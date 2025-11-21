Женщина годами бросала в море бутылки с любовными посланиями и получила ответ – история дня

Звезда "Улиц разбитых фонарей" стал фигурантом уголовного дела Тесты Нарколог поставил Волочковой серьезный диагноз Игры Сонник

Вторник 25 ноября

Вторник 25 ноября

14:22Автоматическая или ручная транскрибация: что выбрать для вашего проекта 13:54Доктор Мясников назвал самые опасные продукты: и это не жирное и жареное 13:06Назван самый модный маникюр на Новый год 2026: он выглядит дорого и подходит ко всему 11:57Как атомные технологии помогают планете: в Москве представят фильм-путешествие по закрытым объектам 11:47Как полноценно отдохнуть за 20 минут: способ, о котором больше не молчат ученые 10:30Можно ли есть яйцо с этим страшным серым кольцом вокруг желтка? 09:10Расставшаяся с Авербухом Арзамасова расцвела в объятиях другого 08:43Доктор Мясников объяснил, можно ли на самом деле пользоваться пластиковыми досками 06:04Семья тяжелобольного Брюса Уиллиса готовится к самому худшему 03:54Стол, который принесет удачу: чем угостить Огненную Лошадь в 2026 году 00:41Одно простое действие 25 ноября, чтобы привлечь в дом деньги и удачу на весь год 20:57Вся страна оплакивает народную артистку – уход культовой актрисы стал ударом для тысяч людей 19:52Стоит ли ждать снега на Новый год в Москве – синоптик дала точный ответ 18:48Компактное решение для вашей стирки: стиральная машина TCL W-SF606W 18:00Ушла из жизни ярчайшая звезда Болливуда – весь мир провожает легенду в последний путь 16:33Вскрылись данные о романе оскандалившегося Диброва с богатой женщиной 16:16Спортсмены из Подмосковья завоевали пять медалей на Кубке международной лиги клубного биатлона 14:03Борется с воспалением и восстанавливает сердечный ритм: ученые полностью пересмотрели свое мнение о кофе 13:52От "Модного приговора" до заочного ареста: что на самом деле грозит Васильеву на родине 12:39Игорь Акинфеев признался: "Выкладывать все без остатка не стоит, чтобы никого не ранить" 11:25"Это уже повреждение мозга": врач-нарколог вынес жесткий вердикт Волочковой 10:16Волшебство начинается здесь: что ждет зрителей главного новогоднего шоу "История игрушек"? 09:23Найден продукт, который убивает тягу к сладкому и помогает худеть 08:09Иск на 1,5 миллиарда: Пугачевой грозят сразу два судебных разбирательства в Москве 04:46Почему ваш живот не уходит? 4 причины, которые сводят на "нет" всю диету 00:23Ни в коем случае не одалживайте деньги! 4 роковых запрета на 24 ноября, которые "заморозят" вашу удачу 21:09Секрет здоровья за копейки: почему все забыли про эту красную ягоду? 18:23Миф о "двух литрах" рухнул: доктор Мясников объяснил, сколько воды нужно пить на самом деле 15:14Всего один витамин включает в теле "режим сжигания жира". 9 из 10 худеющих не знают об этом 12:06Главная ошибка при выборе подарка в 2026: астрологи назвали, что точно нельзя дарить в год Лошади 09:28Дело не в силе воли: 4 научные причины, почему вас так тянет на сладкое 06:39Астрологи назвали знак зодиака, который обогатится в конце ноября: проверьте, не вы ли это? 03:18Секретная формула завтрака, который заставляет тело сжигать жир: 4 простых элемента 00:24Не мойте голову и не плачьте: что нельзя делать 23 ноября, чтобы не "смыть" свою удачу 21:19Один стакан утром: напиток, который снижает стресс, чистит почки и помогает похудеть без диет 18:11Ключ на шее и двор вместо няни: 5 правил воспитания из СССР, которые шокировали бы современных родителей 15:23"Синдром Плюшкина" или просто усталость? 3 научные причины, почему вам так сложно избавиться от хлама 12:30Зеленка, горчичники и "Звездочка": что из аптечки СССР было полезно, а что – просто плацебо с запахом детства? 09:01Хватит есть гречку!": врач назвала 7 реальных продуктов, которые поднимут ваше железо 06:46Сливки и сахар нейтрализуют полезные свойства кофе – диетолог 03:28Биолог назвала запрещенные к хранению в холодильнике продукты 00:11Названы имена самой дорогой и самого бюджетной российской звезды на Новый год 21:24Штурвал вместо барабана: Якубович рассказал о своей новой работе 20:09Ургант попал в серьезное ЧП в небе над Европой 19:32Как сократить прогрев авто зимой до 5 минут: 4 простых совета, о которых не все знают 18:21"Для меня это позор": солистка "Тату" назвала истинную причину распада группы 17:14Доктор Мясников рассказал, как решить проблемы со сном раз и навсегда 16:26Больше не скрывает: Алсу объяснила причину своего округлившегося живота 15:26Тест: Какой вы герой из советских фильмов? 14:40Серпуховский музей стал победителем всероссийского конкурса по инклюзивности
Женщина годами бросала в море бутылки с любовными посланиями и получила ответ – история дня

Женщина годами бросала в море бутылки с любовными посланиями и получила ответ – история дня
1248

В маленьком британском городке в графстве Сассекс живет 58-летняя Лоррейн Форбс, история которой удивила тысячи людей по всему миру.

