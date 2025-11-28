Звезда турецких сериалов сделала громкое заявление о России

Суд вынес приговор Аглае Тарасовой Тесты Нарколог поставил Волочковой серьезный диагноз Игры Сонник

Пятница 28 ноября

14:09Звезда турецких сериалов сделала громкое заявление о России 13:22Почему папилломы возвращаются снова и снова – ответ вас удивит 12:47Найдено копеечное средство от бессонницы: оно продается в каждом магазине и работает лучше дорогих таблеток 12:21В Подмосковье заработало новое родильное отделение 11:26Выбросите это немедленно: от каких 8 вещей нужно избавиться до Нового года, чтобы впустить в дом удачу 09:29"Продукт, который я не куплю никогда": врач объяснила, почему популярный полуфабрикат опасен для всей семьи 08:25Лариса Долина опять оказалась замешана в скандальную историю с продажей квартиры: новая жертва 06:57Тест: Насколько хорошо вы помните советский быт? 03:2120 миллионов за 45 минут: раскрыт прайс-лист Аллегровой, Басты и "Ленинграда" на Новый год 00:50Деньги утекут, а беды прилипнут: что строго-настрого запрещено делать 28 ноября 20:40Киркоров впервые откровенно рассказал об ухажерах дочери: Блондины в основном 19:07Успенская заговорила о роскошных подарках: Дорогих украшений, курортов и хороших тачек 17:58Осужденной Аглае Тарасовой поступило предложение сняться в турецком сериале 16:51Родившая невеста Тимати заявила о проблемах со здоровьем: Пропало молоко и выпадают волосы 16:07Принято решение о продаже и сносе недвижимости Пугачевой в Подмосковье 15:19Руководителем Комитета по развитию туризма Казани назначен Александр Шавлиашвили 13:36Воробьев: 80% выпускников предпрофессиональных классов Подмосковья поступают на бюджет 13:17"Помогают только они": врач Мясников назвал два препарата, способных повлиять на вирус гриппа 12:25У Тимура Батрутдинова отбирают московскую недвижимость: что натворил главный холостяк Comedy Club? 11:25Утренние зарядки будут проводить зимой на катке ВДНХ 10:34Назван один утренний напиток, способный управлять нашим организмом 09:33Долина открыла ящик Пандоры: как пенсионеры отбирают квартиры у честных покупателей 08:19Что будет с нашим телом, если пропускать один прием пищи – эксперты дали ответ 03:23Доктор Мясников назвал 5 главных ошибок в новогоднюю ночь 00:26Один день решит всю зиму: главные запреты 27 ноября, нарушение которых сулит голод и беду 21:38Синоптик рассказал о погоде в Москве последние дни осени 21:20Эксперты раскрыли среднюю стоимость новогодних туров по городам России 19:44Суд вынес приговор актрисе Аглае Тарасовой по резонансному делу 18:59Не стало звезды фильма "Одиннадцать друзей Оушена" – мир потерял талант редкого гения 18:00Обнародована внушительная стоимость роскошного наряда Оксаны Самойловой 16:50Победивший старость Шаляпин заявил о желании прожить до 100 лет 15:58Тодоренко впервые откровенно рассказала о нестандартной подготовке к родам 14:12Дело не только в креме: 3 уровня защиты, которые действительно спасут вашу кожу зимой 12:50Москвичи могут порадовать бездомных животных лакомствами 12:28Шестая Московская неделя моды пройдет в Манеже в марте 2026 года 12:13Галопом в 2026-й: подбираем идеальный новогодний наряд по знаку зодиака 11:35Брак главной свахи страны оказался фикцией: Лариса Гузеева годами водила всех за нос 10:23"Метеозависимости не существует": врач объяснила, почему на самом деле вас "ломает" на погоду 09:29Виктория Боня шокировала откровенностью: звезда рассказала о процедуре интимного омоложения 08:30Раскрыта главная тайна Альцгеймера: ученые поняли, почему больные забывают близких 06:39Финансовый чек-лист на декабрь: 7 шагов, чтобы войти в новый год без долгов и с чистой совестью 03:32Врачи назвали главную ошибку, которая "разрушает" суставы к 35 годам 00:57Один килограмм пельменей – к деньгам: как 26 ноября "налепить" себе удачу на весь год 20:11Загитова испытывает колоссальный стресс и давление от ожиданий окружающих – психолог 18:18Решившаяся на кардинальные перемены Собчак сделала громкое заявление 17:07Близкий друг отреагировал на информацию о тяжелом заболевании 88-летнего Дроздова 16:18Сердюков не оправдал большие ожидания Бородиной: провалил проверку 14:22Автоматическая или ручная транскрибация: что выбрать для вашего проекта 13:54Доктор Мясников назвал самые опасные продукты: и это не жирное и жареное 13:06Назван самый модный маникюр на Новый год 2026: он выглядит дорого и подходит ко всему
Звезда турецких сериалов сделала громкое заявление о России

Звезда турецких сериалов сделала громкое заявление о России
212

Кажется, это официально: у Ханде Эрчел и ее российских поклонников все серьезно, и доказательства этому она оставила лично, на чистом русском языке.

