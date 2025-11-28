Суд обязал Марата Башарова выплачивать алименты на ребенка от третьей жены

Суд вынес приговор Аглае Тарасовой Тесты Нарколог поставил Волочковой серьезный диагноз Игры Сонник

Топ новостей недели

Больше не скрывает: Алсу объяснила причину своего округлившегося животаБольше не скрывает: Алсу объяснила причину своего округлившегося живота Боролся с преступностью на экране, а в жизни? Звезда "Улиц разбитых фонарей" задержан по чудовищному обвинениюБоролся с преступностью на экране, а в жизни? Звезда "Улиц разбитых фонарей" задержан по чудовищному обвинению Расставшаяся с Авербухом Арзамасова расцвела в объятиях другогоРасставшаяся с Авербухом Арзамасова расцвела в объятиях другого Антикоагулянты как яд: доктор Мясников назвал 7 реальных показаний, при которых нужно "разжижать" кровьАнтикоагулянты как яд: доктор Мясников назвал 7 реальных показаний, при которых нужно "разжижать" кровь

Лента новостей

Пятница 28 ноября

18:31Суд обязал Марата Башарова выплачивать алименты на ребенка от третьей жены 16:35Егор Кончаловский подробно рассказал о работе над фильмом "Авиатор" 16:10Лучшие новогодние шоу в Москве: представления на любой вкус для всей семьи 14:09Звезда турецких сериалов сделала громкое заявление о России 13:22Почему папилломы возвращаются снова и снова – ответ вас удивит 12:47Найдено копеечное средство от бессонницы: оно продается в каждом магазине и работает лучше дорогих таблеток 12:21В Подмосковье заработало новое родильное отделение 11:26Выбросите это немедленно: от каких 8 вещей нужно избавиться до Нового года, чтобы впустить в дом удачу 09:29"Продукт, который я не куплю никогда": врач объяснила, почему популярный полуфабрикат опасен для всей семьи 08:25Лариса Долина опять оказалась замешана в скандальную историю с продажей квартиры: новая жертва 06:57Тест: Насколько хорошо вы помните советский быт? 03:2120 миллионов за 45 минут: раскрыт прайс-лист Аллегровой, Басты и "Ленинграда" на Новый год 00:50Деньги утекут, а беды прилипнут: что строго-настрого запрещено делать 28 ноября 20:40Киркоров впервые откровенно рассказал об ухажерах дочери: Блондины в основном 19:07Успенская заговорила о роскошных подарках: Дорогих украшений, курортов и хороших тачек 17:58Осужденной Аглае Тарасовой поступило предложение сняться в турецком сериале 16:51Родившая невеста Тимати заявила о проблемах со здоровьем: Пропало молоко и выпадают волосы 16:07Принято решение о продаже и сносе недвижимости Пугачевой в Подмосковье 15:19Руководителем Комитета по развитию туризма Казани назначен Александр Шавлиашвили 13:36Воробьев: 80% выпускников предпрофессиональных классов Подмосковья поступают на бюджет 13:17"Помогают только они": врач Мясников назвал два препарата, способных повлиять на вирус гриппа 12:25У Тимура Батрутдинова отбирают московскую недвижимость: что натворил главный холостяк Comedy Club? 11:25Утренние зарядки будут проводить зимой на катке ВДНХ 10:34Назван один утренний напиток, способный управлять нашим организмом 09:33Долина открыла ящик Пандоры: как пенсионеры отбирают квартиры у честных покупателей 08:19Что будет с нашим телом, если пропускать один прием пищи – эксперты дали ответ 03:23Доктор Мясников назвал 5 главных ошибок в новогоднюю ночь 00:26Один день решит всю зиму: главные запреты 27 ноября, нарушение которых сулит голод и беду 21:38Синоптик рассказал о погоде в Москве последние дни осени 21:20Эксперты раскрыли среднюю стоимость новогодних туров по городам России 19:44Суд вынес приговор актрисе Аглае Тарасовой по резонансному делу 18:59Не стало звезды фильма "Одиннадцать друзей Оушена" – мир потерял талант редкого гения 18:00Обнародована внушительная стоимость роскошного наряда Оксаны Самойловой 16:50Победивший старость Шаляпин заявил о желании прожить до 100 лет 15:58Тодоренко впервые откровенно рассказала о нестандартной подготовке к родам 14:12Дело не только в креме: 3 уровня защиты, которые действительно спасут вашу кожу зимой 12:50Москвичи могут порадовать бездомных животных лакомствами 12:28Шестая Московская неделя моды пройдет в Манеже в марте 2026 года 12:13Галопом в 2026-й: подбираем идеальный новогодний наряд по знаку зодиака 11:35Брак главной свахи страны оказался фикцией: Лариса Гузеева годами водила всех за нос 10:23"Метеозависимости не существует": врач объяснила, почему на самом деле вас "ломает" на погоду 09:29Виктория Боня шокировала откровенностью: звезда рассказала о процедуре интимного омоложения 08:30Раскрыта главная тайна Альцгеймера: ученые поняли, почему больные забывают близких 06:39Финансовый чек-лист на декабрь: 7 шагов, чтобы войти в новый год без долгов и с чистой совестью 03:32Врачи назвали главную ошибку, которая "разрушает" суставы к 35 годам 00:57Один килограмм пельменей – к деньгам: как 26 ноября "налепить" себе удачу на весь год 20:11Загитова испытывает колоссальный стресс и давление от ожиданий окружающих – психолог 18:18Решившаяся на кардинальные перемены Собчак сделала громкое заявление 17:07Близкий друг отреагировал на информацию о тяжелом заболевании 88-летнего Дроздова 16:18Сердюков не оправдал большие ожидания Бородиной: провалил проверку
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Суд обязал Марата Башарова выплачивать алименты на ребенка от третьей жены

Суд обязал Марата Башарова выплачивать алименты на ребенка от третьей жены
141

Мировой суд принял решение обязать известного актера и телеведущего Марата Башарова выплачивать алименты на содержание его несовершеннолетнего ребенка от третьей жены, Елизаветы Шевырковой.

