Пятница 28 ноября

Выбросите это немедленно: от каких 8 вещей нужно избавиться до Нового года, чтобы впустить в дом удачу

215

Каждый год 31 декабря мы обещаем себе начать новую жизнь. А что, если для нее нужно сначала освободить место в прямом смысле этого слова?

Предновогодняя уборка — это не просто борьба с пылью. Это мощный ритуал, который помогает оставить в прошлом все ненужное и открыть двери для счастья, достатка и удачи. Давайте пройдемся по списку вещей, которым точно не место в вашем обновленном доме.

1. Треснувшая посуда: к трещинам в судьбе?

Надколотые чашки, тарелки со сколами — мы часто храним их из жалости или по привычке. Однако с давних времен считается, что такая посуда символизирует трещины в важных сферах жизни: отношениях, финансах, здоровье. Без сожаления отправляйте ее в мусорное ведро. Целая посуда в доме — к полной чаше.

2. Одежда, которая ждет "лучших времен"

Или когда вы похудеете, или когда вернется мода из 2007-го. Если вещь лежит в шкафу больше года без дела, она превращается из потенциального наряда в настоящий "якорь". Этот мертвый груз не дает появиться в вашей жизни чему-то новому и свежему, причем не только в гардеробе. Освободите вешалки, и увидите, как станет легче дышать.

3. Старые чеки и макулатура: денежные блокираторы

Стопки старых газет, рекламные буклеты, а особенно — кошелек, набитый годовалыми чеками. Все это создает визуальный и энергетический шум, который мешает финансовым потокам. Приведите в порядок свои документы и безжалостно избавьтесь от бумажного хлама. Деньги любят порядок.

4. Подарки с "душком": избавляемся от чужой энергетики

У вас наверняка есть вазочка или статуэтка, подаренная человеком, с которым связаны не самые приятные воспоминания. Каждый раз, когда ваш взгляд падает на эту вещь, вы подсознательно возвращаетесь к негативным эмоциям. Не позволяйте предметам портить вам настроение. Дом — ваша крепость, и в ней должны быть только те вещи, которые вызывают радость.

5. Замершее время: почему сломанные часы опасны

Часы, которые остановились, — очень плохой символ. Они будто "замораживают" время, создавая застой в делах и личной жизни. Либо отнесите их в ремонт до Нового года, либо избавьтесь от них. Время должно идти вперед, открывая перед вами новые возможности.

6. Пустой кошелек и старая сумка

Потрепанный кошелек с дырками или старая сумка, которую вы давно не носите, но храните "на всякий случай", могут притягивать бедность. Кошелек — это домик для денег, и он должен быть целым и аккуратным. Если старый аксессуар свое отслужил, поблагодарите его и замените на новый.

7. Засохшие растения: прощай, энергия роста

Гербарий должен быть в книжках, а не в цветочных горшках. Засохшие или умирающие комнатные растения символизируют увядание и отсутствие жизненной силы. Такой "декор" точно не добавит вашему дому процветания. Замените их на здоровые зеленые растения, которые будут радовать глаз и очищать воздух.

8. Просроченные специи и крупы: а что у вас в шкафу?

Загляните вглубь кухонных шкафчиков. Наверняка там найдется пакетик с приправой, купленной три года назад, или остатки крупы сомнительного вида. Просроченные продукты не только вредны для здоровья, но и символизируют застой и бедность. Наполните кухню свежими и качественными продуктами — это станет вашим первым шагом к изобилию в новом году.

На самом деле, дело не столько в суевериях, сколько в психологии. Избавляясь от старого хлама, мы наводим порядок не только в доме, но и в мыслях. Появляется ощущение легкости и контроля над своей жизнью.

Освободите пространство для нового, и оно не заставит себя ждать.

28 ноября 2025, 11:26
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

