Звезда турецких сериалов сделала громкое заявление о России

Кажется, это официально: у Ханде Эрчел и ее российских поклонников все серьезно, и доказательства этому она оставила лично, на чистом русском языке.



Визит Ханде Эрчел в Москву был похож на красивую сцену из романтического фильма: толпы восторженных поклонников, вспышки фотокамер и атмосфера всеобщего обожания. Но в финале этой поездки актриса сделала то, что превратило обычные гастроли в нечто большее. Ханде Эрчел оставила в Москве не только разбитые сердца тысяч фанатов, но и прямое признание в любви, сообщает Клео.ру.

После презентации своего нового фильма "Два мира, одно желание" звезда сделала громкое заявление о России, опубликовав в соцсетях пост, который произвел фурор. На безупречном русском языке она написала: "Вы приносите мне удачу, я вас очень сильно люблю". Для многотысячной армии ее российских поклонников это стало главным подтверждением: их чувства взаимны.

Этот жест — не просто вежливость. Вся поездка актрисы была пронизана особым отношением к России. Она не только привезла свой новый фильм, где выступила еще и соавтором сценария, но и решила отпраздновать в Москве свой 32-й день рождения. Ханде с удовольствием делилась видами на заснеженный исторический центр из окна своего отеля, словно давая понять: ей здесь по-настоящему хорошо.

Учитывая, что это уже второй визит звезды в столицу за последний год, можно с уверенностью сказать: это не просто работа. Это начало большой и красивой истории любви между турецкой дивой и ее преданной аудиторией в России.