Визит Ханде Эрчел в Москву был похож на красивую сцену из романтического фильма: толпы восторженных поклонников, вспышки фотокамер и атмосфера всеобщего обожания. Но в финале этой поездки актриса сделала то, что превратило обычные гастроли в нечто большее. Ханде Эрчел оставила в Москве не только разбитые сердца тысяч фанатов, но и прямое признание в любви, сообщает Клео.ру.

После презентации своего нового фильма "Два мира, одно желание" звезда сделала громкое заявление о России, опубликовав в соцсетях пост, который произвел фурор. На безупречном русском языке она написала: "Вы приносите мне удачу, я вас очень сильно люблю". Для многотысячной армии ее российских поклонников это стало главным подтверждением: их чувства взаимны.

Этот жест — не просто вежливость. Вся поездка актрисы была пронизана особым отношением к России. Она не только привезла свой новый фильм, где выступила еще и соавтором сценария, но и решила отпраздновать в Москве свой 32-й день рождения. Ханде с удовольствием делилась видами на заснеженный исторический центр из окна своего отеля, словно давая понять: ей здесь по-настоящему хорошо.

Учитывая, что это уже второй визит звезды в столицу за последний год, можно с уверенностью сказать: это не просто работа. Это начало большой и красивой истории любви между турецкой дивой и ее преданной аудиторией в России.

28 ноября 2025, 14:09
Ханде Эрчел. Фото: кадр из сериала "Постучись в мою дверь"
Клео.ру✓ Надежный источник

Почему папилломы возвращаются снова и снова – ответ вас удивит

Почему папилломы возвращаются снова и снова – ответ вас удивит
Бороться с ними, просто удаляя, – все равно что смахивать пыль, не замечая источника беспорядка. Знакомая история: вы удалили папиллому, а через некоторое время она появилась снова? Все потому, что эти кожные наросты — лишь верхушка айсберга, видимый сигнал о том, что внутри организма что-то пошло не так.

Найдено копеечное средство от бессонницы: оно продается в каждом магазине и работает лучше дорогих таблеток

Найдено копеечное средство от бессонницы: оно продается в каждом магазине и работает лучше дорогих таблеток
Оказывается, для глубокого и спокойного сна не всегда нужны снотворные, ведь все больше исследований подтверждают, что с этой задачей отлично справляется доступный всем напиток, богатый одним важным минералом. Речь идет о магнии, и, как показывают научные данные, которые обобщили на портале RidLife, именно его дефицит часто становится тихой причиной бессонных ночей.

Выбросите это немедленно: от каких 8 вещей нужно избавиться до Нового года, чтобы впустить в дом удачу

Выбросите это немедленно: от каких 8 вещей нужно избавиться до Нового года, чтобы впустить в дом удачу
Каждый год 31 декабря мы обещаем себе начать новую жизнь. А что, если для нее нужно сначала освободить место в прямом смысле этого слова? Предновогодняя уборка — это не просто борьба с пылью.

"Продукт, который я не куплю никогда": врач объяснила, почему популярный полуфабрикат опасен для всей семьи

"Продукт, который я не куплю никогда": врач объяснила, почему популярный полуфабрикат опасен для всей семьи
Специалисты предупреждают родителей, что популярный "детский" продукт на самом деле является одной из главных причин проблем с желчным пузырем и повышенного риска рака. В своем телеграм-канале врач Ирина Баранова рассказала о продукте, который она принципиально обходит стороной в магазинах.

Лариса Долина опять оказалась замешана в скандальную историю с продажей квартиры: новая жертва

Лариса Долина опять оказалась замешана в скандальную историю с продажей квартиры: новая жертва
Эхо громкой судебной тяжбы Ларисы Долиной неожиданно ударило по ее коллеге по цеху, превратившись в настоящее проклятие для всех звезд, кто решил продать свою недвижимость. Казалось бы, история с квартирой Ларисы Долиной давно отгремела, но ее последствия оказались куда разрушительнее, чем можно было представить.