Эта новость вызвала широкий резонанс в обществе, учитывая обстоятельства, связанные с личной жизнью артиста. По данным издания РИА Новости, судебный приказ был вынесен по заявлению Елизаветы Витальевны о взыскании алиментов.

Представители суда подтвердили, что решение было принято в интересах ребенка, что подчеркивает важность выполнения родительских обязанностей, даже если отношения между бывшими супругами сложные. Сумма алиментов и другие детали дела пока не раскрыты, однако такое решение суда поднимает важные вопросы о роли и ответственности родителей в жизни их детей.

Елизавета Шевыркова, являвшаяся третьей супругой Башарова, рассталась с ним около пяти лет назад. За время их совместной жизни произошло немало скандалов, и сама Елизавета неоднократно делилась своим опытом, признаваясь, что стала жертвой домашнего насилия. Эти факты только усиливают общественное внимание к делу и к личной жизни Башарова.

Обсуждения в социальных сетях и СМИ вокруг этой темы показывают, что многие пользователи осуждают актера за его поведение и требуют от него ответственности за свои действия. Также стоит отметить, что в последнее время вокруг имени Марата Башарова возникло множество слухов и скандалов. Например, недавно актер опроверг информацию о том, что он женился на актрисе Асе Борисовой. Эти новости добавляют масла в огонь и формируют негативный имидж артиста в глазах общественности.

Шоу-бизнес в Telegram

28 ноября 2025, 18:31
Марат Башаров. Кадр: YouTube-канал "Алена, блин!"
РИА Новости✓ Надежный источник

По теме

Башаров сделал громкое заявление после появившихся данных о его тайной свадьбе
Марат Алимжанович Башаров

Марат Алимжанович Башаров актер

Егор Кончаловский подробно рассказал о работе над фильмом "Авиатор"

Егор Кончаловский подробно рассказал о работе над фильмом "Авиатор"
Егор Кончаловский поделился своими мыслями о работе над фильмом "Авиатор", который стал важным событием в мире искусства. Режиссер поделился своими мыслями о работе над фильмом "Авиатор", который стал важным событием в мире искусства.

Лучшие новогодние шоу в Москве: представления на любой вкус для всей семьи

Лучшие новогодние шоу в Москве: представления на любой вкус для всей семьи
До Нового года осталось чуть больше месяца. Самое время подумать, куда пойти с детьми или всей семьей в столице – своевременная покупка билета гарантирует всем приятный досуг на праздниках. 1.

Звезда турецких сериалов сделала громкое заявление о России

Звезда турецких сериалов сделала громкое заявление о России
Кажется, это официально: у Ханде Эрчел и ее российских поклонников все серьезно, и доказательства этому она оставила лично, на чистом русском языке. Визит Ханде Эрчел в Москву был похож на красивую сцену из романтического фильма: толпы восторженных поклонников, вспышки фотокамер и атмосфера всеобщего обожания.

Почему папилломы возвращаются снова и снова – ответ вас удивит

Почему папилломы возвращаются снова и снова – ответ вас удивит
Бороться с ними, просто удаляя, – все равно что смахивать пыль, не замечая источника беспорядка. Знакомая история: вы удалили папиллому, а через некоторое время она появилась снова? Все потому, что эти кожные наросты — лишь верхушка айсберга, видимый сигнал о том, что внутри организма что-то пошло не так.

Найдено копеечное средство от бессонницы: оно продается в каждом магазине и работает лучше дорогих таблеток

Найдено копеечное средство от бессонницы: оно продается в каждом магазине и работает лучше дорогих таблеток
Оказывается, для глубокого и спокойного сна не всегда нужны снотворные, ведь все больше исследований подтверждают, что с этой задачей отлично справляется доступный всем напиток, богатый одним важным минералом. Речь идет о магнии, и, как показывают научные данные, которые обобщили на портале RidLife, именно его дефицит часто становится тихой причиной бессонных ночей.

Выбор читателей

27/11Чтв"Помогают только они": врач Мясников назвал два препарата, способных повлиять на вирус гриппа 27/11ЧтвПринято решение о продаже и сносе недвижимости Пугачевой в Подмосковье 28/11ПтнНайдено копеечное средство от бессонницы: оно продается в каждом магазине и работает лучше дорогих таблеток 26/11СрдСуд вынес приговор актрисе Аглае Тарасовой по резонансному делу 28/11ПтнЛариса Долина опять оказалась замешана в скандальную историю с продажей квартиры: новая жертва 27/11ЧтвУ Тимура Батрутдинова отбирают московскую недвижимость: что натворил главный холостяк Comedy Club?