На протяжении многих лет женщина занималась необычным хобби — бросала в море бутылки с любовными посланиями, надеясь, что однажды кто-то ответит ей. Лоррейн мечтала о романтической встрече и о том, что ее послания найдёт человек, который разделяет ее чувства. Каждый раз, отправляя очередную бутылку в волну, она верила, что её мечта о любви не так уж далека.

Однако, спустя годы ожиданий, Лоррейн получила неожиданный ответ — не от загадочного воздыхателя, а от работника службы уборки. Однажды в ее почтовом ящике оказалась посылка, за доставку которой ей пришлось заплатить около девяти долларов. Внутри находилась ее же бутылка, которую она когда-то отправила в море, а также короткое письмо с призывом прекратить засорять акваторию залива.

"Это было настоящее разочарование", — призналась Лоррейн.

Содержимое письма было довольно резким: работник службы уборки выразил недовольство тем, что такие действия негативно сказываются на экологии и чистоте водоемов. Вместо того чтобы получить ответ на свои романтические поиски, Лоррейн столкнулась с жестокой реальностью.

"Мне просто хотелось добавить в жизнь немного старого доброго романтизма", — сообщила она, печально вздыхая.

Эта ситуация стала для нее настоящим ударом. Лоррейн всегда верила в магию любви и романтики, но теперь ее надежды были разбиты. Она решила отказаться от своих бутылочных посланий и задумалась о том, насколько важно заботиться об окружающей среде. "Я никогда не думала, что мои попытки найти любовь приведут к такому результату", — добавила она.

Сейчас Лоррейн Форбс пересматривает свои взгляды на любовь и романтику, отмечает RidLife. Она поняла, что настоящие чувства и связи между людьми могут возникать не только через послания в бутылках, но и через более осознанные действия. Женщина решила сосредоточиться на том, чтобы находить радость в жизни здесь и сейчас, а не ждать чудес из далека.

Шоу-бизнес в Telegram

21 ноября 2025, 13:15
Фото: Freepik
RidLife✓ Надежный источник

Брак по расчету между тяжелобольными людьми привел к настоящей любви – история дня

Доктор Мясников назвал самые опасные продукты: и это не жирное и жареное

Доктор Мясников назвал самые опасные продукты: и это не жирное и жареное
Многие продукты в вашей магазинной корзине содержат вещества, которые невозможно найти на обычной домашней кухне. Спросите любого, что самое вредное в еде, и ответ будет предсказуем: жир, сахар, жареная корочка.

Назван самый модный маникюр на Новый год 2026: он выглядит дорого и подходит ко всему

Назван самый модный маникюр на Новый год 2026: он выглядит дорого и подходит ко всему
Крошечные металлические частицы в лаке подчиняются магниту, создавая на ногтях эффект трехмерного сияния. Декабрьская суета уже не за горами: нужно успеть закрыть рабочие дела, купить подарки и спланировать праздник.

Как полноценно отдохнуть за 20 минут: способ, о котором больше не молчат ученые

Как полноценно отдохнуть за 20 минут: способ, о котором больше не молчат ученые
Всего 10 минут сна могут улучшить вашу память на несколько часов. Чувствуете, как после обеда силы покидают вас, а концентрация стремится к нулю? В такой момент рука сама тянется за кофе или шоколадкой.

Можно ли есть яйцо с этим страшным серым кольцом вокруг желтка?

Можно ли есть яйцо с этим страшным серым кольцом вокруг желтка?
Белок яйца начинает белеть при температуре 62°C, а желток твердеет только при 68°C. Это одна из самых частых неприятных ситуаций на кухне.

Расставшаяся с Авербухом Арзамасова расцвела в объятиях другого

Расставшаяся с Авербухом Арзамасова расцвела в объятиях другого
Лиза Арзамасова решилась на смелый шаг, оставив семейный очаг ради сцены, и этот риск оправдался на все сто процентов. Поклонники привыкли видеть Лизу Арзамасову в роли преданной жены и заботливой мамы, но недавняя поездка актрисы в Самару заставила всех взглянуть на нее по-новому.

Доктор Мясников объяснил, можно ли на самом деле пользоваться пластиковыми досками

Доктор Мясников объяснил, можно ли на самом деле пользоваться пластиковыми досками
Так ли страшен бытовой пластик, как его описывают нам? Тема микропластика стала одной из самых обсуждаемых в контексте здорового образа жизни.

23/11ВскМиф о "двух литрах" рухнул: доктор Мясников объяснил, сколько воды нужно пить на самом деле 24/11Пнд"Это уже повреждение мозга": врач-нарколог вынес жесткий вердикт Волочковой 25/11ВтрРасставшаяся с Авербухом Арзамасова расцвела в объятиях другого 24/11ПндВскрылись данные о романе оскандалившегося Диброва с богатой женщиной 24/11ПндВся страна оплакивает народную артистку – уход культовой актрисы стал ударом для тысяч людей 24/11ПндИск на 1,5 миллиарда: Пугачевой грозят сразу два судебных разбирательства в Москве