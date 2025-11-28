Егор Кончаловский подробно рассказал о работе над фильмом "Авиатор"

Егор Кончаловский поделился своими мыслями о работе над фильмом "Авиатор", который стал важным событием в мире искусства.

Режиссер поделился своими мыслями о работе над фильмом "Авиатор", который стал важным событием в мире искусства. В интервью для женского журнала "Клео.ру" он отметил, что его роль в проекте была достаточно скромной.

Основная часть постановки была создана Евгением Водолазкиным, а музыка к фильму написана Максимом Фадеевым. Кончаловский подчеркнул, что у фильма три ключевых автора: сценарист, режиссер и композитор, каждый из которых создает свою уникальную вселенную. Он отметил, что в Большом театре прозвучала великолепная музыка, и дирижером выступил его знакомый Петр Дранга. Кончаловский вспомнил, как всего три месяца назад Дранга предложил совместный проект, и их идея воплотилась в жизнь. Концепция "трех измерений искусства" – слова, звука и изображения – была успешно реализована на этом эстетическом и интеллектуальном событии.

Говоря о том, открываются ли новые смыслы и грани фильма благодаря симфоническому оркестру, Кончаловский выразил надежду, что мероприятие станет дополнительным стимулом для зрителей посмотреть фильм. Он отметил интересность романа и великолепие музыки, подчеркнув, что это событие является актом творчества и искусства, который поможет "Авиатору" занять свое место в кинематографе.

Когда речь зашла о трудностях экранизации романа, Кончаловский объяснил, что его главной задачей было передать глубинные смыслы произведения, а не следовать тексту дословно. Он акцентировал внимание на том, что важно сохранить общую идею, атмосферу и настроение романа. Роман объемом в 500 страниц сложно вместить в экранное время, поэтому фильм будет скорее "по мотивам" оригинала. Если бы экранизация происходила в полном объеме, то это потребовало бы создания 12-16 серий.

Кончаловский также поделился своими личными размышлениями о значении "Авиатора". Он отметил, что посланий в фильме много и каждый зритель сможет увидеть что-то свое. Для автора романа этот фильм стал напоминанием о том, что время иллюзорно и будущее может наступить в любой момент. Это побуждает людей жить настоящим моментом и осознавать ценность времени.

Продюсер Сергей Катышев увидел в фильме разговор о времени и его природе, а также о том, как человечество играет с ним. Для самого Кончаловского на первый план выходят человеческие отношения и любовь. Он также отметил морально-этические аспекты произведения, подчеркивая, что человечество все чаще переходит границы, устанавливаемые природой и Богом. Кончаловский указал на то, что мы уже клонируем млекопитающих и могли бы клонировать людей, если бы законы это позволяли. Люди пытаются обойти божий промысел с помощью науки и смелости, задавая себе вопрос о том, не являются ли они богами или творцами вселенной.