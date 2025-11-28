Певица Слава резко раскритиковала Долину из-за нашумевшей ситуации с квартирой

Певица Слава, известная своим ярким сценическим образом и мощным голосом, не удержалась от критики в адрес своей коллеги по шоу-бизнесу Ларисы Долиной.

Причиной для недовольства стало недавнее скандальное событие, связанное с квартирой Долиной, которое негативно сказалось на продаже недвижимости Славы. Сланевская выразила свои чувства по поводу сложившейся ситуации, отметив, что потенциальные покупатели её квартиры теперь боятся заключать сделку.

"Теперь из-за всей этой обстановки мне нужно идти [никто не] знает куда и [никто не] знает зачем. Если покупатель узнает, что я артистка, — значит, могу кого-то развести. Спасибо вам большое и пребольшое!", — с сарказмом заявила она.

Певица подчеркнула, что продажа квартиры была необходима ей для оказания финансовой помощи своим детям и для проведения ремонта как для себя, так и для сестры. Слава отметила, что из-за скандала с Долиной ее планы оказались под угрозой, и теперь она сталкивается с дополнительными трудностями.

Ситуация вокруг квартиры Ларисы Долиной стала настоящим информационным поводом. Суд недавно оставил квартиру в собственности Долиной, хотя она была продана под давлением мошенников. При этом покупательница Полина Лурье не только осталась без квартиры, но и не получила обратно свои деньги. Иск женщины был отклонен, что вызвало волну недовольства среди покупателей недвижимости.

На фоне этого скандала российские суды начали аннулировать множество сделок с недвижимостью, когда после продажи квартиры люди заявляли о том, что стали жертвами мошенничества. В результате многие покупатели лишились как своих средств, так и жилья. Это явление получило название "эффект Долиной", который оказал заметное влияние на рынок недвижимости.