2025, 20:07
Певица Слава. Фото: соцсети
Baza✓ Надежный источник

По теме

Лариса Долина опять оказалась замешана в скандальную историю с продажей квартиры: новая жертва

Долина открыла ящик Пандоры: как пенсионеры отбирают квартиры у честных покупателей
Лариса Александровна Долина

Лариса Александровна Долина эстрадная певица

Суд обязал Марата Башарова выплачивать алименты на ребенка от третьей жены

Суд обязал Марата Башарова выплачивать алименты на ребенка от третьей жены
Мировой суд принял решение обязать известного актера и телеведущего Марата Башарова выплачивать алименты на содержание его несовершеннолетнего ребенка от третьей жены, Елизаветы Шевырковой. Эта новость вызвала широкий резонанс в обществе, учитывая обстоятельства, связанные с личной жизнью артиста.

Егор Кончаловский подробно рассказал о работе над фильмом "Авиатор"

Егор Кончаловский подробно рассказал о работе над фильмом "Авиатор"
Егор Кончаловский поделился своими мыслями о работе над фильмом "Авиатор", который стал важным событием в мире искусства. Режиссер поделился своими мыслями о работе над фильмом "Авиатор", который стал важным событием в мире искусства.

Лучшие новогодние шоу в Москве: представления на любой вкус для всей семьи

Лучшие новогодние шоу в Москве: представления на любой вкус для всей семьи
До Нового года осталось чуть больше месяца. Самое время подумать, куда пойти с детьми или всей семьей в столице – своевременная покупка билета гарантирует всем приятный досуг на праздниках. 1.

Звезда турецких сериалов сделала громкое заявление о России

Звезда турецких сериалов сделала громкое заявление о России
Кажется, это официально: у Ханде Эрчел и ее российских поклонников все серьезно, и доказательства этому она оставила лично, на чистом русском языке. Визит Ханде Эрчел в Москву был похож на красивую сцену из романтического фильма: толпы восторженных поклонников, вспышки фотокамер и атмосфера всеобщего обожания.

Почему папилломы возвращаются снова и снова – ответ вас удивит

Почему папилломы возвращаются снова и снова – ответ вас удивит
Бороться с ними, просто удаляя, – все равно что смахивать пыль, не замечая источника беспорядка. Знакомая история: вы удалили папиллому, а через некоторое время она появилась снова? Все потому, что эти кожные наросты — лишь верхушка айсберга, видимый сигнал о том, что внутри организма что-то пошло не так.

Выбор читателей

27/11Чтв"Помогают только они": врач Мясников назвал два препарата, способных повлиять на вирус гриппа 27/11ЧтвПринято решение о продаже и сносе недвижимости Пугачевой в Подмосковье 28/11ПтнНайдено копеечное средство от бессонницы: оно продается в каждом магазине и работает лучше дорогих таблеток 28/11ПтнЛариса Долина опять оказалась замешана в скандальную историю с продажей квартиры: новая жертва 27/11ЧтвУ Тимура Батрутдинова отбирают московскую недвижимость: что натворил главный холостяк Comedy Club? 27/11ЧтвОдин день решит всю зиму: главные запреты 27 ноября, нарушение которых сулит голод и беду