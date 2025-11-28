Тест: Насколько хорошо вы помните советский быт?

Готовы отправиться в прошлое без машины времени? Давайте проверим, сможете ли вы узнать предметы и привычки, которые были неотъемлемой частью жизни в СССР.



Выберите один правильный вариант ответа.

Вопросы

1. Вы идете в магазин за продуктами. Какую универсальную и многоразовую сумку вы, скорее всего, возьмете с собой?

А) Полиэтиленовый пакет с ручками

Б) Холщовую сумку-шопер

В) Плетеную сетку-авоську

Г) Рюкзак

2. На улице жара, и вам хочется выпить стаканчик газировки. Вы подходите к уличному автомату. Что нужно сделать, чтобы получить напиток?

А) Опустить жетон и нажать кнопку

Б) Бросить 3-копеечную монету, выбрать сироп и подставить граненый стакан

В) Купить бутылку в автомате

Г) Провести специальной карточкой

3. Зимой нужно было почистить ковер. Какой способ был самым популярным и эффективным?

А) Вызвать на дом химчистку

Б) Постирать его в ванной с порошком

В) Вынести на свежевыпавший снег и подметать веником

Г) Пройтись по нему моющим пылесосом

4. В каждой столовой и на многих кухнях страны в определенный день недели в меню преобладали блюда из рыбы. Что это был за день?

А) Понедельник

Б) Среда

В) Четверг

Г) Суббота

5. Главный предмет мебели в гостиной, который был одновременно шкафом для одежды, сервантом для посуды и книжной полкой, назывался...

А) Комод

Б) Стенка

В) Трельяж

Г) Шифоньер

6. Молоко, кефир и ряженку продавали в стеклянных бутылках с крышечками из фольги. Что означал цвет этой фольги?

А) Срок годности продукта

Б) Завод-изготовитель

В) Процент жирности

Г) Просто разный дизайн для красоты

7. Вечерняя сказка для детей, когда на стену или простыню проецировались картинки с подписями. Что это было?

А) Домашний кинотеатр

Б) Мультфильм на кассете

В) Диафильм

Г) Караоке

8. Чтобы приготовить домашние котлеты, фарш чаще всего делали с помощью одного незаменимого кухонного прибора. Какого?

А) Электрического блендера

Б) Кухонного комбайна

В) Ручной механической мясорубки

Г) Электрической мясорубки

9. Вы пришли в магазин, а там — огромная очередь за дефицитным товаром. Чтобы не стоять часами, люди придумали систему. Что нужно было сделать?

А) Взять талончик с номером в автомате

Б) Записаться в список на листочке и периодически приходить на "перекличку"

В) Занять очередь онлайн через приложение

Г) Договориться с продавцом

10. В серванте за стеклом у каждой уважающей себя хозяйки стоял "парадный" сервиз. Но главным сокровищем, которое доставали только по большим праздникам (а чаще просто любовались), был...

А) Набор столового серебра

Б) Фарфоровый чайный сервиз "Мадонна"

В) Хрусталь (вазы, салатницы, рюмки)

Г) Мельхиоровые подстаканники

Правильные ответы

1. В) Плетеную сетку-авоську. Легендарная авоська почти не занимала места в кармане или сумке и могла выдержать невероятный вес. Название, по одной из версий, пошло от слова "авось" — "авось что-нибудь куплю по дороге".

2. Б) Бросить 3-копеечную монету, выбрать сироп и подставить граненый стакан. Газировка без сиропа стоила 1 копейку, с сиропом — 3 копейки. Стакан был один на всех, и его можно было ополоснуть струей холодной воды, нажав на специальный рычажок.

3. В) Вынести на свежевыпавший снег и подметать веником. Это был целый ритуал. Ковер клали на чистый снег, посыпали снегом сверху и выметали его веником. Снег отлично вбирал пыль, и ковер становился свежим и чистым.

4. В) Четверг. "Рыбный день" был введен в 1932 году, а в 1976-м его официально закрепили за четвергом для стимулирования потребления рыбы и разгрузки мясной промышленности.

5. Б) Стенка. Модульная мебельная стенка была мечтой многих советских семей. Она была символом достатка и решала проблему хранения вещей в небольших квартирах.

6. В) Процент жирности. Серебристая фольга — молоко (3.2%), зеленая — кефир, фиолетовая — топленое молоко, синяя — ацидофилин, желтая полосатая — ряженка. Это был простой и понятный всем "цветовой код".

7. В) Диафильм. Пленка с кадрами и текстом вставлялась в проектор "фильмоскоп", и вся семья собиралась в темной комнате, чтобы "почитать" сказку на стене. Это было волшебное время для многих детей.

8. В) Ручной механической мясорубки. Этот чугунный агрегат крепился к краю стола и был практически в каждом доме. Электрические мясорубки были большой редкостью.

9. Б) Записаться в список на листочке и периодически приходить на "перекличку". Чтобы не стоять в очереди сутками, люди самоорганизовывались: составляли списки, присваивали номера и регулярно проверяли присутствующих. Пропустил перекличку — потерял место.

10. В) Хрусталь (вазы, салатницы, рюмки). Хрусталь был главным показателем благосостояния. Его не столько использовали, сколько хранили за стеклом серванта ("стенки") как предмет гордости. Его "доставали", чтобы показать гостям свое богатство.

Результаты